Minister dopravy trénuje Tai-Či a predseda vlády odporúča chodiť vlakom. Do kedy budeme musieť tolerovať takéto výsmechy a ľahostajnosť?

Od 1. októbra znižuje vláda SR ceny cestovného vo vlakoch druhej triedy. Bolo by to celé fakt super, keby vlaky nemali bežne nevyspytateľné meškania. Odhliadnuc od meškaní, áno, tento krok môže potešiť človeka, ktorý pravidelne cestuje do práce vlakom. Ale čo človek, ktorý je nútený používať na cestu do práce auto? Čo urobíme pre tých, ktorí jednoducho nemajú inú možnosť? Potrebujeme udržateľné riešenie.
"Slovensko musí byť v druhej polovičke najlacnejších krajín Európskej únie, a to sa nám darí," uviedol Robert Fico po rokovaní vlády, ale už nespomenul, že čo sa priemerných platov týka, nachádzame sa medzi krajinami s najnižšími priemernými mzdami. Potvrdzujú to aj dáta z roku 2024 z portálu Eurostat. Zatiaľ čo Slováci majú priemerné ročné platy cca 20 287 € za plný pracovný čas, a podľa portálu Tolls.eu aktuálnu cenu nafty 1,95 € / 1l, Španieli zarábajú ročne v priemere 33 000 € a ich nafta sa pohybuje okolo 1,92 € / 1l. Čo dodať. Kým Španielovi zostane koruna navyše, Slovák musí mapovať obchody, kde je práve zľava, aby ako-tak tento mesiac vyšiel.
Takže debata o pohonných hmotách je trochu komplikovanejšia. Je potrebné vnímať širšie spektrum ľudí, ako sa zdá. Ťažko povedať, dokedy bude takýto systém udržateľný.
Zdroje:
Ceny benzínu a nafty v Evropě - Tolls.eu
[nama_10_fte] Average full time adjusted salary per employee.