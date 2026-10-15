Slovenská republika nedávno prijala ruského vojenského pridelenca. Ďalšou možnosťou prehlbovania slovensko-ruských vzťahov je ďalšie rokovanie na úrovni ministrov zahraničných vecí Lavrov-Blanár.
Takýmito krokmi sa slovenská vláda úplne izoluje voči nadnárodným zoskupeniam, v ktorých sa nachádzame. Zrádzame tým svojich partnerov v týchto organizáciách.
To má dopad aj na ekonomické ukazovatele krajiny. Možný investor si radšej vyberie krajinu, ktorá je chránená obranne, ale aj ponúka možnosti ekonomického rastu.
Podobnými krokmi vláda pripravuje pôdu na infiltráciu ruských agentov do strategických zložiek štátu s cieľom ich rozvrátiť. V súčasnosti nemáme tieto zložky dostatočne chránené. Tieto kroky môžu podľa môjho názoru viesť aj k možnému ovplyvneniu nadchádzajúcich parlamentných volieb v roku 2027, s cieľom diskreditovať súčasnú opozíciu.