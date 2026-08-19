Robert Fico, ruské dopravné kamery a satelit, ktorý vraj prečíta písmená z obežnej dráhy

Premiér Robert Fico na včerajšej tlačovej konferencii odpovedal na otázku venovanú kauze dopravných kamier, ktoré boli pre potreby testovacej prevádzky zakúpené Ministerstvom vnútra, príkladom, v ktorom tvrdil, že špionážne satelity, ktoré používajú veľmoci, dokážu prečítať z obežnej dráhy drobný text na krabičke, ktorú držal v ruke. Väčšinu z vás neprekvapí, že Robert Fico klamal.
Rozlišovacia schopnosť optických prieskumných satelitov, ktoré majú najvyššiu rozlišovaciu schopnosť zo všetkých ďalších typov prieskumných satelitov a satelitov diaľkového prieskumu, nie je limitovaná rozlišovacou schopnosťou satelitu, ale atmosférickými obmedzeniami ohraničenými atmosférickými turbulenciami, pričom táto hranica umožňuje dosiahnuť maximálnu rozlišovaciu schopnosť 0,1 až 0,05 m. Túto hranicu popísali už koncom 60. rokov Fried, David (Limiting Resolution Looking Down Through the Atmosphere, Journal of the Optical Society of America, 1966) a Evvard, John (Atmospheric Turbulence Limits on the Observational Capabilities of Aerospacecraft, NASA Technical Note, 1968) a prvýkrát túto hranicu dosiahli v 70 rokoch americké satelity KH-8 Gambit 3 a od vtedy túto hranicu žiadny satelit neprekonal. Pre porovnanie, súčasné najvýkonnejšie ruské prieskumné satelity (satelity Persona-3) dosahujú výrazne horšie geometrické rozlíšenie na hranici 0,3 m.
Prieskumné satelity by tak neboli schopné spoľahlivo detekovať ani celý objekt, ktorý Robert Fico držal v ruke, nieto ešte identifikovať, o aký predmet ide, alebo prečítať text na ňom. Pre identifikovanie textu je potrebné, aby výšku jedného malého tlačeného písmena pokrylo 5–7 pixelov, a následne, keby sme poznali dopredu font toho textu, by sme mohli s nízkou pravdepodobnosťou pomocou neurónovej siete identifikovať jednotlivé písmená a pokúsiť sa extrapolovať, aký text spolu nasledujúce písmena vyskladajú. Ak by sme chceli dosiahnuť vyššiu pravdepodobnosť, že sa nám príslušný text podarí spoľahlivo prečítať, potrebovali by sme, aby malé písmená textu boli na výšku nasnímané väčším počtom pixelov, od 8 do 30, aby sme dosiahli spoľahlivé prečítanie textu. Výška malých písmen textu, ktoré dokážu prečítať najvýkonnejšie prieskumné družice, tak musí dosiahnuť aspoň 70 cm a pre spoľahlivejšie prečítanie textu by písmená museli byť ešte väčšie.
Pre porovnanie, bežná IP 12 Mpx kamera s pevným horizontálnym zorným uhlom 93°, ktorú za približne 125 eur kúpite v mnohých obchodoch, kde nájdete ďalšie desiatky alternatív s podobnými a aj lepšími parametrami, dokáže prekonať hraničnú rozlišovaciu schopnosť optických satelitov, ohraničenú atmosférickými turbulenciami, na vzdialenosť 280 m. Ruských špionážnych satelitov s rozlíšením 0,3 m až na vzdialenosť viac ako 800 m. V prípade, že by kamera mala objektív s väčšou ohniskovou vzdialenosťou (menším zorným poľom), senzor s väčšou rozlišovaciu schopnosť alebo bola vybavená objektívom so zmenou ohniskovej vzdialenosti ako naša vzorová 12 Mpx kamera, tak by dokázala prekonať v rozlíšení najlepšie prieskumné satelity na vzdialenosť rádovo väčšiu.