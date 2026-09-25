piatok, 25. september, 2026 |  Meniny má Vladislav
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
25. sep 2026 o 11:05
Prečítané: 0x

Minister dopravy trénuje Tai-Či a predseda vlády odporúča chodiť vlakom. Do kedy budeme musieť tolerovať takéto výsmechy a ľahostajnosť?

Ceny nafty stále stúpajú raketovou rýchlosťou. Ako dlho to bude pre občanov udržateľné?

Barbora Vidličková
Barbora Vidličková Bloger
Minister dopravy trénuje Tai-Či a predseda vlády odporúča chodiť vlakom. Do kedy budeme musieť tolerovať takéto výsmechy a ľahostajnosť?
(Zdroj: www.autoviny.sk)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Od 1. októbra znižuje vláda SR ceny cestovného vo vlakoch druhej triedy. Bolo by to celé fakt super, keby vlaky nemali bežne nevyspytateľné meškania. Odhliadnuc od meškaní, áno, tento krok môže potešiť človeka, ktorý pravidelne cestuje do práce vlakom. Ale čo človek, ktorý je nútený používať na cestu do práce auto? Čo urobíme pre tých, ktorí jednoducho nemajú inú možnosť? Potrebujeme udržateľné riešenie.


"Slovensko musí byť v druhej polovičke najlacnejších krajín Európskej únie, a to sa nám darí," uviedol Robert Fico po rokovaní vlády, ale už nespomenul, že čo sa priemerných platov týka, nachádzame sa medzi krajinami s najnižšími priemernými mzdami. Potvrdzujú to aj dáta z roku 2024 z portálu Eurostat. Zatiaľ čo Slováci majú priemerné ročné platy cca 20 287 € za plný pracovný čas, a podľa portálu Tolls.eu aktuálnu cenu nafty 1,95 € / 1l, Španieli zarábajú ročne v priemere 33 000 € a ich nafta sa pohybuje okolo 1,92 € / 1l. Čo dodať. Kým Španielovi zostane koruna navyše, Slovák musí mapovať obchody, kde je práve zľava, aby ako-tak tento mesiac vyšiel.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Takže debata o pohonných hmotách je trochu komplikovanejšia. Je potrebné vnímať širšie spektrum ľudí, ako sa zdá. Ťažko povedať, dokedy bude takýto systém udržateľný.

Zdroje:
Ceny benzínu a nafty v Evropě - Tolls.eu
[nama_10_fte] Average full time adjusted salary per employee.

Barbora Vidličková

Barbora Vidličková
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  2
    •  | 
  • Páči sa:  2x

Som dievča, ktoré má rado kultúru a spoločenský život. Rada mapujem témy spojené so zdravím, či už psychickým, alebo fyzickým. Záľubu som našla najmä vo vyjadrovaní sa k celospoločenskému dianiu, či tomu nášmu, slovenskému. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Jana Čavojská

Jana Čavojská

27 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Dušan Koniar

Dušan Koniar

789 článkov
Karol Galek

Karol Galek

131 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu