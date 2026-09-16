Ministerstvo financií nepochopilo pointu. Štát nemá zarábať na drahých palivách!

MINISTERSTVO FINANCIÍ NEPOCHOPILO POINTU.
Ministerstvo financií reagovalo na naše upozornenie na vysoké ceny palív a naše návrhy na zníženie ich daňového zaťaženia. Namiesto vecnej diskusie ich označilo za populizmus a pýta sa, prečo sme podobné riešenia nenavrhovali už v minulosti. Tak si poďme uviesť veci na pravú mieru.
Áno, vysoké ceny palív sú problémom naprieč celým regiónom. To však vôbec nemení to, na čo upozorňujeme. Ceny môžu byť podobné, ale platy rozhodne nie. Slovensko v príjmoch za vyspelejšími susedmi výrazne zaostáva, a preto rovnaká cena na pumpe bolí slovenského občana a jeho peňaženku oveľa viac.
Keď cena benzínu alebo nafty rastie, štát na každom litri vyberie viac na DPH, pretože DPH je percentom z ceny. Čím drahšie tankujeme, tým viac peňazí tečie štátu do rozpočtu. A práve na to upozorňujeme. Na Slovensku máme 23 % DPH a vysokú spotrebnú daň, najmä pri benzíne. Výsledkom je, že takmer polovicu ceny každého litra tvoria dane.
A presne toto považujeme za problém.
Vysoké ceny palív sú spôsobené aj faktormi, ktoré slovenský motorista nevie ovplyvniť. Nie je dôvod, aby štát na takomto zdražovaní ešte dodatočne zarábal.
Preto navrhujeme znížiť daňové zaťaženie palív. Štát by aj po znížení spotrebnej dane či DPH stále vyberal z palív obrovské množstvo peňazí a časť dodatočného príjmu z vyšších cien môže jednoducho nechať ľuďom.
A nie je to návrh, s ktorým prichádzame až dnes. Už v roku 2022 sme v parlamente navrhli dočasné zníženie DPH na benzín a naftu na 8 % ako aj návrh na zníženie spotrebnej dane. V tomto volebnom období sme trikrát predložili návrh na zníženie spotrebnej dane z pohonných látok a opäť sme navrhli aj dočasné zníženie DPH na pohonné látky na 8 %. Koalícia mala teda opakovane možnosť pomôcť ľuďom priamo pri tankovaní. Ani jeden z týchto návrhov však neprešiel.
Naša pointa je jednoduchá: keď ľudia musia platiť za palivá viac, štát by na ich drahote nemal zarábať ešte viac.
Ak znížime dane tak, aby boli ceny palív na Slovensku nižšie ako v okolitých krajinách, časť spotreby dostaneme späť na Slovensko. Slováci prestanú tankovať v zahraničí, zahraniční vodiči začnú tankovať u nás a každý tranzitujúci kamión môže naplniť svoju 2 000-litrovú nádrž.
Netreba zabúdať, že pri vyššom predaji palív získava štát spotrebnú daň, DPH aj podiel na zisku Slovnaftu. Vyššia spotreba zároveň znamená viac práce a vyššie tržby pre čerpacie stanice. Preto môže ísť o win-win stratégiu, pri ktorej nižšie ceny pomôžu ľuďom, firmám aj štátnemu rozpočtu.
A namiesto toho, aby ministerstvo financií označovalo návrhy na nižšie dane za „populizmus“, by si mohlo pripomenúť, koľkokrát už malo konkrétne riešenie priamo na stole. Namiesto rozmýšľania nad tým, koľko ďalších peňazí vytiahnuť z ľudí, by sa vláda mala konečne zamyslieť nad tým, kde môže ušetriť štát a koľko peňazí môže nechať ľuďom.