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29. aug 2026 o 12:29
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List Veľvyslancovi Ukrajiny v Slovenskej republike

V reakcií na útoky predsedu vlády SR voči Ukrajine som sa rozhodol napísať list Veľvyslancovi Ukrajiny a ospravedlniť sa za slová R.Fica.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Vážený pán Veľvyslanec, Vaša Excelencia

Dovoľte mi Ospravedlniť sa Vám za slová predsedu vlády Slovenskej republiky.

Ako občan Slovenskej republiky sa nestotožňujem s útočným a agresívnym prejavom predsedu vlády Slovenskej republiky voči Ukrajine a jej prezidentovi Volodymyrovi Oleksandrovyčovi Zelenskému.

Ukrajinu, Vášho prezidenta, Vašu Excelenciu si nesmierne vážim za odhodlanie a úsilie v obrane demokracie, slobôd a ľudských práv. Odsudzujem prejav predsedu vlády Slovenskej republiky a vo svojom mene, i v mene občanov Slovenskej republiky podporujúcich Ukrajinu sa Vám, Vaša Excelencia takto formou listu ospravedlňujem.

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S úctou

Viktor Pamula

List Veľvyslancovi Ukrajiny v Slovenskej republike

29.8. 2026

Viktor Pamula

Viktor Pamula
Bloger 
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  • Počet článkov:  479
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  • Páči sa:  12 907x

Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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