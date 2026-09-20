Nič sa nedeje? Nie! Máme inovácie!

Dôkazom toho, že Slovenská republika sa zaujímavá pre zahraničných investorov je firma Inalfa Roof Systems. Otvorila v CTParku Trnava technologické centrum. Región si vybrala kvôli personálu. Má vysokú kvalifikáciu. V novej prevádzke sústreďuje technické know-how v oblasti automobilových strešných systémov.
Trnavské centrum prepája technickú podporu, validáciu, kvalitu a rozvoj odborníkov tak, aby európske tímy firmy Inalfa mali stabilné zázemie pre každodennú prácu aj dlhodobé zlepšovanie procesov.
Spoločnosť Inalfa Roof Systems, založená v roku 1946 v Holandsku, je popredným svetovým vývojárom a výrobcom inovatívnych strešných systémov pre najvýznamnejšie svetové automobilové značky. Od roku 2011 je Inalfa súčasťou čínskej skupiny BHAP (Beijing Hainachuan Automotive Parts), jedného z najväčších globálnych dodávateľov automotive komponentov. S pôsobiskom v 16 lokalitách po celom svete a s 5 inžinierskymi centrami zamestnáva Inalfa viac ako 3 500 zamestnancov. Okrem Holandska a Slovenska má Inalfa pobočky aj v Poľsku, Číne, Južnej Kórei, USA a Mexiku. Ročne vyprodukuje milióny strešných systémov pre osobné, SUV aj nákladné vozidlá.
Spory politikovo tom či je Slovensko zaujímavé, alebo nie sú mlátením prázdnej slamy,