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31. aug 2026 o 10:25
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STANOVISKO k prejavu Predsedu vlády SR na oslavách SNP

Prinášam Vám vyjadrenie Slovenského protifašistického hnutia

Viktor Pamula
Viktor Pamula Bloger
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Slovenské národné povstanie bolo rozhodným nesúhlasom s politikou klérofašistického režimu Slovenskej republiky. Tento nesúhlas vyvrcholil 28. augusta 1944, keď prezident Jozef Tiso súhlasil s príchodom nacistických okupačných jednotiek. Práve príchod okupantov sa stal signálom k vyhláseniu hesla "Začnite s vysťahovaním!".

SNP malo svojich hrdinov. Z rôznych politických táborov. Všetci si zaslúžia úctu. Výber len niektorého skresľuje národný charakter povstania.

Spomenul predseda vlády generálov Jána Goliana a Rudolfa Viesta? Nie, citoval Gustáva Husáka. Kde zostali Jozef Lettrich a Ján Ursíny? Oni sa nepostavili proti režimu a proti hitlerovskej okupácií? To, že ich v prejave nespomenul nie je náhoda, ale zámer. Nezabudol však kritizovať Európsku úniu. Ten projekt, ktorý napriek všetkým nedostatkom je antifašistickým projektom. Vznikol ako odhodlanie už nikdy nedopustiť, aby nám vládol fašizmus. Vo svojom prejave premiér ani slovom neodsúdil agresívnu vojnu Ruska proti Ukrajine. Rozpútanie najväčšej vojny v Európe po roku 1945 je zločin proti mieru, ako to správne pomenoval exprezident Miloš Zeman, Valné zhromaždenie OSN a aj naše ministerstvo zahraničných vecí. Predseda vlády to však vidí inak.

Kritizoval vo svojom príhovore politiku klérofašistického režimu? Ani slovom. Kritizoval snáď výzvy moskovských jastrabov na bombardovanie európskych miest jadrovými zbraňami? Nie. Široký priestor však venoval nemeckému novinárovi za jeho otázku v Srbsku. Bol to novinár, nie politik. Jednostrannosť jeho príhovoru bola celkom jasná. Asi by mu bolo potrebné pripomenúť, že Európska únia sme aj my.

Oslavy Slovenského národného povstania nie sú určené na to, aby sa z pódia prednášali stranícke prejavy. Predseda vlády Róbert Fico to dlhodobo nerešpektuje. V jeho príhovoroch nedominuje vzdanie úcty účastníkom protifašistického odboja, ale ako sme sa mohli presvedčiť aj tohto roku, jasne prevažuje kritika politickej opozície, slobodných médií, občianskych iniciatív. V prejave prezentovaná zahraničná politika ostro kontrastuje s oficiálnym stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ministerstvo je pritom obsadené nominantom Smeru, ktorého je Róbert Fico predsedom.

S plnou dôraznosťou upozorňujeme slovenskú verejnosť, že prejav predsedu vlády Róberta Fica nebol povzbudením pre obranu demokracie pred hrozbami fašizmu. Opačne, tejto hrozbe ešte viac pootvoril dvere.

Viktor Pamula

Viktor Pamula
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Som mladý človek a aktivista. Vo svojom živote mám však od narodenia niečo s čím sa nezaobídem. Som na invalidnom vozíku. V tomto blogu by som rád poukázal na problémy, s ktorými sa stretávam. Sú to problémy s bariérami ľudskými ale aj materiálnymi. Zoznam autorových rubrík:  Futbalové postrehySamospráva NezaradenéSúkromné

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