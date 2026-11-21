Na čo presne myslíte, keď zúfalo voláte sanitku alebo políciu? Aká myšlienka pride ako druhá, hneď po tej: “Ja dnes, teraz zomriem” ?
V panike, v ohrození, v bolesti? Tie nahrávky rozhovorov pilotov z kokpitu a s riadiacimi letovej prevádzky tesne pred haváriou lietadla, tie slová ako narazíme, alebo zomrieme …. Čo je druhá myšlienka človek hneď za tými slovami? Z mojej skúsenosti sú často krát možné napríklad tieto dve:
1. Ak teda zachvíľu ozaj zomriem, dúfam, že som pripravený. Že som sa správne zmieril s akýmkoľvek bohom… že ak posmrtný život je, snáď budem v pohode… nezabudol som na Budhu ani na Krišnu? A čo Šiva a Párvatí?
alebo:
2. Nie, nechcem zomrieť. Pomôžte mi. Ako sa z tohto dá dostať? Chcem vidieť ešte zajtrajší západ Slnka. A nechcem tu trpieť v bolestiach. Môžem ešte nejaké riešenie vymyslieť?
Nevidím dôvod odsudzovať ľudí za tieto myšlienkové pochody tesne pred smrťou. Sú to prirodzené reakcie na obrovskú hrôzu, šok, strach, prípadne aj veľkú bolesť. Do istej miery ich mnohí poznáme … pri extrémnej turbulencii v lietadle. Pri bolestiach, keď sme volali sanitku. Počas autohavárie, ktorú sme prežili. Pri stretnutí agresívneho cudzinca večer v úzkej uličke.
Ach jaj, Lukáš. Ostatné štyri knižočky o Ježišovi v Biblii, známe ako „evanjeliá“, neriešia tento kontroverzný rozhovor. Len ten Lukáš.
Čas potrebný na dosiahnutie smrti ukrižovaného človeka sa mohol pohybovať od hodín do dní v závislosti od metódy klincovania a týrania, od zdravotného stavu obete a od prostredia. Ak klinec prerušil tepnu, smrť mohla nastať v priebehu niekoľkých minút. Niektorí rímski katovia údajne brali úplatky od obetí za prerušenie tepny a rýchlu smrť.
Predstavte si, že tam visíte v ukrutných bolestiach, nemôžete dýchať, lebo vaša bránica je stlačená, musíte sa teda opierať o klince, ktoré máte vrazené v nohách, a dvíhať sa, oškierať sa o drevo. A počujete, ako vaši mučiteľia a popravcovia vykrikujú čosi o tom, že váš spoluväzeň, čo tu s vami umiera, vraj je nejaký kúzelník, alebo mesiáš, alebo prorok, alebo vraj syn boží, alebo možno aj boh, alebo
voľačo také.
Čo urobíte,
v tej ohlušujúcej bolesti,
keď práve myslíte na to, že ste bezmocní,
že umierate,
že vás nikto nezachráni?
Čo tomu údajnému čarodejníkovi či bohu, mesiášovi, alebo božiemu synovi rýchlo v tom ochromujúcom zúfalstve a strese poviete?
Kapitola 23, a veršík čo začína túto situáciu je veršík číslo 39, v evanjeliu podľa Lukáša:
Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ No druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.“ Potom povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
Nejde mi do hlavy, ako mohol pisateľ alebo jeho informátor zaznamenať rozhovor troch priklnincovaných mužov hore na tom neopracovanom dreve, kde viseli do krvi zbičovaní s polámanými končatinami .
Bolo ich vôbec dolu na zemi počuť?
Ale dobre.
Podľa Matúša a Marka vraj tí dvaja ukrižovaní vedľa Ježiša sa mu len posmievali, ako aj ľudia dolu naokolo. Ján sa k nim ani nevyjadruje.
