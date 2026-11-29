Dnes si pripomíname 60 rokov od úmrtia dcéry prezidenta Masaryka Alice
Alice Masaryková (1879 – 1966) bola kľúčovou zakladateľskou osobnosťou modernej odbornej sociálnej práce v Československu. Prepojila charitatívnu pomoc so sociológiou, zdravotníctvom a systematickým vzdelávaním.
Hlavný prínos pre sociálnu prácu
Profesionalizácia a vzdelávanie: Spoluzaložila Vyššiu školu sociálnej starostlivosti / práce v Prahe (1918/1919) a presadzovala odbornú prípravu sociálnych pracovníkov.
Československý Červený kríž: V roku 1919 ho založila a 20 rokov viedla ako predsedníčka. Organizácia rozvíjala zdravotnú, sociálnu aj osvetovú pomoc.
Starostlivosť o ohrozené skupiny: Podporovala vznik jaslí, domovov pre opustené deti, nemocníc či sanatórií, propagovala prevenciu a očkovanie.
Medzinárodné inšpirácie: Prenášala poznatky sociológie a skúsenosti zo zahraničia (vrátane USA) do podmienok formujúceho sa Československa
Alice Masaryková byla jedna z prvních žen naší politiky a zároveň díky své urputnosti a postojům standardizovat a ucelit metody sociální práce pro budoucí generace. V roce 1919 v Praze založila první Vyšší sociální školu v ČSR. V ní se v jednoročním studiu vzdělávaly sociální pracovnice, diplomované sestry a pracovníci pro práci v terénu, tedy dnes tak podceňovaní terénní pracovníci. Díky jejímu úsilí se rozvíjely terénní programy, ošetřovatelská péče, výchovná a sociální práce, poradny. Mimo jiné byla díky ní založena profesionální Organizace absolventek VŠSP (Vyšší škola sociální péče v Praze) za účelem evidence všech sociálních pracovnic, volných pracovních míst, vydávání odborných publikací. Předtím nesla tato organizace název Společnost sociálních pracovníků, ve které bylo sdruženo celkem 28 sociálních pracovnic.