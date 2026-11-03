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3. nov 2026 o 11:45
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Podporujem štrajk ČT a Čro

Pripomeňme si prečo sú dôležité verejnoprávne médiá

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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https://www.youtube.com/watch?v=5JjyxI3aMSc

Pripomeňme si rozhovor o čistkách v STVR. Podobným smerom sa vyvíja aj dianie v Českej republike, kde sa vláda snaží o zrušenie koncesií. Obávam sa, že takisto môže dochádzať k vyhadzovu redaktorov, redaktoriek, novinárov a novinárok . Sledujem súčasmú STVR a vidím zmeny v spravodajstve. Správy STVR radšej už nesledujem.

Česká televize a ČT24 roky splňajú štandardy verejnoprávnosti. Verejnoprávnosť znamená prinášať "pořady" o menšinách, o kultúre, o vzdelávaní, bohoslužby, rozprávky, ďalej napríklad o národných dejinách. Ak sa na toto siahne, televízia stratí svoju verejnoprávnu funkciu.

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Takisto sa môže stať, že zrušením koncesií bude vláda požadovať, aby správy na ČT šli po ruke vláde a tvorili nekritické reportáže, podobne ako v STVR, stratí tak svoju objektivitu a integritu.

Ako študent mediálnych štúdií si jasne uvedomujem, čo znamená verejnoprávnosť a nezávislosť médií. Aj preto podporuje dnešný štrajk Česká televize a Český rozhlas. Slovenský model bez koncesionárskych poplatkov a premeny televízie znamenal priviazanie verejnoprávnej televízie k vláde. To sa v Českej republike nesmie stať.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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