Prvý chlap reaguje presne ako my všetci, keď voláme sanitku:
Pomóc! Zachráňte ma. Pomôžte mi. Zachráň aj seba. Alebo, podľa biblie, sa pracovníkom na pohotovosti asi rúhame? Ak sme ponehode v prevrátenom autobuse, umierajú s nami aj spolucestujúci, ale možno niektorí vyzerajú, že majú silu zachrániť seba aj nás, tak o to poprosíme. A teda sa im rúhame.
Druhý chlap reaguje ako my v lietadle počas turbulencie. Ideme zomrieť? A ty si vraj mesiáš? Prosím, tak buď taký dobrý a prihovor sa za mňa na druhom svete, nech nejdem do pekla! Pomóóóc!
Obe tieto reakcie utýraných, traumatizovaných mužov sú úplne nevinné, typické pre živé telo, mozog, nervovú sústavu. Tak uvažuje v ohrození a v bolestiach každý.
Ale pozor ...
... ten druhý chudák si o sebe myslí, že si túto hroznú bolestnú popravu zaslúži!!!!!....
Podľa rímskeho práva, ak otrok zabil svojho majiteľa, všetci jeho otroci boli ako trest ukrižovaní. Ukrižovaní boli muži a ženy.
Tak čo také hrozné títo dvaja muži spáchali, že jeden z nich veril, že si zaslúži mučenie a hroznú smrť? Žeby jeho kolega-otrok zabil svojho otrokára, keď ho prichytil, ako mu znásilňuje deti? Alebo možno ukradol kúsok chleba?
Chudák je tak utýraný aj psychicky, že ešte aj verí, že toto je zaslúžené.
Kresťania sa tento príbeh nedívajú ako alegóriu alebo obrazné vyjadrenie či symbolizmus.
To nie je ako keď sa zídu fanúšikovia Harryho Pottera a debatujú o tom, čo ten príbeh vypovedá o ich osobnom živote.
Alebo keď milovníci hudby a poézie diskutujú o tom, čo chcel autor básne či skladby povedať a čo v tých veršoch vidíme my.
Alebo keď sa čitatelia hádajú o tom, prečo Tolkien tvrdil, že Pán Prsteňov nebol metafora pre druhú svetovú vojnu, ale my všetci jasne vidíme, že sa mýlil.
Nie. Autor je boh. Toto je božie slovo. Musíš pochopiť čo ti hovorí správne a presne, inak riskuješ, že budeš navždy v pekle a nikto ťa nezachráni.
Vedci sa nebavia ako milovníci umenia, vo vede testujú experimentami hypotézu a hľadajú fakty, nie názory.
Ale náboženstvo nie je ani veda, ani umenie. Samozrejme, neveriaci si môžu kľudne prečítať Bibliu ako knihu povestí a básní, ako sú žalmy a príslovia, prečo nie. Ale nemusia ju brať ako zbierku faktov.
Ale kresťanskí kazatelia nám kážu veriť, že táto nechutná vec sa ozaj odohrala. Muž popravený hrozným spôsobom ozaj veril, že si to zaslúžil.
S najväčšou pravdepodobnosťou bol iba otrok alebo zlodej, ktorý možno nevedel zohnať prácu v Ríme v prvom storočí z dôvodov ako slabé telo či psychické poruchy.
A ešte dačo viac – tvrdia nám, že v takej príšernej situácii sa máme hanbiť, ak reagujeme zúfalou túžbou po záchrane vlastného života.
Bratislavský kazateľ nedávno spomenul pred skupinou ľudí, posmešným tónom, že aké nesprávne bolo od prvého muža nielen prosiť Ježiša o záchranu jediného života ktorý s istotou má - pozemského - ale možno vraj aj „chcieť ísť za svojimi kamarátmi“.
Takže ak ešte aj túžite po priateľstve a po príjemnom čase s kamarátmi počas zúfalého prosenia o záchranu svojho života, tak to ste už úplne nanič a patríte do pekla.
Máte prosiť o záchranu posmrtného života, nie tohto!!!
Čo si to dovoľujete, mať živočíšne potreby a emocionálne potreby???