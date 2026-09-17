Neviem, či sa k Tebe vznesie
zvuk mojich vrúcnych slov,
neviem, či Ta správne volám
rómskou modlitbou.
Áno, viem, som vydedená,
som obeť krutých čias,
vidím Tvoju tvár a tuším,
že Ty tiež si jedným z nás.
Pane, buď s tými čo majú hlad,
Ty ľúb ich, keď už svet nemá ich rád,
si vľúdny k iným, tak pritúľ nás tiež,
veď len ty Pane, Ty nám pomôcť vieš.
Ja žiadam moc,
mne úspech daj,
ja túžim po sláve čo dá mi raj
ja lásku chcem, pre nás ju máš,
ja viem, že Ty Pane spásu dnes dáš nám.
Nechcem nič pane, iným sa zjav,
veď mnohí sú na tom aj horšie, než ja,
sme dietky rozličných farieb a rás,
ochráň nás prosím, pred krutosťou čias,
veď aj Ty Pane si jedným z nás.
https://www.youtube.com/watch?v=uryzhX6bBL8
Z anglického originálu God Help The Outcasts