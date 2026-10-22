Kaliňákov nákup ďalších lietadiel F-16 a cvičných lietadiel L-39NG je trestným činom

Slovenská republika obstarala 14 viacúčelových stíhacích lietadiel F-16 Block 70 pričom pred nedávnom vláda SR schválila nákup ďalších 4 lietadiel F-16. Na plnohodnotné zabezpečenie operačného nasadenia je pri cieľovom počte 18 lietadiel potrebných celkovo 27 kvalifikovaných pilotov (štandardný aliančný pomer 1,5 pilota na jedno lietadlo). Minister obrany Robert Kalinák opakovane deklaroval prebiehajúci nákup nových cvičných lietadiel L-39NG v počte 10 až 12 kusov. Avšak exaktná analýza výcvikových cyklov a náletov ukazuje, že reálna potreba cvičných lietadiel je výrazne nižšia.
Súčasný moderný výcvikový program pilota stíhacieho lietadla typu F-16 je viacstupňový proces. Napríklad budúci piloti F-16 USAF pred prechodom na F-16 pilot absolvujú výberovú na piestových strojoch (Diamond DA-20 v rozsahu 20 až 25 h) a základnú pilotnú prípravu na turbovrtuľových (T-6 Texan 80 až 90 h), následne pokročilý výcvik na prúdových lietadlách (T-38 Talon 90 až 100 h)-a napokon špecializovaný výcvik na bojový typ čo je v našom prípade už F-16. Teda L-39NG vo výcviku môže nahradiť len necelých 200 letových hodín cvičných lietadiel T-6 Texan a T-38 Talon.
Z hľadiska personálneho manažmentu letového personálu F-16 predstavuje napríklad operačná kariéra pilota stíhacieho letectva USAF na type približne 11 až 15 rokov (minimálna dĺžka kontraktu - Active Duty Service Commitment – ADSC pilota F-16 je 10 rokov). Pri celkovej cieľovej štruktúre 27 pilotov to znamená potrebu vycvičiť priemerne približne 2 až 2,5 nových pilotov ročne na pokrytie bežnej obmeny (prirodzená atrícia, odchody do zálohy, zdravotná nespôsobilosť).
Jednoduchým výpočtom tak ľahko zistime že pre zabezpečenie výcviku pilotov je potrebne zabezpečiť nálet do 500 letových hodín cvičného lietadla L-39NG. Výrobca deklaruje že L-39 NG ma technickú životnosť 15 000 letových hodín. Pri 40 ročnej životnosti teda jedno lietadlo vie poskytnúť priemerne 375 letových hodín ročne To prakticky znamená že na zabezpečenie výcviku pilotov 18 lietadiel F-16 vzdušne sily potrebujú s veľkou rezervou len 2 lietadla L-39NG. Akýkoľvek nákup väčšieho počtu (10 – 12 kusov) by teda viedol k masívnemu podhodnoteniu využitia drahej techniky, neefektívnemu viazaniu štátneho kapitálu a zbytočným fixným nákladom na údržbu.
Tento fakt viedol k hľadaniu iného zdôvodnenia nákupu takého počtu lietadiel L-39NG. Minister obrany Robert Kaliňák obhajuje potenciálny nákup väčšej série L-39NG ich sekundárnou bojovou funkciou, konkrétne predpokladom ničenia pomalých vzdušných cieľov a bezpilotných prostriedkov.
