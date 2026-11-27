V mladosti sme sa naučili, že je v poriadku na nás kričať, že sme sakramentsky hlúpi a sprostí. Nezáleží na tom, ako veľmi sa snažíme zavďačiť dvom dospelým, ktorí si navzájom protirečia.
Teraz sa ale musíme naučiť nekričať. Aj vtedy, keď je priamo pred nami človek, ktorý sa nám zdá hlúpejší, ako dieťa.
Teraz sa musíme naučiť nepočúvať ten nahnevaný hlas v našej hlave, ktorý začína kričať, akí sme hlúpi my,
alebo tá osoba pred nami – práve v okamihu najväčšieho stresu, práve keď potrebujeme zostať pokojní.
Naučili sme sa v mladosti, že keď povieme, že nás niečo bolí, lekári, zdravotné sestry a dokonca aj naši rodičia povedia: „Ale no, to ťa nemôže bolieť.“ Naučili sme sa, že dospelí povedia, že odstránenie stehov po operácii „nebude bolieť“. Keď sme sa ich neskôr spýtali, prečo nám povedali lož – veď to predsa naozaj bolelo – odpovedali nám, že sme rozmaznaní, že sa mýlime a že nemáme potuchy, čo je to „skutočná bolesť“.
Dnes sa učíme, že bolesť každého človeka je skutočná. Že máme právo cítiť to, čo cítime. Učíme sa, že jeden človek je v niečom citlivejší (fyzicky alebo aj emocionálne) ako iný. A že iný človek môže byť naopak citlivejší v úplne inej oblasti.
Niektorým ľuďom nevadí, keď urazíte ich rodinu. Nie je to pre nich spúšťačom žiadnej bolesti ani extrémnej reakcie. Iní ľudia sú naopak extrémne citliví na slovné útoky voči svojej rodine. Oboje je normálne a v ich špecifických životoch sa dajú objaviť jasné dôvody, prečo sa im na jednom konkrétnom mieste vytvorilo citlivé miesto, ale na inom nie.
V mladosti sme sa naučili, že keď nám sused, učiteľ, strýko alebo cudzinec nečakane a bez nášho vyzvania ukáže svoj penis, nevhodne sa nás dotýka, alebo sa s nami pokúsi hovoriť o sexe, mali by sme sa hanbiť. Mali by sme o tom prestať hovoriť. Riskovali sme, že tým urobíme hanbu našej rodine. Mali by sme sa cez to preniesť – nič sa nestalo, nemáme predsa skutočnú krvácajúcu ranu, takže by sme sa mali jednoducho posunúť ďalej.
Naučili sme sa, že nezáleží na tom, ako sa cítime my.
Panický záchvat, nočná mora, depresia z ktorej nevytrhne človeka ani kvalitná komédia, či obľúbená hudba, výlet s najbližšími kamarátmi? Je to všetko naša vina, sme vadní. Páchateľ za to nemôže.
V mladosti sme sa naučili, že keď sa nás frajer snaží bozkávať viac ako obvykle, vyzliekať nás, keď sa na to necítime pripravené, chytiť nás a nepustiť, i keď prosíme... nuž, mali by sme mu jednoducho odpustiť a mať pochopenie. Veď je to náš partner. Samozrejme od nás očakával viac ako len trochu.
Chudák. Majme s ním trochu súcitu!
Naučili sme sa, že nezáleží na tom, ako sa cítime my.
Strach z ďalšieho partnera, panické záchvaty už pravidelne, nočné mory? My sme si sami na vine, on za nič nemôže.
Dnes sa učíme, že nie znamená nie. Učíme sa, že je to 100% zodpovednosť iba dospelého priateľa, partnera, suseda, učiteľa, strýka alebo cudzieho človeka na ulici, zodpovednosť za to, čo urobil. Bez ohľadu na to, ako sme boli oblečení, ako sme chodili alebo kadiaľ sme šli – on je nezávislý, samostaný človek. Bola to jeho voľba ignorovať naše hranice.
Učíme sa mať rešpekt k sebe samým - ten rešpekt, ktorý sme nikdy nedostali od dospelých ani od partnerov.
Učíme sa, že sme skutočne mali poslať list do tej autoškoly potom, čo sa inštruktor neustále dotýkal našich stehien a stískal ich. Potom, čo sme od iných osemnásťročných dievčat počuli, že im to tiež robil. Potom, čo sme získali vodičský preukaz, sme ho mali nahlásiť.
Ale naučili sme sa, že to nikoho nebude zaujímať.
Keď hovoríme nie, má to váhu.
A ak to niekto neprijme, je to jeho vlastná voľba a jeho cesta. Prečo sme sa tak báli postaviť sa za seba a nechať ho čeliť dôsledkom svojich činov?
Jeho činy boli jednoducho zlé. Mal vedieť, že nie znamená nie.
Dnes sa učíme, že keď dievča povie nie, myslí tým „mám v kabelke slzný sprej a vo vrecku nôž.“
V mladosti sme sa naučili, že sa musíme hanbiť za to, že chceme pomoc.
Za to, že chceme byť milovaní.
Za to, že chceme byť pochopení.
Dnes sa učíme, že si sami k sebe môžeme dovoliť všetku lásku, ktorú potrebujeme. Len my sami vieme, čím sme si prešli.