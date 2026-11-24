V tejto Mama moments časti som sa pôvodne chcela sťažovať. 😊 Ale akurát sme v herničke a Mišinko sa krásne hrá. V pozadí hrá jemná hudba, vo vzduchu cítiť kávu a matchu, nikto sa nebije, nehádže po mne kocky, nekreslí po stenách, nekašle, nesoplí a nič nehorí. Takže áno, cítim sa konečne ako v instagramovom príbehu, kde mamičky so svojimi drobcami popíjajú jesenné tekvicové latte a na stolíkoch už dokonca stoja vianočné stromčeky.
Ráno som upiekla cviklových brumíkov (naozaj chutia dobre!). Moja kariéra nabrala za posledný rok a pol celkom nečakaný smer. Z manažérskych rozhodnutí, ktoré mohli firmu stáť nemalé peniaze, som sa posunula k investíciám do silikónových foriem na medvedíkov. 😀 Ale len dočasne.
Od posledného článku sa toho zmenilo naozaj veľa. A bolo to intenzívne 😊, ak chcem použiť diplomatický jazyk. Leto som si mega užila. Toľko dní pri vode a na slnku som hádam ešte nikdy nezažila, lebo veď žiadne obmedzenie v zmysle počtu dní dovolenky nemám. Pozerať sa na Mišinka, ako hádže kamienky do vody na Zlatých pieskoch, v Chorvátsku či v Brightone, malo takmer terapeutický účinok. Teda až do chvíle, keď ich začal jesť. :) Leto s deťmi je nádherné. V kočíku som neustále nosila melón (ktorý len tak nevyperieš), detský opaľovací krém (ktorý tiež len tak nevyperieš) a milión snackov. Ale tie výlety na materskej? Milujeeem!!!
V najväčších horúčavách sme vyrazili aj do Londýna, kde ho na ihrisku ostatné deti volali „Smiling Baby“. Je magnetom na úsmevy - jeden rozdá a tri sa mu vrátia. 😊 Aj keď teraz, keď je v Bratislave o 16:09 tma, sa tie úsmevy hľadajú o čosi ťažšie.
Samozrejme, po lete prišla sychravá jeseň a choroba. Dva týždne som dávkovala domáci sirup z medu, citróna a cibule, Céčko, kvapky na zastavenie kašľa, potom sirup na vykašliavanie, umývala odsávačku soplíkov 300-krát denne a masírovala hrudníček krémom na ľahšie dýchanie. Popritom som vymýšľala program, pri ktorom by sa náš veľmi aktívny šibal zabavil, ale zároveň si pri skákaní po gauči neprivodil ešte aj zápal pľúc. Naberať loptičky lyžičkou, presýpať fazuľu a ryžu (Montessori go!), prvýkrát kresliť alebo sledovať videjká autíčok a skákajúceho melóna na YouTube (v angličtine pre môj lepší pocit, haha). Kreativita v rodičovstve zjavne nemá hranice. 😀
Ale asi najviac sa za posledné obdobie učím sama o sebe. Na materstvo v tomto veku nedám dopustiť (stále neverím, koľko budem mať o rok!). Mám pocit, že dnes si dokážem všimnúť veci, ktoré by mi pred rokmi možno úplne unikli. Vtedy by som sa stále niekam ponáhľala. Do práce, za zábavou s priateľmi, za chudnutím, za ďalšími cieľmi (najlepšie SMART). Teraz si dokážem uvedomiť, aká som šťastná, aj pri čistení prstíkov od farby či čítaní obľúbenej knižky o zvieratkách desiatykrát za deň.
Moje životné tempo mi však zostalo. Stále sme v pohybe, stále niečo zažívame a máme spolu kopec zážitkov. A z nich, samozrejme, ďalší kopec fotiek a videí, ktoré musím pravidelne premazávať, aby som nemusela platiť 30 eur mesačne za ďalší priestor na cloude. Aj toto je materstvo v roku 2026. 😀 A popri tom všetkom sa snažím nezabúdať ani na seba. Nechcem, aby Mišinko videl len mamu, ktorá je vyžmýkaná, ustarostená a večne unavená. Preto si dovolím ísť na túru, na masáž, do divadla alebo na Vivaldiho do Viedne a raz za čas si objednať jedlo domov. A veľkú zásluhu na tom má náš rodinný (realizačný) tím - Michal, starkí a súrodenci s rodinami. A ten bude o chvíľu opäť vo švungu, lebo veď prichádzajú Vianoce. Sviatky pokoja 😆, Ježiško, darčeky, kto kde bude, kedy tam bude a ako to celé logisticky zvládneme. Ach jaj. Rodinné dilemy... Koľko toho šalátu zjeme... Želám nám všetkým veľa energie! 😀
A aby som sa predsa len vrátila k pôvodnému zámeru, treba sa trochu posťažovať. Lezie mi na nervy ten nekonečný zoznam vecí, ktoré musím mať v hlave. Očkovania, plienky, sirupy, prací gél na merino, čo navariť, čo kúpiť a čo už doma dochádza... A ovocie. To ovocie, ktoré stále niekto potrebuje nakrájať. A záhadným spôsobom som to stále ja. 😀 Niekedy by som jednoducho chcela ísť na výlet bez predchádzajúceho projektového manažmentu. Len sa obliecť, vziať si tašku a vyraziť. A do ruky dostať Miška. Prezlečeného, prebaleného, nabaleného, najedeného a spokojného. To by bolo moje malé mama wellness. ☺️🙏
Krásny deň,
Veronika