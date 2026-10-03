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3. okt 2026 o 20:40
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Radšej sochu Vedralovi Sázavskému než Konevovi

Slovenská vláda šíri ruskú propagandu.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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V Údolí smrti pri Dukle odhalili sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva. Stalo sa to zhruba rok po tom, čo o nápade hovoril Fico s Putinom v Moskve. Na odhalení sochy sa zúčastnil aj ruský veľvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev. Fico sa z dnešných osláv na Dukle ospravedlnil pre „pretrvávajúcu virózu“.

Ivan Stepanovič Konev mal dve tváre. Prvou bola veliteľská počas druhej svetovej vojny. Druhou tvárou je tvár krvavého potlačenia Maďarského povstania v roku 1956.

Sochu by som radšej postavil Jaroslavovi Vedralovi Sázavskému. Jaroslav Vedral Sázavský bol generál, ktorý ako jediný generál padol na Dukle. Bol aj legionárom od roku 1915. V bojoch sa dostal do zajatia a tam sa v roku 1916 pridal k jednotkám, ktoré boli za vznik Československa.Za dva roky prešiel od bežného vojaka až po kapitána.

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Po vzniku protektorátu sa zapojil do odboja. V roku 1940 opustil protektorát a išiel do Francúzska.

Ako dôstojník sa podieľal na vzniku jednotiek v Británií a Sovietskom Zväze. V septembri prichádza na Duklu a je ustanovený za veliteľa 1 Československej samostatnej brigády.

Preto si zaslúži sochu namiesto Koneva.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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