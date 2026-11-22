Vyzerá ako úplne nahá v klietke, zboku ani nevidno, že má tenučké tangáče telovej farby. Celý videoklip ukazuje jej pozadie často, v klietke sa otáča ako pri tanci na tyči.
Nahé poprsie a bradavka, aj nahé pozadie, ale na očiach nad jemnými ženskými perami čierna páska s bielym obrázkom m ukrižovaného Ježiša, sadomasochistické zábery a k tomu spev o Bohu a o chuti znásilniť.
Polonahá s mužom v posteli, namiesto spevu počujeme prevažne jej vzdychanie. Zábery hlbokého výstrihu, pozadia odhaleného z väčšej časti, a polonahých mužov.
Celé video ženy s hlavou v popredí neustále kmitajú bokmi, imituju cvičenie aerobiku, ale kamera neustále sleduje ako sa im úbor stráca v odhalenom pozadí podobnom bikinám. Iba jeden jediný muž je medzi vzrušene sa tváriacimi ženami a je zakrytý bežným tričkom a šortkami, kamera ostáva s odhalenými ženami a hlavnou cvičiteľkou.
Celá absolútne nahá a mokrá spievajúc s telom otočeným do boku a tvárou do kamery.
Tanec priamo v kostole s prsiami spolovice odhalenými, ide do kolien a kmitá celým telom rýchlejšie a rýchlejšie, namiesto modlitby imituje skôr sex, a pritom sa začne bozkávať a oblizovať priamo na pery s černochom, ktorý pred pár sekundami nad ňou visel na kríži ako Ježiš.
Celkom nahá žena, ktorej poprsie a pozadie vidíme zboku, sedí na v parku a s ňou dvaja muži v oblekoch a nohaviciach.
Ako sa volajú tieto piesne?
1. She Wolf od speváčky Shakira z roku 2009
2. Closer od industriálnej rockovej skupiny Nine Inch Nails z roku 1994
3. Justify My Love od Madonny z roku 1990
4. Call on Me od švédskeho DJ-a a producenta Erica Prydza z roku 2004 (seba neodhaľoval, len ženy)
5. Womanizer od Britney Spears z roku 2008
6. Like A Prayer od Madonny z roku 1989
7. Le Déjeuner sur l'herbe, pôvodne s názvom Le Bain (Kúpeľ) – olejomaľba na plátne od Édouarda Maneta, ktorá vznikla v rokoch 1862 a 1863.
„V detstve som mala ťažký vzťah s otcom a myslím si, že je to preto, že som on. Správala som sa ako on, ale bola som v ženskom tele, takže na mňa ľudia reagovali inak,“ vysvetľuje ADÉLA. „Som dobre spojená s mojimi oboma časťami, najmä čo sa týka môjho prístupu k tréningu. Jedna vec, ktorú ma mama naučila, bola, aby som sa nikdy nespoliehala na nikoho iného, len na
seba, pokiaľ ide o dokončenie práce.“
„Som biela žena, takže s tým súvisí veľa privilégií,“ hovorí ADÉLA.„Pochádzam však zo Slovenska. Je ťažké dostať sa zo Slovenska, čo sa týka popovej hudby. Som rada za všetky ponaučenia, ktoré som sa z toho naučila. Nikto nepracuje tak tvrdo ako imigrant; nikto nepracuje tak tvrdo ako niekto, kto sa necíti ako doma. Musí niečo dokazovať.“
Zdedila odkaz postmiléniových interpretiek ako Christina Aguilera a Britney Spears, ktoré boli verejne hanobené za svoje sexuálne pozitívne hymny, a nová generácia popových nováčikov sa zameriava na svoje vlastné potešenie. Napriek tomu, s rozšírením invazívneho systému sociálnych médií sú tieto mladé ženy online neúprosne kritizované. „O ženskosti sa často hovorí takým ponižujúcim spôsobom,“ vysvetľuje ADÉLA. „Bez ohľadu na to, ženy sú súdené za čokoľvek, čo robia. Sme súdené za to, že sme feministky, sme súdené za to, že sme tradičné manželky, sme súdené za to, že sme sexuálne, sme súdené za to, že nie sme sexuálne. Nemôžete vyhrať. Mám ružové vlasy a stále nosím Louboutinky, ale to neznamená, že nemám myšlienky a pocity.“
„Pri videu k pesničke ‚SexOnTheBeat‘ som bola naozaj hrdá na to, čo sme urobili, ale veľa ľudí hovorilo, že sa sexualizujem,“ spomína. „Hovorili: ‚Ako môže toto byť vyjadrením k niečomu? Ona to evidentne robí pre mužský pohľad.‘ Ale úprimne si nemyslím, že by nejaký muž považoval ‚SexOnTheBeat‘ za sexi. Môj priateľ si ho pozrel prvýkrát a bol vystrašený. A ja som si povedala: ‚Perfektné.‘ “
ADÉLA si dala záležať na pozorovaní sveta okolo seba a vypľula odraz sveta naspäť von s intenzívnymi tanečnými výparmi, čo prispelo k zoznamu skladieb, ktorý nie je o mužoch. „Je to vtipné, pretože keď som začínala s hudbou, mala som averziu k písaniu o láske,“ hovorí o nedostatku romantiky v jej tvorbe. „Mala som z toho chvíľu paniku, pretože som si pomyslela: ‚Prečo všetci stále hovoria o láske?‘ To je šialené. Ľudí zaujíma len to, s kým chodíme, ale ženy majú čo ponúknuť oveľa viac. Ale s týmto novým albumom som sa musela prepracovať k racionalizácii písania ľúbostných piesní, pretože láska je naozaj dôležitá ľudská skúsenosť.“
„Vždy som bola exhibicionistka. Páčilo sa mi byť otvorená vo všetkom,“ hovorí. „Obzvlášť keď som vyrastala na Slovensku, ktoré je patriarchálnou konzervatívnou spoločnosťou, je tam radikálne vidieť niekoho, kto nenosí podprsenku.“ Okrem blízkych väzieb k matke a mladšej sestre našla ADÉLA útočisko v ženskosti „Madonny, Lady Gaga, Ariany Grande, Beyoncé, Miley Cyrus. Dodávali mi silu. Veľmi milujem pop music, myslím si, že má moc ovplyvniť niečí život a filozofiu, ktorú má.“
Pokiaľ ide o skutočnú dharmu, ktorá sa skrýva za jej hudbou, ADÉLA má krištáľovo jasnú predstavu. „Cítim k ženám také puto. Chodím s mužmi a milujem mužov, ale mám pocit, že mojím životným poslaním je byť tu pre ženy a hovoriť veci, ktoré ich inšpirujú. To ma jednoducho robí najšťastnejšou.“
„Proste choďte do reality show a nechajte sa na internete roztrhať na kusy s kopou ďalších dievčat. Takto si vytvoríte úspech a domov,“ hovorí s ironicky kamennou tvárou. Vo veľmi úspešnej KATSEYE boli zraniteľné mladé dievčatá vystavené surovo pre svet, aby ich mohol konzumovať a urážať. Je to éra, nad ktorou sa tu príliš dlho nezamýšľame, pretože ADÉLA odvtedy presiahla svoje krátke pôsobenie. Väčšina fanúšikov speváčky hitu „Superscar“ sú noví fanúšikovia, zatiaľ čo pretrvávajúci nenávidiaci hejtri vytvárajú kontroverziu potrebnú na to, aby sa z vás stal skutočný idol.
Zdroj: https://www.clashmusic.com/features/student-becomes-master-adela-interviewed/