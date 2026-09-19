Nutnosť členstva Slovenskej republiky v NATO.

Sledujem Dny NATO v Ostravě / NATO Days in Ostrava. Vo včerajšom kontexte vyjadrení premiera Slovenskej republiky Fica sa mi žiada povedať k NATO pár slov. Je mi cťou, že môžem poznať osobnosti, ktoré nás ako štát do Aliancie doviedli. Či už ide o Rastislav Kacer , Ivan Korčok, Magda Vasaryova a ďalší.
Členstvo v NATO pre nás znamená ochranu, ale aj ekonomickú stabilitu. Preto vyjadrenia predsedu vlády sú nezrozumiteľné a nepochopiteľné
K samotným Dňom NATO. Tie sú jednym z najväčších bezpečnostných fór v Európe, kde sa konajú popri ukážkach techniky pre verejnosť, aj bezpečnostné konferencie o hrozbách v Európe. Na tohtoročných Dňoch NATO bude mať možnosť predstaviť sa slovenská F16 so svojim programom. Ide o paradox v kontexte vyjadrení premiera Fica.
Armáda České republiky otvorene hovorí o tom, že sa nachádzame v hybridnej vojne. Vo štvrtok napríklad české grippeny vzlietli do Poľska, pretože na hranici Poľska sa nachádzali ruské drony. Armáda České republiky je aj podľa investícií v minulých rokoch lepšie pripravená na možnú obranu Východného krídla.
Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa iste cítia v neistote a to v kontexte nedávnych vyjadrení predsedu vlády.
Minister obrany R. Kaliňák sa chystá nakúpiť ďalšie F16 ky. Podľa bývalých ministrov obrany je však potrebné investovať aj do protidronovej ochrany.