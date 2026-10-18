Kam smeruješ, slovenský futbal ?

Futbal sledujem viac ako 13 rokov. Chodím na futbal do Spišskej Novej Vsi. Je to amatérsky klub, ktorý dopláca na správanie a nehospodárne nakladanie s financiami SFZ.
Na dnešnej konferencií SFZ požadovalo Futbalové Fórum hlbkový audit SFZ. Z neho by sa dalo zistiť, kam plynú peniaze, ktorými má disponovať amatérsky futbal.
Audit nebol schválený, nakoľko body navrhnuté Futbalové Fórum boli vyradené z programu konferencie .
Ako fanúšika futbalu ma mrzí takéto chovanie SFZ, strešnej organizácie, ktorá združuje reprezentáciu a kluby na Slovensku.
V súčasnej atmosfére rad radom končia amatérske kluby, pretože nemajú peniaze na chod mužstva, či už v mládeži, alebo A. Naproti tomu si vedenie SFZ vypláca odmeny a peniaze miznú. Slovenský futbalový zväz je hydra korupcie vedená autokraticky.