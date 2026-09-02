Radek Sikorski to pomenúva otvorene

https://www.pravda.sk/spravy/svet/clanok/2033907-polsky-sef-diplomacie-sikorski-exkluzivne-pre-pravdu-rusko-je-s-nami-vo-vojne-hoci-my-s-nim-nie?fbclid=IwY2xjawUEx05wZG9mBWV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR46UmW8SXrLsrRhXVTGLTFv4WUV_LuFZNiQDvWPOX-gETC5-Y2yPpLqfk-nww_aem_O-tCn9K7HFmArtauf2HOJA
Veľmi dôležitý rozhovor ministra zahraničných vecí Poľskej Republiky. Pomenúva diplomatickým jazykom to, v akom stave je slovenská diplomacia. Poukazuje aj na hybridné hrozby, podobné tým, ktoré sa stali včera v Nemecku.
Poľská diplomacia ssi jasne uvedomuje nutnosť odstrašenia. Takisto v rozhovore apeluje na posilnenie Východného krídla NATO, pretože hybridné hrozby tu existujú. Či už ide o narušenia vzdušného priestoru, sabotáže výroby, dopady rakiet na územia NATO a ďalšie aktivity, ktoré do členských krajín Aliancie zasievajú strach a až chorobnú opatrnosť.
Raz darmo, Poliaci sú mentálne inde, než Slováci.