Petr Pavel a jeho dôležitosť pre dnešok

Pán Prezident Petr Pavel má dnes narodeniny. Sledoval som pred nedávnom prejav Jeho Excelencie pre udeľovaní štátnych vyznamenaní. Pomenoval v ňom jasne potrebu chrániť Českú republiku v oblasti obrany, životného prostredia, ochrany slobody médií. Mal jasný štátnicky prejav, ktorý dôstojne reprezentoval priestor a historický významný moment vzniku Československa.
Viem, nie v každej časti obyvateľstva je obľúbenou postavou. Veľa sa hovorí o jeho komunistickej minulosti. Ako vojak však chránil republiku bez ohľadu na režim. Po páde komunistického režimu zastával vysoké pozície v Armáde Českej republiky aj v Severoatlantickej Aliancií.
Dnes, ako prezident Českej republiky je vysokorešpektovanou osobnosťou v zahraničí. Plne si uvedomuje strategické nebezpečenstvo v Európe. Dôkazom toho je aj možná pozícia vyjednávača za Európu v rokovaniach s Ruskom o Ukrajine.
Samozrejme, aj prezident Pavel má svoje chyby. Podľa môjho názoru však svoj doterajší mandát zvláda veľmi dobre.
K dnešnému sviatku by som Jeho Excelencií chcel zaželať mnoho zdravia, pracovného elánu a šťastia v osobnom živote a v službe vlasti.