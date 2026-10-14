streda, 14. október, 2026 |  Meniny má Boris
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
14. okt 2026 o 19:47
Prečítané: 0x

O „prevýchove“ jedného dobrého, výkonného dievčaťa

„Dozrievame vtedy, keď sme ochotní a schopní prevziať zodpovednosť sami za seba a za svoje šťastie a prestaneme čakať na smetisku nášho života, že nás odtiaľ niekto vyslobodí.“

Veronika Pirošík Mešková
Veronika Pirošík Mešková Prémiový bloger
O „prevýchove“ jedného dobrého, výkonného dievčaťa
Jemná sila. (Zdroj: Fotoarchív DV.)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Osobný príbeh autorky týchto slov, Dagmar Volfovej, rozhodne nepripomína príbeh čakateľky. Vyštudovala biochémiu a potravinársku chémiu, absolvovala stáž na Islande, francúzštinu študovala v Kanade.

Rok strávila štúdium v Dánsku, brigádovala v dánskej televízii. Po skončení vysokej školy sa vrhla na budovanie kariéry, až...kým ju nezastavilo jej vlastné telo. Koniec zaujímavého príbehu? Naopak. Začiatok novej kapitoly.

 K rozhovoru s Vami som použila najdlhší úvodník z mojich doterajších rozhovorov. Boli ste vždy taká aktívna už ako dieťa?

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 Asi áno. Pamätám si, že som liezla po stromoch a moji slovenskí predkovia mi hovorili „klučice“. Takže som asi celkom nespĺňala predstavu o tom, ako sa má dievča správať. No inak si myslím, že som sa snažila byť tým dobrým dievčaťom. Aby ma mali všetci radi, aby som bola šikovná a pochválená...

 Myslím si, že v detstve má korene aj naša neskoršia potreba „byť úspešný“. Už vtedy si „kupujeme“ lásku a uznanie našich rodičov, ktorí tieto „komodity“ bohužiaľ väčšinou nedávajú zadarmo... O svojom živote si myslím, že bol na začiatku veľmi obyčajný a vlastne aj stále obyčajný je.

 Zdravotné problémy boli pre Vás podnetom, vďaka ktorému ste opustili prácu produktovej manažérky a vydali ste sa na cestu spoznávania samej seba. Do Thajska, na Bali či na prednášky dalajlámu do Indie. Ako vnímate tieto vaše geografické „cesty k sebe“? Spoznali ste samú seba? Máte po všetkých tých cestách a rokoch takpovediac „hotovo“?

SkryťVypnúť reklamu

 Myslím, že hotovo nemáme nikdy. Ale kedysi som bola naozaj presvedčená, že sa mi raz podarí vyliezť na nejaký „kopeček“, ktorý sa volá osvietenie. A keď tam konečne vyleziem, budem mať „hotovo“ a všetko bude v pohode. No ono sa to nikdy nestalo. A možno sa to ani nikdy nestane. Človek sa jednoducho potrebuje zmieriť s tým, že život je premenlivý a nebude nikdy dokonalý.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

 Rada si pomáham pojmom zo sómatickej praxe- sebaregulácia. Keď nás niečo „vyhodí“ z pocitu vnútorného pokoja, z nášho vnútorného domova, učíme sa tam vracať späť za pomoci rôznych metód. Pätnásť rokov som strávila štúdiom a prácou na sebe. Keď ma teda niečo „rozhodí“, vyberiem si metódu, ktorá sa mi momentálne hodí. Vlastne si myslím, že naše životy sú práve o tejto plasticite. Cieľom je mať nervový systém v takom stave, aby sme sa dokázali vrátiť „domov“. Samozrejme, keď sa viac vychýlime, cesta späť može byť dlhšia.

SkryťVypnúť reklamu

Človek sa jednoducho potrebuje zmieriť s tým, že život je premenlivý a nebude nikdy dokonalý.

V krajine posvätných kráv.
V krajine posvätných kráv. (zdroj: Fotoarchív DV)

Na začiatku Vašej novej životnej kapitoly Vás „odstavilo“ Vaše telo. Čo sa vtedy vlastne stalo?

 Ja som také to nenápadné prostredné dieťa. Keď som začala pracovať ako produktová manažérka, moji rodičia boli spokojní. Lebo veď konečne som robila niečo „normálne“. Budovala som si kariéru.

Bohužiaľ, moje telo s týmto životným štýlom nesúhlasilo. Pracovala som vo veľmi konkurenčnom prostredí. Vtedy som si ešte myslela, že ten lineárny mužský svet predsa zvládnem. No diali sa tam rôzne veci, ktoré boli vlastne veľmi toxické. Aj medzi kolegami. Ani to som si nechcela pripustiť a presviedčala som samú seba, že to „dám“. Až moje telo mi povedalo, že to nemusím zvládať. A to bol vlastne veľký dar. Mne samej by to fakt nenapadlo...

