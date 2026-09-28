Rozbíjanie Demokratickej strany po voľbách 1946 a v ďalšom období.

Demokratická strana bola po voľbách 1946 systematicky utláčaná. Na Slovensku útoky na DS vyvrcholili v roku 1947 takzvaným slovenským sprisahaním. Povereníctvo vnútra vytvorilo toto sprisahanie za účelom diskreditácácie členov Demokratickej strany. Úsilie o rozbitie Demokratickej strany vyústilo do zatknutia tajomníkov DS Miloša Bugára a Jána Kempného
Za zatknutím Jána Kempného a Miloša Bugára možno nájsť agenta komunistov Rudolfa Kanderu, ktorý sa s tajomníkmi DS stretával za účelom ich diskreditácie.
Toto konanie komunistickej strany sa dá považovať za prvý krok k prevratu v nasledujúcom roku 1948.