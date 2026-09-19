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19. sep 2026 o 13:45
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Nutnosť členstva Slovenskej republiky v NATO.

Slovensko musí ostať v NATO. Inej cesty niet.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Sledujem Dny NATO v Ostravě / NATO Days in Ostrava. Vo včerajšom kontexte vyjadrení premiera Slovenskej republiky Fica sa mi žiada povedať k NATO pár slov. Je mi cťou, že môžem poznať osobnosti, ktoré nás ako štát do Aliancie doviedli. Či už ide o Rastislav Kacer , Ivan Korčok, Magda Vasaryova a ďalší.

Členstvo v NATO pre nás znamená ochranu, ale aj ekonomickú stabilitu. Preto vyjadrenia predsedu vlády sú nezrozumiteľné a nepochopiteľné

K samotným Dňom NATO. Tie sú jednym z najväčších bezpečnostných fór v Európe, kde sa konajú popri ukážkach techniky pre verejnosť, aj bezpečnostné konferencie o hrozbách v Európe. Na tohtoročných Dňoch NATO bude mať možnosť predstaviť sa slovenská F16 so svojim programom. Ide o paradox v kontexte vyjadrení premiera Fica.

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Armáda České republiky otvorene hovorí o tom, že sa nachádzame v hybridnej vojne. Vo štvrtok napríklad české grippeny vzlietli do Poľska, pretože na hranici Poľska sa nachádzali ruské drony. Armáda České republiky je aj podľa investícií v minulých rokoch lepšie pripravená na možnú obranu Východného krídla.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa iste cítia v neistote a to v kontexte nedávnych vyjadrení predsedu vlády.

Minister obrany R. Kaliňák sa chystá nakúpiť ďalšie F16 ky. Podľa bývalých ministrov obrany je však potrebné investovať aj do protidronovej ochrany.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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