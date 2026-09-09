Deň pamiatky obetí holokaustu a rasového násilia

9. september 1941. Kolaborantská vláda prijala najkrutejší rasový zákon v našich dejinách. Židia zaň zaplatili najväčšiu daň. Vtedajší režim poslal na smrť 70 000 Židov. Nech nám je mementom tento deň, kedy sme sa dopustili tohto neľudského konania voči menšinám.
Aj dnes musím s ľútosťou povedať, že sme sa z dejín nepoučili. Opäť vidíme na slovenskej politickej scéne strany, ktoré hlásajú podobné veci voči Rómom, LGBTIQ+ komunite.
Prichádzajú s jednoduchými heslami. Vravia o zle, ktoré ohrozuje Slovensko. Dnes majú tieto heslá opäť veľkú silu. Podľa posledných prieskumov 11%, čo je hrozivé číslo.
Preživšie a preživší holokaustu opäť prežívajú ťažké dni, keď sa dívajú, čo sa v spoločnosti deje.
Pred nami, ktorí si ctíme demokraciu a ľudské práva, stojí jedna zásadná úloha. Pripomínať to, čo znamenala pre Židov šoa, teda holokaust. Zabrániť tomu, aby sa opakoval.