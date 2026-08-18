Kazašská republika je proti vojne Ruskej federácie s Ukrajinou.
Kazašský prezident Kasym-Žomart Kemelevič Tokajev povedal ruskému lídrovi Vladimirovi Putinovi, že stále nechápe, prečo Rusko spustilo agresiu proti Ukrajine, a dodal, že „konflikt by mal byť zmrazený na základe istanbulských dohôd“.
Citát kazašského prezidenta: „Možno je čas zmraziť tento konflikt a vrátiť sa k vzorcu Istanbul 2.0, keďže sa tam dosiahli významné výsledky. Potom – prirodzene so zárukami od veľkých mocností vrátane Ruska – sa môžeme pohnúť ďalej.“
Podrobnosti: Tokajev dodal, že povaha ruskej vojny proti Ukrajine „nie je pre mnohých, vrátane nás samých, úplne jasná“.
„Povedzme, že keď došlo ku konfliktu – vrátane zmrazeného medzi Azerbajdžanom a Arménskom – podstata a pôvod toho nám boli úplne jasné; siahali hlboko do histórie. Ale tu je to veľmi ťažké pochopiť,“ povedal kazašský prezident.
Podľa Tokajeva sa rozhodol riešiť túto otázku, pretože dostával „mnoho signálov“ týkajúcich sa ruskej vojny proti Ukrajine.
„Nebudem skrývať, že som dostával veľa signálov, o ktorých som vás informoval telefonicky. Signály z Európy a Spojených štátov amerických týkajúce sa súčasného stavu konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom,“ uviedol Tokajev.
Stretnutie medzi Putinom a Tokajevom bolo v ruskom Omsku počas XXII. Fóra medziregionálnej spolupráce medzi Ruskom a Kazachstanom.
V júni Putin vyhlásil, že Rusko je ochotné rokovať, ale iba na základe istanbulských dohôd dosiahnutých v máji 2025, ktoré sú pre Ukrajinu nepriaznivé.
Podľa správ z médií Rusi v Istanbule požadovali, aby boli zástupcovia USA vylúčení z rokovaní s ukrajinskou delegáciou, a tiež predložili sériu podmienok, ktoré boli pre Ukrajinu vo svojej podstate neprijateľné.
Vladimir Medinskij, vedúci ruskej delegácie v Istanbule, počas rokovaní vyhlásil, že Rusko je pripravené na nekonečnú vojnu proti Ukrajine a pohrozil aj obsadením Sumskej a Charkovskej oblasti.
Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami informovala, že počas neverejného stretnutia v Istanbule 16. mája 2025 ruskí zástupcovia načrtli pre ukrajinskú delegáciu niekoľko požiadaviek ako podmienky pre prímerie. Medzi ne patrilo vzdanie sa územia Ukrajinou a vzdanie sa nárokov na reparácie.
Koniec konfliktu chce napríklad prezident najväčšej ruskej banky Sber German Gref. A mnoho iných verejných činiteľov. Politik strany Jabloko Lev Šlosberg dostal 11 rokov a 1 mesiac väzenia. Strane zakázal Najvyšší súd Ruskej federácie účasť vo voľbách do Dumy, ruského parlamentu.