Vážený pán Veľvyslanec, Vaša Excelencia
Dovoľte mi Ospravedlniť sa Vám za slová predsedu vlády Slovenskej republiky.
Ako občan Slovenskej republiky sa nestotožňujem s útočným a agresívnym prejavom predsedu vlády Slovenskej republiky voči Ukrajine a jej prezidentovi Volodymyrovi Oleksandrovyčovi Zelenskému.
Ukrajinu, Vášho prezidenta, Vašu Excelenciu si nesmierne vážim za odhodlanie a úsilie v obrane demokracie, slobôd a ľudských práv. Odsudzujem prejav predsedu vlády Slovenskej republiky a vo svojom mene, i v mene občanov Slovenskej republiky podporujúcich Ukrajinu sa Vám, Vaša Excelencia takto formou listu ospravedlňujem.
S úctou
Viktor Pamula
List Veľvyslancovi Ukrajiny v Slovenskej republike
29.8. 2026