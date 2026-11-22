Generálny Biskup Evanjelickej Cirkvi Augsburského vyznania si prebral cenu Anny Záborskej. Evanjelická Cirkev si musí jasne uvedomiť, či sa stále drží v učení Martina Luthera, alebo či chce stáť pri stredovekom učení dogmatizmu obmedzovania potratov, ktorý presadzovala Anna Záborská .
Ako evanjelik sa pýtam, kde je tá Evanjelická Cirkev, ktorá v 19. a 20. storočí podporovala kultúrny, spoločenský a edukačný rozmer, a pozdvihovala tak spoločnosť nie len na duchovnej báze ? Kde je tá Evanjelická Cirkev, ktorá dala základ Slovenskému národnému hnutiu pri Štúrovcoch a ďalej pri tvorení Československa ?
V posledných rokoch vidíme značný úbytok evanjelikov na Slovensku a aj v mojej rodnej Spišskej Novej Vsi.
Podobnými krokmi bude pri nasledujúcom ščítaní počet evanjelikov ešte klesať.
Dajme si však pozitívny príklad. Nedávno na svojom instagrame zverejnila Stlpcekarka príbeh o Generálnom Biskupovi Dušanovi Fajnorovi. Toho si vážili obe konfesie, pretože sa venoval vzdelávaniu, budovaniu ECAV v Československu, budoval detské tábory pre mládež, slúžil evanjelickej cirkvi celý svoj život. Nebál sa kriticky vyjadrovať voči Rusku. Práve na tieto osobnosti by sa mala pozerať súčasná ECAV.