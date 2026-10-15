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15. okt 2026 o 13:27
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Ako sa zo Slovenska stáva Ruský satelit.

možné dopady stretnutia Blanár-Lavrov popisujem nižšie.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Slovenská republika nedávno prijala ruského vojenského pridelenca. Ďalšou možnosťou prehlbovania slovensko-ruských vzťahov je ďalšie rokovanie na úrovni ministrov zahraničných vecí Lavrov-Blanár.

Takýmito krokmi sa slovenská vláda úplne izoluje voči nadnárodným zoskupeniam, v ktorých sa nachádzame. Zrádzame tým svojich partnerov v týchto organizáciách.

To má dopad aj na ekonomické ukazovatele krajiny. Možný investor si radšej vyberie krajinu, ktorá je chránená obranne, ale aj ponúka možnosti ekonomického rastu.

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Podobnými krokmi vláda pripravuje pôdu na infiltráciu ruských agentov do strategických zložiek štátu s cieľom ich rozvrátiť. V súčasnosti nemáme tieto zložky dostatočne chránené. Tieto kroky môžu podľa môjho názoru viesť aj k možnému ovplyvneniu nadchádzajúcich parlamentných volieb v roku 2027, s cieľom diskreditovať súčasnú opozíciu.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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