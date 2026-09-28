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28. sep 2026 o 09:40  (upravené 28. sep 2026 o 09:49)
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Rozbíjanie Demokratickej strany po voľbách 1946 a v ďalšom období.

V tomto roku uplynulo 80 rokov od parlamentných volieb, v ktorých na Slovensku vyhrala Demokratická strana. Po nich sa začal hon komunistov na členov DS.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Demokratická strana bola po voľbách 1946 systematicky utláčaná. Na Slovensku útoky na DS vyvrcholili v roku 1947 takzvaným slovenským sprisahaním. Povereníctvo vnútra vytvorilo toto sprisahanie za účelom diskreditácácie členov Demokratickej strany. Úsilie o rozbitie Demokratickej strany vyústilo do zatknutia tajomníkov DS Miloša Bugára a Jána Kempného

Za zatknutím Jána Kempného a Miloša Bugára možno nájsť agenta komunistov Rudolfa Kanderu, ktorý sa s tajomníkmi DS stretával za účelom ich diskreditácie.

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Toto konanie komunistickej strany sa dá považovať za prvý krok k prevratu v nasledujúcom roku 1948.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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