nedeľa, 1. november, 2026 |  Meniny má Denis, Denisa
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
1. nov 2026 o 13:07
Prečítané: 0x

Petr Pavel a jeho dôležitosť pre dnešok

Prinášam vám ohliadnutie sa za prácou prezidenta Českej republiky Petra Pavla. Zároveň mu blahoželám k narodeninám.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Pán Prezident Petr Pavel má dnes narodeniny. Sledoval som pred nedávnom prejav Jeho Excelencie pre udeľovaní štátnych vyznamenaní. Pomenoval v ňom jasne potrebu chrániť Českú republiku v oblasti obrany, životného prostredia, ochrany slobody médií. Mal jasný štátnicky prejav, ktorý dôstojne reprezentoval priestor a historický významný moment vzniku Československa.

Viem, nie v každej časti obyvateľstva je obľúbenou postavou. Veľa sa hovorí o jeho komunistickej minulosti. Ako vojak však chránil republiku bez ohľadu na režim. Po páde komunistického režimu zastával vysoké pozície v Armáde Českej republiky aj v Severoatlantickej Aliancií.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Dnes, ako prezident Českej republiky je vysokorešpektovanou osobnosťou v zahraničí. Plne si uvedomuje strategické nebezpečenstvo v Európe. Dôkazom toho je aj možná pozícia vyjednávača za Európu v rokovaniach s Ruskom o Ukrajine.

Samozrejme, aj prezident Pavel má svoje chyby. Podľa môjho názoru však svoj doterajší mandát zvláda veľmi dobre.

K dnešnému sviatku by som Jeho Excelencií chcel zaželať mnoho zdravia, pracovného elánu a šťastia v osobnom živote a v službe vlasti.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  505
    •  | 
  • Páči sa:  13 427x

Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Dušan Koniar

Dušan Koniar

796 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

775 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu