Radšej sochu Vedralovi Sázavskému než Konevovi

V Údolí smrti pri Dukle odhalili sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva. Stalo sa to zhruba rok po tom, čo o nápade hovoril Fico s Putinom v Moskve. Na odhalení sochy sa zúčastnil aj ruský veľvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev. Fico sa z dnešných osláv na Dukle ospravedlnil pre „pretrvávajúcu virózu“.
Ivan Stepanovič Konev mal dve tváre. Prvou bola veliteľská počas druhej svetovej vojny. Druhou tvárou je tvár krvavého potlačenia Maďarského povstania v roku 1956.
Sochu by som radšej postavil Jaroslavovi Vedralovi Sázavskému. Jaroslav Vedral Sázavský bol generál, ktorý ako jediný generál padol na Dukle. Bol aj legionárom od roku 1915. V bojoch sa dostal do zajatia a tam sa v roku 1916 pridal k jednotkám, ktoré boli za vznik Československa.Za dva roky prešiel od bežného vojaka až po kapitána.
Po vzniku protektorátu sa zapojil do odboja. V roku 1940 opustil protektorát a išiel do Francúzska.
Ako dôstojník sa podieľal na vzniku jednotiek v Británií a Sovietskom Zväze. V septembri prichádza na Duklu a je ustanovený za veliteľa 1 Československej samostatnej brigády.
Preto si zaslúži sochu namiesto Koneva.