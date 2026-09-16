Endometrióza: Strašiak, ktorý komplikuje životy tisícom žien

Čo je vlastne tá endometrióza? Endometrióza je chronické ochorenie, pri ktorom sa tkanivo podobné sliznici maternice nachádza mimo maternice. Môže ísť o vaječníky, črevá, bránicu a iné oblasti. Toto tkanivo reaguje na hormonálne zmeny a môže spôsobovať zápaly, zrasty, bolesti a v neposlednom rade neplodnosť.
Toto ochorenie sa prejavuje najmä silnými bolesťami, chronickou únavou, bolesťou pri pohlavnom styku či problémami s trávením alebo močením.
V čom je však najväčší problém? Endometrióza je často ťažko odhaliteľná a jej príznaky sú často zamieňané za iné ochorenia, čím môže dochádzať k nesprávnej liečbe symptómov. Podľa výskumu Endometriosis UK z roku 2026 dosiahlo priemerné čakanie žien vo Veľkej Británii na konečnú diagnózu 9 rokov a 4 mesiace. Diagnostika pri tomto ochorení je v súčasnej dobe zložitá. Prebieha prostredníctvom ultrazvuku, MRI alebo v niektorých prípadoch laparoskopie. V roku 2025 bola zverejnená validačná štúdia testu spoločnosti Ziwig, ktorý je zameraný na diagnostiku endometriózy prostredníctvom slín a využíva analýzu mikroRNA.
Výskum endometriózy však postupne napreduje. Osveta o danom ochorení sa šíri rýchlo a s ňou aj potreba ho skúmať. Genetická štúdia publikovaná v Nature Genetics analyzovala približne 1,4 milióna žien, z toho 105 869 prípadov endometriózy. Bolo identifikovaných 80 oblastí genómu spojených s rizikom ochorenia, pričom súvis bol prítomný v oblasti imunitného systému, hormonálnej regulácii, zápalu, prestavbe tkanív a diferenciácii buniek. Endometrióza sa tak už nejaví iba ako izolované gynekologické ochorenie, ale ako komplexné systémové ochorenie.
A čo liečba? Jednoduchý liek na endometriózu neexistuje. Súčasná liečba je dnes založená na analgetikách alebo na hormonálnej liečbe, kedy je vyvolávané ľudovo nazývané "simulované tehotenstvo", pričom je danou liečbou potlačená ovulácia, či menštruačný cyklus. V databáze vedeckých publikácií PubMed bola publikovaná štúdia so zameraním na experimentálnu protilátku AMY109, ktorá cieli na zápalové procesy spojené s ochorením. AMY109 sa aktuálne nachádza v prvej fáze výskumu, ktorá je predovšetkým zameraná na bezpečnosť. Počas štúdie pacientky absolvovali raz mesačne liečbu, bez prerušenia menštruačného krvácania, čo je zaujímavý rozdiel v porovnaní s hormonálnou liečbou, ktorá je často aplikovaná v súčasnosti.
Dôležité je, že povedomie o endometrióze rastie a a spolu s ním rastie aj záujem o nové liečebné a diagnostické možnosti. Vďaka novým poznatkom možno raz mnoho žien, nebude musieť prejavy endometriózy tlmiť analgetikami, alebo podstupovať hormonálnu liečbu, či chirurgické zákroky.