Výrobca na web stránke udáva pre L-39NG v čistej konfigurácii (bez podvesov) maximálnu rýchlosť približne 490 knots teda 907 km/h (M 0.8) a stúpavosť 23 m/s. V prípade rýchlosti, vzhľadom na fakt že aerodynamika L-39 je dobre popísaná a ťah pohonnej jednotky L-39NG (FJ44-4M) dosahuje 16,87 kN ide pravdepodobne o takzvanú Maximálnu prípustná rýchlosť vo veľkej výške, pretože pri pomere veľkosti aerodynamického odporu L-39NG a ťahu jeho motoru nie je technicky možné tuto rýchlosť udržať vo vodorovnom lete ani vo veľkej výške. Maximálna rýchlosť lietadla sa tak bude pohybovať v skutočnosti na nižšej hodnote pričom ďalšia výrobcom udávaná hodnota 780 km/h je pravdepodobne maximálna rýchlosť lietadla v čistej konfigurácii vo výške 6000m. Teda výške kde bežne operačne nepôsobia súčasné útočné drony a strely s plochou drahou letu.
Z hľadiska aplikovanej aerodynamiky a mechaniky letu inštalácia zbraňových systémov (guľometné/kanónové podvesy, rakety typu vzduch-vzduch krátkeho dosahu ako AIM-9/Stinger, elektrooptické navádzacie kontajnery, laserom navádzane protidronové strely, prípadne prídavné nádrže) tieto parametre drasticky degraduje. Vplyvom nárastu čelného odporu (parazitický odpor) podvesných pylónov a samotnej výzbroje v bojovej konfigurácii maximálna rýchlosť L-39NG klesne na 600 km/h v bežnej operačnej výške pre stíhanie útočných dronov. Zároveň dochádza k zníženiu pomeru ťahu k hmotnosti (Thrust-to-Weight Ratio) a k kinematickým obmedzeniam stroja čo výrazne ovplyvňuje manévrovacie schopnosti lietadla.
Skúsenosti z asymetrického vzdušného boja nad Ukrajinou priniesli zásadný zlom v doktríne nasadenia bezpilotných prostriedkov. Éra pomalých, piestových dronov typu Shahed-136 (s rýchlosťou do 180 km/h), ktoré bolo možné likvidovať mobilnými protilietadlovými skupinami alebo pomalými lietadlami a vrtuľníkmi, rýchlo končí.
Súčasný technologický trend reprezentuje masívny nárast prúdových bezpilotných prostriedkov a riadených striel s plochou dráhou letu nižšej kvalitatívnej kategórie ako napríklad strely S8000 Banderol. Tieto systémy využívajú miniatúrne, vysoko efektívne prúdové motory a dosahujú v prípade strely S8000 Banderol cestovnú rýchlosť 520 až 560 km/h a maximálnu rýchlosť 650 km/h. Napríklad, počas ruského útoku na Ukrajinu v noci z 15. na 16. októbra 2026 bol zaznamenaný so 149 bezpilotnými lietadlami, z ktorých až 108 malo prúdový pohon. To znamená, že prúdové drony tvorili viac ako 72 % z celkového počtu nasadených dronov pričom sa očakáva ďalší nárast početnosti nasadenia tejto kategórie dronov. Zároveň dochádza k predpokladanému a dnes už reálne demonštrovanému prechodu k dronom s rýchlosťami v rozmedzí 800 až 900 km/h ako je trela Filin s maximálnou rýchlosťou 800 km/h ktorú ruské ozbrojené sily začali používať koncom leta 2026.
Tento kvalitatívny skok kompletne mení podmienky zachytenia cieľa. Malý vzdušný terč letiaci rýchlosťou 800 km až 900 km/h kladie extrémne nároky na zachytenie. Akákoľvek potreba stíhania zo zadnej polosféry vyžaduje, aby stíhacie lietadlo disponovalo výraznou rýchlostnou prevahou (speed margin). Ideálne prevahou minimálne 100 až 200 km/h oproti rýchlosti cieľa, aby ho dokázalo v obmedzenom čase dohnať a zamerať.
Z vyššie uvedených fyzikálnych a aerodynamických faktov vyplýva jednoznačný záver: Letové vlastnosti L-39NG technicky neumožňujú zostreľovanie moderných prúdových dronov a ich reálne bojové využitie je obmedzené len na letecký výcvik.
