Bratislavské kino Nostalgia na Nivách uviedlo pred pár týždňami predpremiéru filmu zakázaného mládeži pod 15 rokov – filmu s názvom Primetime, s Robertom Pattinsonom. Hej, ten príťažlívý, krásny upír z filmov starších ako 10 rokov. Sála bola takmer plná a väčšina divákov pôsobila mlado. Žeby stredoškoláci a vysokoškoláci zvolili toto kino, otvorené v roku 1965, kvôli
cenovej dostupnosti? V každom prípade, ľudí bolo prítomných dosť.
Neskôr film premietali v Bratislavskom kine Lumière, kde sála menšia, s uličkou iba na ľavej strane, ponúkala pohodlnejšie kreslá. Cena vstupeniek bola taktiež prijateľná – ale účastníci pôsobili na pohľad vekovo rôzne. Mladí, starší, stredný vek.
V oboch prípadoch však samozrejme neboli prítomné deti. Film, ktorý na nešťastie nezmenil meno hlavnej postavy založenej na skutočnom človeku, ktorý údajne momentálne zvažuje reakciu súdnou cestou,
uvádza, že nie je úplne od slova-doslova presné spracovanie reality z rokov 2004 až 2007.
Mladí ľudia v kine Nostalgia na Nivách sa počas filmu často smiali.
Pri scénach, kde pedofil nečakane spustil na zem nohavice aj spodnú bielizeň priamo pred človekom, ktorého pokladal za 13-ročného chlapca.
Pri nasledujúcej scéne, keď sa mladík šokovaný a vystrašený triasol a mal v očiach slzy.
Pri scéne, keď hladný hrdina, moderátor, ktorý sa dnes hnevá na to, ako ho film vykreslil, nahlas číta oplzlé, sexuálne ladené texty, ktoré v rokoch 2004 až 2007 píšu
dospelí muži na internete deťom, alebo ľuďom, o ktorých veria, že sú to trinásť- či štrnásťročné deti.
Na našej strednej škole sme mali samovraždu študenta až v roku 2007. Obťažovanie priamo od inštruktora autoškoly v aute sme viacerí zažili v roku 2003, pred maturitou.
Nebola možnosť nájsť pomoc, pochopenie a ochranu.
Bolo to smiešne, byť obeťou.
V kine Lumière sa vekovo zrelší diváci smiali menej často. Vačšinou ani nie počas perverzných rečí a textov, alebo počas obťažovania.
Niektorým prišiel vtipný efekt cestou cez telefón, odhalujúci, že muž snažiaci sa naživo sa stretnúť a intímne zblížiť s trinásťročným chlapcom je súdny prokurátor.
Starší ľudia sa niekedy čudujú prečo majú zrazu pravidelné panické záchvaty alebo nočné mory. Trvá to chvíľu, kým zistia, že momentálne problémy sú iba spúšťač – a že skutočné poškodenie nervového systému a psychiky nastalo vtedy dávno, počas týchto zážitkov. Niekedy to telo dlho drží uzavreté v škatuľke. Až to raz vybuchne.
Možno preto sa mladší smejú, keď vidia na obrazovke dospelých mužov, ktorí im pred dvadsiatimi rokmi ešte nemohli napísať, ale písali ich starším súrodencom, či známym, a občas sa s nimi aj naživo stretli.
Možno smiechom ale aj blokujú to nepríjemné, čo sa derie na povrch.
Dospelý človek, ktorý tieto veci spracoval, ostane vážne sedieť. Alebo mu vrie krv. Predstava, že niekto takto píše práve dnes jeho vlastným deťom? To snáď nie! Nuž... písali nám veru už vtedy.
Na slovenskom pokeci si pred dvadsiatimi rokmi niekto vytvoril môj profil, s mojim menom a mojou fotkou. Boli teda dva identické profily – môj a jeho. Všetko rovnaké, aj fotka, iba dátum vytvorenia profilu prezrádzal, že dotyčný ho založíl iba pred týždňom. Vypisoval ľuďom v mojom mene rôzne veci. Neodišla som z Pokecu. Pravdepodobne, pretože som vážnejšie brala vtedajšie vzťahy mimo internetu, než čo sa dialo tu, ale niekoľkí moji známi si kvôli takémuto prenasledovaniu zrušili účty na Pokeci a inde.
Samozrejme, skúšali takéto a iné typy obťažovania nahlásiť. Osobné správy plné vyhrážania alebo oplzlých rečí sa dali už uložiť ako screenshot a aministrátori dostávali sťažnosti v húfoch. Neriešili to. Ale niekedy, ak sa na jedného človeka sťažovalo dosť ľudí, zablokovali ho.
