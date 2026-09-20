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20. sep 2026 o 12:53
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Nič sa nedeje? Nie! Máme inovácie!

Vo verejnom priestore sa hovorí, že Slovensko nie je zaujímavé. Nie. Je zaujímavé!

Vladimír Bačišin
Vladimír Bačišin Bloger
Nič sa nedeje? Nie! Máme inovácie!
Inalfa Roof Systems otvorila v CTParku Trnava technologické centrum.
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Dôkazom toho, že Slovenská republika sa zaujímavá pre zahraničných investorov je firma Inalfa Roof Systems. Otvorila v CTParku Trnava technologické centrum. Región si vybrala kvôli personálu. Má vysokú kvalifikáciu. V novej prevádzke sústreďuje technické know-how v oblasti automobilových strešných systémov.

Trnavské centrum prepája technickú podporu, validáciu, kvalitu a rozvoj odborníkov tak, aby európske tímy firmy Inalfa mali stabilné zázemie pre každodennú prácu aj dlhodobé zlepšovanie procesov.

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Spoločnosť Inalfa Roof Systems, založená v roku 1946 v Holandsku, je popredným svetovým vývojárom a výrobcom inovatívnych strešných systémov pre najvýznamnejšie svetové automobilové značky. Od roku 2011 je Inalfa súčasťou čínskej skupiny BHAP (Beijing Hainachuan Automotive Parts), jedného z najväčších globálnych dodávateľov automotive komponentov. S pôsobiskom v 16 lokalitách po celom svete a s 5 inžinierskymi centrami zamestnáva Inalfa viac ako 3 500 zamestnancov. Okrem Holandska a Slovenska má Inalfa pobočky aj v Poľsku, Číne, Južnej Kórei, USA a Mexiku. Ročne vyprodukuje milióny strešných systémov pre osobné, SUV aj nákladné vozidlá.

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Spory politikovo tom či je Slovensko zaujímavé, alebo nie sú mlátením prázdnej slamy,

Nová prevádzka Inalfa Roof Systems pri Trnave.
Nová prevádzka Inalfa Roof Systems pri Trnave. (zdroj: Inalfa Foof Systems)
Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin
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  • Počet článkov:  58
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Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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