Revolver má presne šesť rán
A týždeň má vždy sedem dní
Tento deň je zvyšný náboj
len pre zúfalých posledných
Po revolúcii si spevák nejako zadovážil strelnú zbraň. Vidí, že by ňou mohol niečo vyriešiť, ale má iba šesť nábojov.
Bola by sa škoda strielať
kým nedošli sme po refrén
ten kto vie, jak to znie, je zachránený
Čo znamená to "by sa"? Premýšľa mladý muž nad tým, že je škoda, ak sa ľudia strieľajú návzájom - alebo nad tým, že by bola škoda, ak by si vzal vlastný život?
Malý anjel na fontáne
vám ciká na tie dejiny
je mu jedno kto mu vládne
On cikal už na iných
Hudobý skladateľ pozerá v centre Bratislavy na fontánu a uvedomuje si, že je tu iba na chvíľu, zatiaľ čo tie diela architektov, čo ho obklopujú, tu stoja večené a nemenné ako hory, ako vesmír, ako oceán.
Pamätajú aj iných diktátorov, aj iné revolúcie, aj iné vojny, než tú krátku, smiešnu bolesť, ktorá ako tsunami vo vlnách valcuje jeho krehkú nervovú sústavu.
Revolver mám presne šesť dní
A týždeň má vždy sedem rán
A každé ráno púšťam správy
a som na ten revolver sám
Už takmer týždeň zvažuje umelec, či spáchať atentát a či samovraždu. Čo vyrieši zbraňou a či vôbec niečo. Denne sleduje politické dianie a je sám ako ostreľovač, ako terorista, ako sirota, oproti mocným.
Bola by sa škoda strielať
kým nedošli sme po refrén
ten kto vie, jak to znie, je zachránený
A muž sa vníma ako zachránený, pretože mu napadá, že by bola škoda zastreliť sa.
Len tá muzika za niečo stojí a nevzdychá
A stále môže krásne znieť aj bez gýčov a hviezd
Len tá muzika za niečo stojí a nevzdychá
A stále môže krásne znieť jak posledný krát
Na svete je stále ešte krása. Umenie prúdi zo sveta do spevákoho srdca rovnako ako z jeho srdca von k svetu.
On sám je iba poškodený, špinavý tunel medzi týmto svetom a tým dokonale krásnym.
On je iba kanál, cez ktorý hudba a poézia prichádza do nášho vesmíru z onoho bezchybného sveta umenia.
Aj bez hviezd, aj bez celebrít, aj bez pohľadu na hviezdy na stovky svetelných rokov od nás vzdialených, dokáže priniesť svetu krásu.
Revolver má presne šesť rán
A týždeň sedem ostrých dní
Namiesto násilia si zvolil čas, ktorý má. Nebude meniť svet zbraňou ... namiesto toho naplní sedem ostrých dní týždenne krásou.