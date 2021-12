Pochybujeme asi o všetkom. O sebe, o svojom myslení a konaní, pochybujeme o iných, pochybujeme o minulosti i budúcnosti. Kladieme si otázku, či vôbec má náš život zmysel a či nie sme len obeťou lží a manipulácií, ktorými sa nás „oni“ pokúšajú ovládať, alebo rovno zničiť.

Pociťujeme to každý inak a každého to zasiahne inak hlboko a inak bolestivo, ale u každého rovnako, nás to oberá prinajmenšom o sebadôveru a spokojnosť. A niekomu to prinesie až hrôzostrašné ochromenie, akoby bol na dne hlbokej jamy, z ktorej niet úniku. A nebýva to len na mentálnej úrovni. Bývajú to aj skutočné bolesti na ktorejkoľvek časti tela a môže to byť choroba požierajúca nejaký náš orgán.

Možno máte niekoho, kto vaše pochybnosti rozptýli. Možno máte partnera či partnerku, možno strážneho anjela, možno psa alebo mačku, ktorá vám vráti stratenú istotu, rovnováhu a odvahu vzdorovať.

No nikto vám nedá viac, než si môžete dať vy sami sebe. A áno, aj keď vám dáva niekto iný, aj vtedy si vlastne dávate sami sebe, lebo ste si to dovolili vziať a dokázali to prijať. Celkom od srdca, úprimne, bez záväzkov a bez pocitu, že sa stávate dlžníkom. Len vy môžete byť pre seba tým najlepším darcom, terapeutom, liečiteľom, lekárom. Iba vy sa môžete rozhodnúť, čo pre vás bude to najlepšie.

Toľko vo všeobecnosti. Moja vlastná a teda neprenositeľná skúsenosť je, že som sa rozhodol niečomu veriť. Som založením skeptik a moja viera je vlastne neustály kolobeh pochybností, overovania a následnej dôvery. A ešte navyše, akoby si ma vesmír hýčkal, mám okolo seba výnimočne múdre a krásne bytosti – partnerku, strážneho anjela a svojho šamanského sprievodcu.

Môžem teda bezvýhradne veriť tomu, čo napísali autori mojej šamanskej pomôcky a čo sa mi, pri mojich otázkach často objavuje ako odpoveď:

Symbol Kúzla predstavuje nekonečnú inteligenciu Veľkého ducha, ktorá tvorí základnú tkaninu celého vesmíru. Dôkaz tejto mágie zažívame skrze synchronicitu, alebo zmysluplné šťastné náhody.

Keď sa objaví Kúzlo, je to ponuka pozrieť sa na svet očami úžasu a ohromenia, očami nevinného dieťaťa, ktoré vie, že všetko je možné. Veľká Myseľ disponuje nekonečným potenciálom. Pozýva ťa k tomu, aby si ho prijal a rozpoznal tanec v synchrónnych udalostiach, znameniach, symboloch a náznakoch, ktoré sa k tebe dostávajú cez veštby obyčajného sveta.

Duch ti týmto pripomína, že spoluvytváraš svoj svet v posvätnom partnerstve. Tvojou úlohou je snívať, vytvárať zámery a sledovať znamenia, ktoré ti ukazujú, aký ďalší krok máš urobiť. Práve teraz sa to javí tak, že si na správnej stope k uskutočneniu svojich snov. Veľký Duch ti načúva a jedná v tvojom mene. Dávaj pozor. Kúzlo rodí zázraky.