Občas teda zablokovali obeť, na ktorú útočila skupina agresorov. Inokedy zablokovali toho, kto si vytváral falošné profily, aby mohol pod menami ostatných účastníkov písať nevhodné veci.
Ale - ak tieto typy ľudí boli zablokovaní, otvorili si ďalší účet, a obťažovali ďalej. Návrhy stretnutí naživo, ako to vidíme aj vo filme Primetime, sa dávali deťom, samozrejme,
ale dospelým ženám bolo už vtedy bežné navrhnuť stretávky neskoro v noci, na opustených miestach, alebo v byte neznámeho, a vzápätí obviňovanie, aká je žena hlúpa, že sa bojí o svoju bezpečnosť.
Na fórach boli dlhé diskusie vysmievajúce sa súťažiacim zo Superstar, veľká radosť z tých, čo sa pokúsili o samovraždu, konkrétne neustále reči o tom, ako istý súťažiaci z „Hviezdnej roty“ dokáže vraj jednať v intímnych situáciách. Ľudia písali, že dúfajú, že si to prečíta, a skúsi si siahnuť na život opäť.
Jedna finalistka dostala od Nového Času ponuku „četovať s fanúšikmi“ na vtedajšej stránke bulváru, takže približne hodinu jej celé Slovensko bez hraníc vypisovalo nevhodné útoky, perverzné reči, nadávky,
a samozrejme, že ešte nemala osemnásť.
Zaujímavé boli aj bežné útoky medzi ľuďmi na ktorejkoľvek webstránke na základe nielen náboženstva, ktoré človek vyznával – okamžite bol vraj naivný, hlúpy a horšie, ale aj siahodlhé hádky o názoroch na fikciu, ktorá v tom čase fičala.
Fanúšikovia Harryho Pottera sa vedeli vzájomne dourážať nielen kvôli vtedajšej debate okolo názorov cirkvi na tento fenomén, ale aj kvôli takzvaným shipping wars, ktoré samozrejme končili osobnými urážkami typu, ak fantazíruješ o Harrym a Dracovi a ich ľúbostnom príbehu, si divný, si teplý, a iné, oveľa horšie výrazy. Ak nevidíš, že knižky veľmi jasne smerujú k záveru, kde sa Hermiona a Harry zosobášia, tak asi si chudák, čo má v škole neúspechy a nerozumieš životu, a nikdy si nenájdeš partnera.
Tomu, kto nemá rád práve tieto konkrétne knižky a filmy to mohlo pripadať čudné a smiešne - čo tí ľudia riešia? A nechápal to - až do bodu, keď sa sám zrazu našiel na niektorom fóre v diskusii o niečom, čo mám sám veľmi rád. Napríklad, keď po vysmievaní sa z fanúšikov Harryho Pottera skončil v debate Hviezdnej pechote, kde zažil osobné útoky od každého, kto nechcel vidieť, že je to metafora o fašizme.
Debaty o vojne v Iráku, ktorá prebiehala, boli samozrejme rovnaké, aj agresívnejšie.
Monika Lewinská na to nebola pripravená v roku 1998 o nič viac ako zvyšok sveta, takže keď sa prevalilo, že ako 22-ročná až 24-ročná mala pomer so ženatým mužom, o 27 rokov starším od nej a najmocnejším na svete, on o svoju prácu neprišiel, ale ona nemohla vyjsť z domu ani si hľadať zamestnanie cez internet. Šikana, hromady nadávok a zahanbovania sa valili cez internet jej smerom v množstve, ktoré nepoznali ani vtedajšie celebrity, a tak sedela doma so samovražednými myšlienkami a podľa jej slov sa jej rodičia báli nechať ju aj v kúpeľni samu, aby sa nezabila.
A Chris Hansen, ktorého hrá dnes krásny upír, Batman a budúci James Bond, pán menom Robert Pattinson?
Chris Hansen tri roky ryžoval na konfrontovaní pedofilov, ktorí vypisovali deťom a skúšali sa s deťmi naživo stretnúť.
Potom sa jeden z pedofilov, ten súdny prokurátor, zastrelil, keď ho Hansen s políciou prišli konfrontovať do jeho vlastného domu.
A 19-roční či 20-roční herci v tej dobe, čo na pár minút hrali deti priamo pred nebezpečnymi cudzincami?
Nemali žiadnu pomoc na placi, ale podľa filmu im občas niektorý producent možno ponúkol nepredpísanú pilulku na upokojenie.