Ak porovnáme reálnu rýchlosť plne vyzbrojeného L-39NG (cca 600 km/h) a rýchlosť nastupujúcej generácie prúdových UAV (800 - 900 km/h), tak je zjavné že lietadlo trpí kritickým záporným rýchlostným diferenciálom - 200 až 300 km/h. L-39NG nedokáže takýto dron fyzikálne dohnať. Úspešný zásah by bol možný len pri čelnom kurze (head-on) za predpokladu, že by dron letel priamo proti lietadlu, čo je kontexte vysokej stretávacej rýchlosti a reakčných časov takmer nereálny scenár pretože operátor výzbroje by musel v extrémne krátkom čase zamerať a udržať laserový lúč zameriavacieho kontajnera na malej čelnej ploche pohybujúceho sa drona pri stretávacej rýchlosti 1200 až 1400 km/h za extrémne krátky čas. Platforma L-39NG je preto technicky excelentným strojom na základný výcvik, no jej deklarovanie ako prostriedku na ničenie moderných dronov odporuje fyzikálnym zákonom vzdušného boja. Tento fakt potvrdzujú aj skúsenosti ukrajinských vzdušných síl pričom v súčasnej dobe približne 60 % ruských prúdových útočných dronov ničia stíhacie lietadla F-16 a Mig-29. Až 30 % všetkých ukrajinských dronov potlačia ukrajinské systémy REB a teda len jeden z 10 prúdových dronov sa podarí zničiť inými prostriedkami. Pritom v súčasnej dobe medzi dronmi s prúdovým pohonom dominujú staršie typy s maximálnou rýchlosťou 500 až 600 km/h
Je teda zjavne že omnoho efektívnejšie a strategicky prezieravejšie riešenie sa javí akvizícia nadzvukových cvične-bojových lietadiel, akým je napríklad juhokórejský typ KAI FA-50 Fighting Eagle. Táto platforma predstavuje ideálne technologické premostenie medzi cvičným strojom a plnohodnotným stíhačom 4. generácie.
Na rozdiel od L-39NG je FA-50 poháňané výkonným motorom General Electric F404 s prídavným spaľovaním, čo mu umožňuje dosahovať maximálnu rýchlosť Mach 1.5 (cca 1800 km/h). Lietadlo disponuje modernou architektúrou, skleneným kokpitom, datalinkom Link 16 a predovšetkým moderným radarom kategórie AESA. Lietadlo tejto kategórie dokáže realizovať nielen. Výcvikové úlohy vrátane výcviku LIFT (Lead-In Fighter Training) pričom kokpit a ergonomické rozhranie FA-50 boli navrhnuté v spolupráci s firmou Lockheed Martin tak, aby priamo replikovali správanie lietadiel F-16. Prechod pilota z FA-50 na F-16 Block 70 je tak mimoriadne plynulý a minimalizuje drahé letové hodiny na samotných F-16 čím sa zvýši počet dostupnych lietadiel F-16 pre operačné nasadenie pretože ich nieje potrebné využívať na výcvik. FA-50 zároveň dokáže aj plniť úlohu plnohodnotného stíhača, pričom vďaka nadzvukovej rýchlosti a radaru dokáže FA-50 bez problémov stíhať, manévrovať a efektívne ničiť súčasné aj budúce prúdové drony (800–900 km/h) a strely s plochou dráhou letu. Hoci dosahuje nižšiu kvalitu a palebnú kapacitu ako špičková F-16, jeho kinetická energia, vybavenie a výzbroj je na protidronový a boj so strelami s plochou drahou letu úplne optimálna.
