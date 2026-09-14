pondelok, 14. september, 2026 |  Meniny má Ľudomil
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
14. sep 2026 o 21:05
Prečítané: 0x

Sociálne siete musia byť zničené- recenzia

Knihu vrelo odporúčam.

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Práve som dočítal fantastickú, avšak aj veľmi smutnú a hrozívú knihu od Sama Marca. Paradoxne o tom píšem status na sociálnu sieť, ktorú v nej podrobil oprávnenej kritike. Sociálne siete musia byť zničené je kniha, ktorá podáva pravdivý obraz o zmenách na sociálnych sieťach.

Za poslednú dekádu vedome cielia a generujú negatívny obsah. Ten sa šíri nepredstaviteľnou rýchlosťou. Vytvára strach a hnev. Ten rozdeľuje spoločnosť, umlčiava, alebo rozhadáva rodiny, deformuje demokraciu a dáva priestor extrémizmu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Často z toho profitujú oligarchovia a miliardári ako Elon Musk, Jeff Bezos, Marc Zuckerberk a ďalší.

Dnes je nutná regulácia týchto sietí.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  488
    •  | 
  • Páči sa:  13 131x

Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Karol Galek

Karol Galek

130 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

344 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu