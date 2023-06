Je Slovensko mafiánsky štát? Bohužiaľ sudy nám dokazujú, že áno.

Sudcovská mafia úspešne spolupracuje s prokurátorskou. To, čo predvádza Žilinka na prokuratúre, tak niečo podobné predvádza sudca Pulman a Fiľo na súdoch. Všetci traja vďaka svojím toxickým rozhodnutiam kariérne postupujú. Takže si o sudcovskej mafii postupne čo to povieme a ten obraz je nelichotivý. Film očista je bohužiaľ pravdivý podobne, ako film sviňa.

O týchto osobách si postupne napíšeme a tieto osoby rozhodne do talára nepatria a väčšina z nich mala sedieť natvrdo v base, samozrejme na Slovensku platí ruka ruku myje. Ak by boli zverejnené všetky záznamy zo štúdia generálne prokuratúra, alebo viac ako 20 hodinový záznam z pytliackej chaty, asi by sa viacerým pretáčali bulvy na očiach. Samozrejme, preto sú zakázané ako priame dôkazy a bola tu snaha zakazať aj Kočnerovu threemu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

My sa tu hráme akože na právny štát, ale zďaleka nie sme právny štát a sudcovia nám to dokazujú denno denne Molnár, Sklenka, Harabínovci, Fiľo, Pulman, Posluchovci, Remeta, Kémeny, Radačovský atď. je ich plejáda.

Nie je problém nájsť skorumpovaného sudcu je problém nájsť čestného sudcu. Prokurátori sú ešte horší aj o tých si napíšeme neskôr.

Niektorí nám tu tvrdia scestne , že sme právny štát, vraj sem tam jeden exces alebo vyjadrenia naších poslancov v Európskom parlamente. ktorí sa chvália, že je naše súdnictvo najlepšie z krajín V4.

Tieto vyjadrenia obhajujú neobhájiteľne a to že sme právny štát. Bohužiaľ Andrej Kiska ma stále pravdu sme mafiánsky štát. Platí sem tam jeden spravodlivý medzi tlupou lotrov.

Čo sa týka rozhodnutí sudov tak jedna pani Kukiová v Galante Matovičovi povedala, keď jej povedal, že rozhodnutia súdov treba tolerovať a rešpektovať, že ich už nebude akceptovaťnespravodlivé rozhodnutia Slovenských súdov a plne s ňou súhlasím

Rozviazali sme ruky mafiánskym sudcom a prokurátorom a tí nám dokazujú, že môžu spravodlivosti a občanom napľuť medzi oči. Miesto lumpov a a kriminálnikov Smeru trestajú čestných ľudí

Áno je tu sedem statočných okolo Lipšica a Hamrana, ale presila darebákov je zdrvujúca a ako rastú preferencie Ficovi. Tým viac si prokurátorská, súdna, advokátská, exekučná mafia trúfa viac a viac na ruský spôsob.

Sudca Peter Pulman ešte sa pred 10 rokmi preslávil tým že oslobodil kolegovho syna a ten vo veku 19 rokov viezol štyri spolužiačky a v obrovskej rýchlosti preletel cez celú Banskú Bystricu je len šťastie, že niektorú z nich nezabil alebo niekoho nezrazil.

Policajti si ho všimli a zázrakom ho odchytili dostal fúkať nafúkal viac ako 4 promile. Pulman sa postaral, aby sa kolegovmu synovi ani vlások neskryvil a nešiel ani do cely predbežného zadržania.

Je veľmi ľahko možne že 4 promilový chlapec vyštudoval právo a zaradí sa k súčasnej elite ako je Harabínov syn, Čižnárov syn, Ficova sestra, Ficova milenka a ďalšie esá.

Juraj Čižnár sa inšpiroval podobne ako Harabínov syn preslávil sa tým že býval a možno v drahom River Parku a mal krásne auto a hľa ako v ňom popíjali. (zdroj: Facebook)

Ostatne poznáme prípad sudcu Dohňanskhéo kauza DPH 70. miliónov krytá Kaliňákom a Počiatkom o ktorej písal už Janko Kuciak samozrejme sa to nevyšetruje.

Čo čert nechcel Dohňanský už po smrti Kuciaka v obrovskej rýchlosti predbiehal poľnohospodársky stroj a zabil protiidúceho šoféra.

Takto jazdí prasa (zdroj: Facebook)

Sudca Viliam Dohňanský z Kuciakovej Kauzy DPH 70 miliónov vo veľkej rýchlosti obiehal na svojom BMV kombajn neďaleko obce Horné Trsťany zomrel pri nej otec malej dcérky. Samozrejme prípad riešila krajská prokuratúra Nitra a Vilko si užíva nádherný dôchodok aj s odstupným. Z nehody vyviazol bez vážnych zranení na rozdiel od protiidúceho auta.

Potom tu máme prípad sudcu Radačovského známeho, ako poučoval Andreja Kisku. Už menej ľudí vie, že sudca Radačovský bol za synom, keď bol jeho syn vysokoškolák, cestou od neho polícia u neho našla zbraň a skladačky drog, samozrejme ho z toho kolegovia vysekali.

Radačovský ma peňazí ako pliev, oklamal dokonca aj Kotlebu a stal sa Europoslancom za nacistov. Ma toľko peňazí, že od toho syna čo šiel od neho s drogami, tak toho nechal vyštudovať v USA a mame ďalšieho prominentného právnika. Samozrejme podviedol aj Kotlebovcov a plat europoslanca mu nesmrdí. Ešte sa priživil na smrti Lučanského.

Ďalší toxický sudca (zdroj: Facebook)

Peter Pulman nie je o nič lepši od svojich kolegov je to podobná známa korupčná firma mimo iného oslobodil Jankovskú z Kočnerovej trémy ta sa hra na bláznivú od vtedy a nemá žiadne obmedzenia ani pokutu.

Jankovská nám predvádza nacvičený tanec svetého Víta. (zdroj: Facebook)

Monika Jankovská Kočnerova opička, Smeráčka tajomníčka ministerstva spravodlivosti a kolegyňa Márie Koĺíkovej, ktorá zariaďovala na ministerstve spravodlivosti rozsudky v prospech SMERu a Kočnera. Pred trnavský okresný súd prišla s advokátom Petrom Erdösom. Keď vystupovali z auta, zdalo sa, že reči o jej zlom zdravotnom stave boli prehnané. No každým metrom, ktorý ju približoval k budove súdu, bolo zreteľnejšie, že sa začína triasť. Najskôr prišiel čoraz silnejší tras ruky, potom celého tela, pri chôdzi krívala. Chýbalo už len pár metrov pred sídlo súdu, keď sa Jankovská, obžalovaná z vydierania, rozplakala. Celá sa triasla.

Oslobodil aj Plačkovu s manželom, ktorí boli zatknutí za distribúciu drog. Pulman rozhodoval o väzbe pre desiatich obvinených u drogovej trestnej činnosti a z účasti v zločineckej skupine.

Medzi nimi bola aj instagramová influencerka Zuzana Plačková a jej manžel René Strausz. Samozrejme títo boli oslobodení. Dnes má Plačkova vstupnú kartu do Parlamentu nevedno prečo, že by dodávala tovar? A môže tam hocikedy prísť.

Robila Sulíkovi predvolebnú kampaň a nie je tomu tak dlho už po prepustení Pulmanom letela do Dubaja a s kým iným ako multioteckom Kollárom.

Štastný párik (zdroj: Facebook)

Pulmanovi tvrdila, že na predaj drog nebola odkázaná lebo v čase covidu zarobila vraj 1 milión na kozmetike, robila to zrejme len ako zábavu.. Hoci rok pred covidom zarobila asi 100 tisíc. Pulman sa tváril že tomu uveril.

