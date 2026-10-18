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18. okt 2026 o 14:32
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Kam smeruješ, slovenský futbal ?

Môj pohšad po konferencií SFZ.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Futbal sledujem viac ako 13 rokov. Chodím na futbal do Spišskej Novej Vsi. Je to amatérsky klub, ktorý dopláca na správanie a nehospodárne nakladanie s financiami SFZ.

Na dnešnej konferencií SFZ požadovalo Futbalové Fórum hlbkový audit SFZ. Z neho by sa dalo zistiť, kam plynú peniaze, ktorými má disponovať amatérsky futbal.

Audit nebol schválený, nakoľko body navrhnuté Futbalové Fórum boli vyradené z programu konferencie .

Ako fanúšika futbalu ma mrzí takéto chovanie SFZ, strešnej organizácie, ktorá združuje reprezentáciu a kluby na Slovensku.

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V súčasnej atmosfére rad radom končia amatérske kluby, pretože nemajú peniaze na chod mužstva, či už v mládeži, alebo A. Naproti tomu si vedenie SFZ vypláca odmeny a peniaze miznú. Slovenský futbalový zväz je hydra korupcie vedená autokraticky.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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