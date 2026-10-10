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10. okt 2026 o 13:13  (upravené 10. okt 2026 o 15:09)
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Aj osoby so zdravotným znevýhodnením musia hovoriť o svojom duševnom zdraví

Dnes je svetový deň duševného zdravia.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Diskusia  (2)

10.10 je svetovým dňom duševného zdravia. V poslednom čase pociťujem, že to moje duševné zdravie nie je také, ako by malo byť. Mám štyri duše, hoci tá ľudská je najviac podstatná. Ľudia dávajú dnes rôzne odporúčania, čo im pomáha, keď majú duševné ťažkosti. Stretávam sa so slovami "pomáha mi ísť na prechádzku, zabehať si "

Práve tento druh psychohygieny je u mňa nemožný. Ľudia si neuvedomujú, že ja ako osoba s inakosťou si nemôžem ísť zabehať, alebo sa len tak prejsť. Potrebujem na to skrátka niekoho, kto by ma takto vzal von a vybudoval si možné priateľstvo.

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Naše duševné zdravie teda ovplyvňujú bariéry, či už technické, alebo medziľudské. K zlepšeniu nášho psychického stavu by stačila jedna maličkosť. Nebáť sa spoznať nás s inakosťou.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
Bloger 
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  • Počet článkov:  496
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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