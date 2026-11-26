Pobaltské štáty si túto vetu jasne uvedomujú. Už dnes budujú byty s krytmi, stavajú poľné nemocnice a posilňujú svoju obranu. Napríklad Poľsko vytvorí ori oblastiach s Ruskom bezletovú zónu. Bude samé od seba zostreľovať drony, ktoré narušia Poľský vzdušný priestor
Pýtam sa, čo v takejto situácií robí Slovensko ? Príručky, na to, ako sa brániť, kam sa ukryť, koľko zásob je potrebných na prežitie, netvorí štát. Tvoria ich mimovládne organizácie, alebo aktivisti. Chceme azda, aby nám nad hlavami vrčali šahídy a dopadali rakety CH ? Ruské rakety?
Bežný obyvateľ niekedy ani vôbec nevie, kde a či vôbec sa v jeho meste nachádza kryt Civilnej ochrany. Predstavitelia štátu by mali predstúpiť pred občanov a povedať im, v prípade poplachu robte to a to, choďte tam a tam. Čo však robí štát ? Povie ten Rus raz odíde,