Sociálne siete musia byť zničené- recenzia

Práve som dočítal fantastickú, avšak aj veľmi smutnú a hrozívú knihu od Sama Marca. Paradoxne o tom píšem status na sociálnu sieť, ktorú v nej podrobil oprávnenej kritike. Sociálne siete musia byť zničené je kniha, ktorá podáva pravdivý obraz o zmenách na sociálnych sieťach.
Za poslednú dekádu vedome cielia a generujú negatívny obsah. Ten sa šíri nepredstaviteľnou rýchlosťou. Vytvára strach a hnev. Ten rozdeľuje spoločnosť, umlčiava, alebo rozhadáva rodiny, deformuje demokraciu a dáva priestor extrémizmu.
Často z toho profitujú oligarchovia a miliardári ako Elon Musk, Jeff Bezos, Marc Zuckerberk a ďalší.
Dnes je nutná regulácia týchto sietí.