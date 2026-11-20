David Dobrik je slovenský youtuber a vloger žijúci v Spojených štátoch. Narodil sa v Košiciach. Hovorí po slovensky a rozumie aj maďarsky, keďže jeho matka je Maďarka. Je známy tým, že je pomyselným lídrom populárnej skupiny ľudí na platforme YouTube s názvom The Vlog Squad.
V apríli 2021 ich člen Jeff Wittek zverejnil na svojom kanáli video s názvom "Don't Try This at Home" („Toto doma neskúšajte“), ktorý vysvetlil okolnosti nehody, ktorá sa stala v júni 2020,
keď si Wittek zlomil lebku a tvár, čo vyžadovalo rozsiahlu operáciu.
K incidentu došlo počas natáčania Dobrikovho comebackového vlogu, keď členovia Vlog Squadu skúšali wakeboarding na plytkom jazere tak, že ich Dobrik jednotlivo vozil zavesených lanom na lyžici bagra.
Wittekov dokument obsahoval záznam, na ktorom možno vidieť, ako členka Vlog Squadu, Corinna Kopfová, zavesená na lane začína strácať rovnováhu a takmer spadne, čo ju prinútilo požiadať o zastavenie bagra, čo Dobrik okamžite neurobil, a preto ho obvinila, že „zachádza príliš ďaleko“. Keď prišiel rad na Witteka, Dobrik rozkrútil bager okolo vlastnej osi rýchlejšie ako pri predchádzajúcich členoch Vlog Squadu a následne ho prudko zastavil. Wittekova hybnosť spôsobila, že narazil do lyžice a spadol do plytkého jazera, zatiaľ čo bol stále pripojený k lanu.
Dňa 16. marca 2021 Business Insider oznámil, že počas natáčania vlogu o skupinovom sexe z roku 2018 bola žena údajne znásilnená počas natáčania vtedajším členom toho "squadu", Domom Zeglaitisom, keď bola opitá a nebola schopná súhlasiť so sexuálnym aktom ktorý páchateľ vykonal. Po obvineniach Dobrik stratil mnohých sponzorov a fanúšikov a tiež odstúpil zo svojej pozície v jeho spoločnosti s názvom Dispo.
Po trojmesačnej prestávke začal Dobrik opäť uverejňovať príspevky na svojom kanáli YouTube v júli 2021 a do decembra 2021 sa jeho kanál vrátil na pozíciu 20-teho najväčšieho kanálu na svete podľa počtu zhliadnutí na epizódu.
Vo februári 2021 Seth Francois, bývalý člen Vlog Squad, obvinil Dobrika zo sexuálneho napadnutia po tom, čo bol podvodom donútený k tomu, aby so zaviazanými očami pobozkal 50ročného Jasona Nasha. Ako jediný černošský člen skupiny vlogov Francois uviedol, že sa tiež cítil „pod tlakom podieľať sa na kúskoch, ktoré boli kultúrne necitlivé.“ Bývalý člen skupiny vlogov Nik Keswani obvinil Dobrika zo šikanovania, pričom uviedol, že to bol dôvod, prečo opustil skupinu v roku 2018.