Pri porovnaní nákladov na obstaranie a životný cyklus (Life Cycle Costs) zistíme prekvapivú finančnú paritu. Celkové finančné prostriedky potrebné na nákup 4 dodatočných nadzvukových lietadiel F-16 a 10 až 12 nových lietadiel L-39NG v bojovej úprave sa presne vyrovnajú cene za obstaranie 12 kusov lietadiel FA-50. Prevádzka unifikovanej flotily ľahkých nadzvukových strojov FA-50 namiesto podzvukových L-39NG prináša obrovské ekonomické synergie. Náklady na letovú hodinu FA-50 sú výrazne nižšie ako pri F-16, pričom bojový efekt proti asymetrickým hrozbám zostáva plne zachovaný. Doplnením 12 lietadiel FA-50 k plánovaným F-16 by došlo k masívnemu, multiplikačnému posilneniu slovenských vzdušných síl. Vznikla by tak flotila zlozená z 14 kusov nezvukových lietadiel F-16 a 12 kusov FA-50 pričom táto kombinácia by poskytla cluster celkovo 26 ks nadzvukových strojov s vysokou kompatibilitou, jednotnou výzbrojou, kompatibilnou avionikou a vybavených AESA radarmi. Slovenská republika by namiesto "školských" lietadiel získala plnohodnotnú druhú nadzvukovú letku, čím by útočná a obranná sila nášho letectva dramaticky vzrástla.
Tento krok prináša kľúčové strategické benefity uvoľnenie kapacít F-16 pre zahraničné misie pričom lietadlá FA-50 dokážu plnohodnotne držať ostrú hotovosť QRA (Quick Reaction Alert) a plniť úlohy v rámci Integrovaného systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO (NATINAMDS) na domácom území (Air Policing). To kompletne uvoľní F-16 Block 70 na komplexné expedičné a operačné misie v zahraničí pod hlavičkou Aliancie. Zároveň v prípade krízy dokáže 12 strojov FA-50 v spolupráci s F-16 vytvoriť hustú sieť senzorov a odpaľovacích platforiem, ktoré pokryjú celé územie SR, čím eliminujú hrozbu preniknutia nielen vysokorýchlostných nadzvukových cieľov, nízkoletiacich striel a dronov ako aj posilnenie útočnej kapacity proti pozemným cieľom.
Z vedecko-technického a ekonomického hľadiska je investícia do veľkej flotily podzvukových lietadiel L-39NG pre bojové úlohy neobhájiteľná. Matematické modely výcviku potvrdzujú, že na prípravu pilotov pre F-16 nám stačia 2 cvičné stroje. Presmerovanie zvyšných zdrojov do nákupu 12 kusov nadzvukových cvične-bojových lietadiel FA-50 predstavuje pre Slovenskú republiku optimálne riešenie, ktoré radikálne zvýši obranyschopnosť štátu a prinesie technologickú prevahu na modernom bojisku.A tu sa dostávame k trestnoprávnej zodpovednosti ministra obrany Roberta Kalináka a ďalších predstaviteľov rezortu obrany konajúcich v prospech nákupu ďalších 4 lietadiel F-16 a L-39NG.
Vyššie uvedené fakty sú dlhodobo známe a je z nich jasne že lietadla L-39NG nie sú schopne plniť deklarovaný účel. Samotný nákup veci, ktorá neplní svoj účel, alebo neplní svoj účel v potrebnej kvalite neodpovedajúcej vynaložením nákladom môže byť trestným činom podľa § 238 300/2005 Z.z. trestného zákona, aj v prípade že ide o neúmyselné spôsobenie škody ak vznikla značná finančná škoda. Lietadla L-39NG neplnia deklarovanú úlohu stíhača dronov a v prípade obstarávania lietadiel F-16 existuje objektívna alternatívna možnosť ktorá v tej istej cene poskytuje výrazne vyššiu hodnotu a ktorá bola z nedbanlivosti opomenutá. V prípade obstarania 4 ďalších lietadiel F-16 a obstarania väčšieho počtu lietadiel L-39NG tak ide o spáchanie trestného činu. Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku z nedbanlivosti ktorý sa trestá odňatím slobody až na dva roky.