Slovenské ministerstvo ruských vecí a ruských záležitostí

Priatelia, je toho dosť, tak si len zhrňme, čo sa za posledné dni deje okolo nás
Minulý týždeň na Slovensku polícia prekazila pripravovaný útok na fabriku pri Prešove, ktorá vyrába drony. Traja cudzinci mali pripravovať útok na objednávku.
Tento týždeň v Poľsku horeli fabriky vyrábajúce komponenty pre drony a lietadlá. Minister zahraničných vecí Radosław Sikorski hovorí o ruskom štátnom terorizme.
V Nemecku vláda oznámila, že za augustovým pokusom o útok dronom s výbušninou na letisku v Lipsku stálo Rusko. Nemecko si predvolalo ruského veľvyslanca, zatvára ruský konzulát aj Ruský dom a zároveň vyšetruje ďalšie prípady sabotáží kritickej infraštruktúry. V Dánsku úrady odhalili plány a prípravy na ruskú sabotáž.
Takto dnes vyzerá bezpečnostná situácia v našom bezprostrednom okolí. A krajiny naprieč Európou na ňu reagujú.
A ČO V ROVNAKOM ČASE ROBÍ SLOVENSKÁ VLÁDA
Namiesto toho, čo by mala robiť – zvolať Bezpečnostnú radu, predvolať si ruského veľvyslanca a hlavne vysvetliť občanom, čo sa deje – naša vláda ako jediná v EÚ blokuje predĺženie sankčného režimu proti Rusku na 12 mesiacov a zastáva sa dvoch ruských miliardárov Usmanova a Fridmana.
A ako čerešničku na torte obnovujeme medzivládnu komisiu s Ruskom - vraj, aby sme riešili situáciu s dovozom surovín, lebo sa bojíme arbitráže, keďže sme závislí od ruského plynu. Nuž, kiežby na to existovalo riešenie.
Po politickej zmene v Maďarsku zostávame v tejto politike prakticky sami. Čiernou ovcou Európy sa pritom nestávame preto, že by nás niekto vytláčal - dostala nás tam vlastná vláda. Len je trestuhodné, že pri tom hazaraduje s bezpečnosťou nás všetkých.