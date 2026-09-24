Rusko by podľa neho malo by prestať vystavovať Európu a celý svet ďalšiemu riziku. „Prestaňte ničiť budúcnosť Ruska, Sergej. Viem, že ma počúvate. Povedzte svojmu šéfovi, že už stačilo,“ povedal Sikorski s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina. Slová adresoval priamo Lavrovovi, ktorý však v tej chvíli už nebol v zasadacej miestnosti.
Poľský minister pripomenul nedávne ruské útoky neďaleko poľsko-ukrajinskej hranice a sabotáže a povedal, že Moskva situáciu eskaluje, lebo Putin nedokázal dosiahnuť svoje ciele „nezmyselnej koloniálnej“ vojny na Ukrajine.
„Stále môžete zabiť veľa ľudí, ale vyhrať nemôžete,“ vyhlásil s tým, že Rusko sa snaží obsadiť východoukrajinský región Donbas viac než 12 rokov a hlavné mesto Kyjev vyše štyri roky. Podľa šéfa poľskej diplomacie Ukrajina zabránila Rusku dosiahnuť ciele, aj keď jej hospodárstvo je len zlomkom veľkosti toho ruského.
Sikorski tiež odmietol, aby Moskva označovala ukrajinskú revolúciu z roku 2014 za „krvavý prevrat“. Zároveň spochybnil tvrdenia, že Kyjev zakazuje používanie ruského jazyka, a navrhol, aby sa prezidentské voľby v Rusku aj na Ukrajine konali v ten istý deň pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov.
Zdroj pap.
Radosław Sikorski je podľa mňa už dlhodobo najlepším európskym ministrom zahraničných vecí. Sikorski už dlhodobo bez obalu pomenúva kto je hrozbou v Európe. Nebojí sa otvorene, no stále v medziach slušnosti pomenovať problémy strednej Európy.
Podobne pomenúva problémy aj bývalý minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, kiežby sa takáto diplomacia vrátila.