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama

 Ležala som teda paralyzovaná v posteli ako taká ochromená, nevládna „uhorka“ a čítala som knihu Štyri dohody. Vlastne som ju ani nečítala, len počúvala. Lebo ruky mi neslúžili...Nedokázala som v nich udržať ani tú knihu. A ako som počúvala, stále som pri tom plakala. Zrazu mi došlo, že v skutočnosti nie som taká spokojná, ako som si myslela. Bolo vo mne veľa vnútorného tlaku a nespracovaných emócií. Veci, na ktoré som sa nechcela pozrieť. Veď prečo by som to aj robila, keď som nemusela?

 Dlhé roky ma zaujímal vonkajší svet. V tejto chvíli, s boľavým telom, som sa konečne obrátila na moje vnútro. Postupne som začala zisťovať to, čo som pretým naozaj netušila. Že vnútorný svet môže byť zaujímavý...

Postupne som začala zisťovať to, čo som pretým naozaj netušila. Že vnútorný svet môže byť zaujímavý...

Keď sa človeku život postaví na hlavu...
Keď sa človeku život postaví na hlavu... (zdroj: Fotoarchív DV.)

 Keď ste mi teraz opisovali, ako ste ležali paralyzovaná v posteli, stále sme sa na seba usmievali. Možno obe chceme, aby to bol príjemný rozhovor. Pre nás i pre iných... Ale v tom čase Vaša osobná skúsenosť zrejme príliš úsmevná nebola, však?

 Ono to v skutočnosti bolo celé veľmi zvláštne. Lebo hoci som sa ocitla v značne náročnej situácii, niečo vo mne akoby vedelo, že je to vlastne dobre. Keď ležíte v posteli s paralyzovaným telom, môžete objektívne povedať: „Je to naprd.“

SkryťVypnúť reklamu
reklama

 Áno, na tom sa určite zhodneme, že je to objektívny fakt. (Úsmev.)

 Hej. No napriek tomu som v sebe zároveň cítila hlboký pokoj. Ako som spomínala, niečo vo mne vedelo, že to, čo sa deje, je v poriadku. Svoju vtedajšiu situáciu som si rozhodne neužívala. No prekvapili ma záblesky úplného šťastia. Takého, aké som dovtedy nepoznala. Pýtala som sa samej seba: „Tak o čom tá vnútorná sloboda vlastne je? Iba tu ležím. Nemôžem cestovať, nemôžem nič.“ Takže akokoľvek zvláštne to znie, vo všetkej tej bolesti bolo i niečo krásne. Dnes by som to možno pomenovala slovami, že sa vo mne prebúdzalo nejaké moje vyššie ja.

 Vďaka tejto skúsenosti som sa naučila odpočívať. Lebo to je niečo, čo som dovtedy nepoznala. Vlastne som nevedela, ako sa to „robí“. Bola som zvyknutá byť výkonná. Myslela som si, že tak je to správne. Že to je to, čo sa odo mňa chce. Čo od mňa chce moja práca, svet. No začala som si uvedomovať, že výkon nie je to, čo odo mňa chce to moje „vyššie ja“. Začala som chápať niečo dôležité, čo som dovtedy nepochopila. Preto sa usmievam.

 Vďaka tejto skúsenosti som sa naučila odpočívať. Vlastne som nevedela (predtým), ako sa to „robí“.

Prepojená.
Prepojená. (zdroj: Fotoarchív DV.)

 Zaujíma Vás, ako ďalej pokračoval Dagmarin príbeh? Ako vnímala napríklad Dalajlámove prednášky alebo ako začala pracovať s „dobrým dievčaťom v sebe“? Reč prišla i na asi všeobecne najneobľúbenejšiu emóciu- hnev. A ktovie, možno Vás osloví i myšlienka domu v nás. Telo ako domček, v ktorom môžeme nájsť bezpečie aj keď vo vonkajšom svete nezažívame práve príjemné situácie (či dokonca také, ktoré si raz v budúcnosti zadefinujeme ako svoju traumu)...

 Veľmi si vážim Dagmarinu otvorenosť. Lebo primárne nezdieľala svoje „múdra“, ku ktorým sa dopracovala počas rokov štúdia či svojou praxou. Ale svoj vlastný príbeh, ktorý zasadila do kontextu získaných vedomostí a zručností. Čo je vlastne v súlade s jej presvedčením, že život je pestrejší, keď sme k sebe úprimní. :-)

Necháme na seba pôsobiť jej príbeh? Celý, informačne veľmi bohatý  rozhovor, si môžete vypočuť vo forme podcastu na mojom webe:

https://www.zitinak.sk/o-prevychove-jedneho-dobreho-vykonneho-dievcata/

 

Súvisiace články autora

Nebojme sa mať sa dobre a hovoriť o tom

Veronika Pirošík Mešková

Nebojme sa mať sa dobre a hovoriť o tom

Veľmi dobre si pamätám miesto, na ktorom som sa nachádzala, keď som prvýkrát telefonovala s Mirkou Mahimou Bartošovou.

Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  27
    •  | 
  • Páči sa:  98x

Myslím si, že by sme nemali plytvať slovami. Hlavne tými dôležitými, aby sa nám nezunovali.Keď však píšem, stručnosť je cieľ, ktorý úspešne míňam. :-) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,264 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
INESS

INESS

136 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

346 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu