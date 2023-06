Ako Slovan Fans zavraždili Daniela Tupého

V sobotu 4.11.2005 bol hokej Trenčín Slovan je možne, že tu sa nachádzala aj agresívna skupina Slovanistov, ktorá prišla o 22:22 hod. na Tyršove námestie v Bratislave.



Sobota je dobrý deň, lebo sa dá požiť množstvo alkoholických nápojov a v nedeľu vyspať opicu v nejakom tom okne.



Bol to ligový hokejoví zápas Slovan vyhral v Trenčíne 2:1 bolo čo zapíjať. Chalani potrebovali niekomu ublížiť a asi si v Trenčíne neprišli na svoje. Potrebovali si buchnúť a pichnúť.



Bolo by zaujímavé vedieť, či bolo Tyršove námestie bola ich obľúbená lokalita alebo mali aj iné.



Na Tyršovom nábreží si počkali na skupinu šiestich náhodne idúcich študentov, ktorí išli na pivo do podniku Propeler.

Priebeh bol rýchly kopance, boxery, baseballky a nože 14.agresivných ultras. niektorí z nich aj MMA aj vytrénovaní si rýchlo poradili so skupinkou študentov.

Medzi nimi bol aj Daniel Tupý mal smolu, lebo mal dlhé vlasy. Padol na zem mimo kopancov utŕžil aj 8 bodných rád z toho 4 smrteľne. Skonal na vykrvácanie.

Kto ho dokopal dopichal nie je úplné jasné, keď pride skupina 14 agresívnych zurvalcov. Je to pomerne ťažké. Aj keď sa nakoniec vina zvalila na Adama Puškara. Nie sme si istý, či pichal len on. Nôž vraj bol hodený do Dunaja a svedectvá ožranov spolupáchateľov sú podľa nás sporné.

Prišli na dvoch VW Passatoch a jednej Škoda octania sedan, keďže VW Passat je dobre auto predpokladajme, že chalani neboli z chudobných rodín. Tato skupina osôb napadla okolo náhodné idúcich a Daniel Tupý mal smolu.

Podľa policajných záznamov to bola táto skupina



1. Ľubomír Mészaroš

2. Marek Mészaroš

3. Matej Bulík

4. Mário Molnár

5. Vladislav Zahradník

6. Marek Takáč

7. Martin Nosko

8. Jozef Zučšák

9. Miroslav Ivica

10. Jozef Beňo

11. Adam Puškár

12. Richard Riendl

13. Vladimír Maliček

14. Andrej Medlen



Učastníci vraždy Daniela Tupého (zdroj: Facebook)

Myslim, že títo chalani dnes o 18 rokov starší možno veselo chodia na Slovan na futbal aj hokej. Niektorí z nich sa provokatívne fotili v mikine 88 na mieste vraždy a sú na túto vraždu patrične hrdí.



Každopádne sa z Adama Puškara stál prominentný právnik a mal dve dlhé relácie v Slobodnom vysielači, kde si nevedel vynachváliť Adolfa Hitlera.

Keďže vyšetrovanie v rokoch 2005 a 2006 prebiehalo úspešne, tak vymenili vyšetrovateľku a skúsili vraždu neskôr zvaliť na Piťovcov.

Dokonca načas bolo vyšetrovanie vraždy prerušené policajným prezidentom Gašparom.

Piťo vyvrátil, že by vraždu spáchali jeho chlapci aj keď je to vyberaná skupiny zabijakov. Piťovci nemali dôvod zastrašovať a biť skupinu študentov.

Proste ľudia, ktorí to chceli prehodiť na Piťovcov, zle odhadli situáciu a potom sa hodilo vyšetrovanie do stratena.

Trošku odbočíme



Je zarážajúce, prečo táto skupina nebola nebola zatknutá ihneď aj keď sa o nej vedelo. Ten, ktorý tlačil, aby boli potrestaný bol paradoxne Dobroslav Trnka. Ten kto zavadzal a zrejme maril vyšetrovanie bol zrejme Róbert Kaliňák a Tibor Gašpar. Otázka je prečo, ale nebráňme sa myšlienke že niektorí chlapci mali rodičov z rádov našich ľudí.



Treba to definovať takto skupina 14 agresívnych nacistov zbila 6 študentov a jedného z nich dobila a ubodala k smrti. Policia súdy boli 18 rokov nečinné



Športový klub Slovan Bratislava poskytuje zázemie fašistom. Táto téza sa môže mnohým javiť takmer banálne. Správy o nenávistných a násilných prejavoch chuligánov z Ultras Slovan Pressburg (USP) na tribúnach i mimo nich sa totiž objavujú pravidelne už po celé desaťročia. Dokonca niektorí z nich sa dostali aj do vedenia klubu.



Hoci by sa takéto incidenty dali vyratúvať prakticky donekonečna, problém stále pretrváva. Po vlne útokov, ktoré sa v Bratislave odohrali a odohrávajú za posledné obdobie a ich spoločným menovateľom bol práve Slovan a preto sme sa rozhodli verejnosti odkryť reťazec s konkrétnymi menami a skutkami.



Ťahá sa to od samotného vedenia klubu až k nastupujúcej generácii detských ultras fanúšikov, tzv. Slovan Young Boys (SYB). Dôsledky jeho fungovania sa vylievajú do ulíc Bratislavy v podobe hrubého násilia voči nevinným, najčastejšie iným mladým ľuďom. Tento článok je o tom, ako sa na Slovane - v inštitúcii so zásadným vplyvom na mládež - z detí stávajú náckovia.



Takže podpora Kmotríkovcom je podpora násilia.



Myslím si, že keď Kmotríkovci chcú mať zahraničných hráčov mali by si ich platiť sami. Tak isto si myslím, že národný štadión nesmie byť súkromný a tak isto si myslím že značka Slovan Bratislava im nepatrí a neviem ako si ju mohol kúpiť vrátnik, vekslák a podvodník.



Slovan pred 50 rokmi niečo znamenal boli na ňom aj 40 tisícové návštevy. Dnes je sláva keď príde na ligový zápas raz do roka 10 tisíc ľudí. Prečo. Lebo futbalové zápasy obsadili výtržníci a po trávniku behajú cudzinci.



Fanúšikov viac menej zaujíma na koho si vsadiť.



Pokiaľ viem v Slovane hrá len pár Slovákov brankári celotelovo potetovaný veterán Kucka a trénerov synáčik Weiss ten sa preslávil ožratý na aute s partiou a ako močil pred Kmotríkovým synáčikom. Ostatné je zahraničné.

Takže dotácia , ktorú Kmotríkovci dostali bola zneužitá na klub zahraničných legionárov a nie na rozvoj Slovenskeho futbalu. Mali sa radšej dať peniaze Žiline ta má v klube na trávniku minimálne 8 slovákov.



Slovan sa preslávil so svojimi fanúšikmi aj v pohárovej Európe keď hádzali černochom banány ako opiciam. Alebo mali plagáty o bielej sile.



Fanúšikovia Slovana aj Trnave sú často extrémne agresívni a často pod vplyvom alkoholu. Ísť vo vlaku Bratislava Trnava v deň zápasu je extrémne nebezpečné lebo sa tam fajčí, pije a grcia. V takomto vlaku sa vraj ani nekontrolujú lístky a tak sa Fans vezú zadarmo. Sadnúť si k nim je veľmi nebezpečné.



Inak z ich rád vyrastajú správny národniari fašistický nacisti mazurekovskí a sujovskí Slaviane, spravidla sú to voliči Kotleborepubliky alebo Smerohlasu.



Mávajú zástavami oháňajú sa národom a bohom , často nosia krížiky ale veru sú aj potetovaní často nacistickými znakmi. Na štadióne sa bratajú a utužujú svoje vzťahy hlavne alkoholom, dymovnicami a bitkami.



Od jedného kolegu v práci som počul že ak idu Slovanisti autobusom tak sa prihlásia ako školský výlet, lebo autobusári nie sú ochotní ich voziť lebo v buse fajčia, chľastajú, grcajú, štia a podobne.



Keď príde autobus skryjú sa v kríkoch a vyšlú najprv 4 až 5 najslušnejších tí obsadia autobus a potom sa z krikov vyroja skalný fans so Slovenskými zástavami.



Šofér od toho momentu musí poslúchať keď nezastane kde fans chcú autobus sa oští, ogrcia alebo aj poserie.

Vraj len tak pre zábavu donútili šoféra na diaľnici piť aj pivo. Robili sa to tak že pri šoférovaní na diaľnici ho jeden fanúšik chytí pod krk a druhy mu naleje pivo z fľaše.



Obľúbene u fanúšikov je hádzanie svetlíc, delobuchov, dymovníc, trhanie lavičiek, hádzanie predmetov ako sú pol tehly, bitky vzájomné a bitky s policajtmi potom si to natáčajú na videa a vešajú na sociálne siete.



Úplná špecialitka je belasá šľachta tej sa bojí aj polícia. A my sa na toto všetko skladáme. Dotuje sa výstavba týchto štadiónov, aby sa kde mali výtržníci grupovať.



Ale k veci od policajtov sme sa dozvedeli, že keď hra cez víkend trebárs Bratislava Trnava, tak Bratislava nemá dosť policajtov takže ich sťahujú z bývalého západoslovenského kraja teda až z Trenčína a Nitry.



A dali nám hádať kto to platí a uhádli sme na prvú šupu štát z našich daní. Dokonca sa čerpá aj z rezervného fondu. Takže my platíme z našich peňazí a daní týchto výtržníkov a vraj je to šport.



Samozrejme rodič s dieťaťom alebo nebodaj s frajerkou alebo starí rodičia na štadión neprídu často. No prečo? Lebo nadávky, agresia a môže sa stať, že schytáte aj nakladačku.



Takže navrhujem ak si chce vrátnik Kmotrík mať štadión a mužstvo nech si zaplatí aj ochranku a rieši si to na vlastné náklady a ostatní tak isto Vilagy, Poor, Fiľo, Soták a nedal by som im ani cent zo štátu na štadióny.



Keď si fanúšikovia rozmlátia papule, dolámu hnáty nech si pýtajú odškodné od Kmotríka a nech si platia súdy ak nie tak nech nehrajú a vybavené mne takýto futbal nechýba. A okrem toho slovenská liga má kvalitu ako štvrtá nemecká.



Ešte dodatok nie je podľa mňa náhoda že na súmračnej pri centrále SMERu má kancelárie aj futbaloví zväz a majú doslova nadštandardné vzťahy so smerom a samozrejme okrem toho aj s neonacistami.



A preto sú častými návštevníkmi smeráckych mierových pochodov aj títo fanúšikovia. Títo fanúšikovia sú často za Putina proti kovidu, jednoducho milujú násilie a zastrašovanie.



Ešte dáme pokračovanie.



Neviem prečo o tomto média informujú len povrchne nekonkrétne. Že by strach?

Ešte dodatok od známeho zo zahraničia:

No ani neviete do čoho ste to vlastne pichli!

Toto je nebezpečná hra, ako sami vidíte fašizmus je tu ticho tolerovaným a mocným spojencom až partnerom zla moci.

Prečo si myslíte, že sa toľké roky nekonalo? Vám sa ani nesníva, akú majú títo ľudia moc, známosti a ako sú na milimeter zohratí a koordinovaní. Ich ľudia sú všade! A Matrix je slabý vývar toho.

Zoberte si mňa? Som pod dohľadom ešte aj tu! V inej krajine. To nie je také jednoduché poukazovať na nich a stavať sa proti nim.

Po 2- svetovej vojne tu zostali pri moci páni čo arizovali a stali sa komunistami, toto co tu majú teraz budovali desaťročia z generácie na generáciu, aj keby malý vyhladiť trištvrte republiky oni sa nevzdajú - nikdy paradox je vtom ze zopár jedincov asi 2 z ich mi aj v živote pomohli, ale však vieme prečo sa práve mňa zamerali.

Je to teraz veľmi zaujímavé, hodiny nekompromisne týkajú a kolektívne vedomie ľudí sa prebúdza, už začína vidieť hmlistú pravdu , záleží len na nás na spoločnosti ľudí aký tlak vyvinieme na očistu našej krajiny, v spojení je sila preto sú oni taky silný, ale nie je to jednoduché pretože sú medzi nimi aj ľudia čo nie sú zlí, len..... Neviem, netuším, v podstate je to jedno, reštart sveta aj tak začal.



