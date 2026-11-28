Pamätáte sa na tie krásne časy bez vulgárnosti v 19. storočí - ake krásne texty písal Leopold von Sacher-Masoch?
Vráťme sa k dobám ukrižovania zlodejov aj otrokov za trest, že sa majiteľom búria, a ukrižujme ich na niekoľko dní, až hodín, to spoločné "my" nám pomôže tradične sa postaviť pod kríže a vysmievať sa im, ako bolo milým ľudovým zvykom.
Pamätáte na feudalizmus a na zdieranie chudobných na panskom?
Na dereš a zbitie ľudí na smrť?
To boli časy plné ľudskosti, keď sa všetci počúvali, hej?
Pamätáte, ako v bolo znásilnenie manželky legálne v Československu v roku 1949, vtedy ľudia počúvali a vedeli akceptovať iných, však?
Pamätáte sa na tie časy, keď ľudia mali to spoločné "my" a spoločne hádzali predmety do jedného človeka v klade na námestí, pretože bol kacír, ateista, čarodejnica, štátny nepriateľ?
Pamätáte ako málo vulgárnosti bolo v románe Nebezpečné známosti od Pierra Choderlosa de Laclosa, ktorý prvýkrát vydal 23. marca 1782?
Pamätáte na tú ľudskosť voči otrokom v 19. storočí ako aj pred 3 000 rokmi?
Žiadne bičovanie, týranie, znásilňovanie, otroctvo je jasný dôkaz, že ľudia boli ľudskí, a počúvali druhých, a kriticky mysleli.
Pamätáte na mučenie a popravy cirkvou po celej Európe?
Koľko milujúcich ľudí sa na ne prišlo pozerať?
Všetci veriaci boli ohromne ochotní vypočuť dotyčného, presne ako neskôr, v rokoch 1914 až 1918,
a potom v rokoch 1939 až 1945, sa všetci navzájom počúvali.
Gladiátorské zápasy v Ríme boli jasný znak pokoja, bez vulgárnosti, súcitu ku gladiátorom, hej?
Inak, kto tak dobre počúval v roku 1990? Kde sú dnes tie bývalé šťastné deti, ktoré boli rodičmi tak skvele vypočuté?
Pamätáte na všetky tie lieky, čo sa predávali a zničili zdravie ľuďom aj nenarodeným deťom ako napríklad Talidomid?
Ľudia iba teraz začali myslieť egoisticky na seba. Kradnutie území, kolonizácia, povolenie legálne zmlátiť manželku, to boli znaky ľudskosti a počúvania sa.
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Pamätáte ako ochotne vás všetci vždy vypočuli v roku 1988?
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