Špecializovaný trestný súd pod vedením Pulmana spochybnil motív vraždy v prípade obvineného Jozefa Radiča. Ten čelí obvineniu z vraždy Ernesta Valka a z úkladnej vraždy komplica Antona Hupku.

Špecializovaný trestný súd spochybnil motív úkladnej vraždy v prípade obvineného Jozefa Radiča a preto obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry súd neprijal. Toho mal podľa dozorového prokurátora Michala Stanislava obvinený Radič zastreliť pre obavy z toho, že Hupka mohol prezradiť páchanie ich spoločnej trestnej činnosti.

O čo tu v postate ide, no o to že normálnemu človeku je jasné, že u Valka nešlo o náhodnú lúpežnú vraždu a preto ju trebalo odročiť do nekonečna, aby nebol odhalený skutočný motív samozrejme sa o to postaral sudca Pulman.

Udiala sa lúpežná vražda, kde rozliali po garáži chemikálie lebo vedeli že Valko je na ne alergicky počkali si kým Valko vystúpi z auta a nadýcha sa potom ho už trojica odkrágľovala ľahko.

Na tlačovej besede 5. októbra v Bratislave oznámil Ernest Valko (na snímke) zástupcom médií, že odstúpil z funkcie správcu konkurznej podstaty Devín banky, a. s. (zdroj: Facebook)

Ernest Valko zrejme najlepší právnik slovenskej histórie a nepodplatiteľný. Keď zomrel Vtedajší policajný prezident Jaroslav Spišiak v roku 2012 známy Tibora Papaja alias Papa Joa klamal, že Valkova vražda nebola naplánovaná a vraj išlo skôr o lúpežné prepadnutie, pri ktorom sa bránil. Dnes kandiduje Spišiak za PS a robí poradcu ministra Mikulca a je dlhoročný šéf ochrany Slovnaftu u Világyho.

Lúpežná vražda pri ktorej sa nič neukradlo. Pulman gratulujeme. Samozrejme to bola vražda na objednávku, ako vyšitá ale aj o om si napíšeme. Ak si myslite že kauzu Gabčíkovo vyhral ďalší prominentný právnik Bžán tak je to zrejme omyl.

Bžán bol kamarát Kočnera a podľa všetkého údajne sa len tváril že on to dokázal, ale zrejme len dokončil to, čo Valko urobil už pred ním. Valko vedel o kauza Markíza o Duckého zmenkách bol to čestný právnik a preto sa ho museli zbaviť. Pulman v tom pomáha.

Samozrejme tu máme kauzu Očistec Kaliňák, Fico, Gašpar, Bödör, ktorú Pulman úspešne poslal na ústavný sú a tým pádom v spolupráci s US kauzu zamietol

Čerešnička na torte. No a posledný prípad je oslobodenie Kaliňáka. Kto vie čo ma všetko na konte tento sudca zo Zvolena. Samozrejme jeho fotku nikde nenájdete to by sa Pulman nesmel ani na verejnosti ukázať.

Dobytkár, klobáskový inžinier (zdroj: Facebook)

Píše sa rok 2012

Ešte si zopakujme u Pulmana

Devätnásťročný sudcov syn šoféroval so štyrmi promile alkoholu v krvi, sa mal konečne posadiť na lavicu obžalovaných.

Na internetovej stránke o vytýčených pojednávaniach slovenských súdov bolo jasne napísané, že okresný súd začne v tejto veci konať jedenásteho apríla o pol desiatej v pojednávacej miestnosti číslo 110.



Lenže každý, kto sa chcel presvedčiť, či má spravodlivosť rovnaký meter na všetkých ľudí, či konajúci sudca objektívne zhodnotí otázku viny voči synovi iného sudcu, mal smolu.

Namiesto kolegovho synáčika sa pred sudcu okresného súdu postavil úplne iný obžalovaný.



Otecko to vybaví:



Prípady vodičov, ktorí prekročili hranicu jedného promile alkoholu v krvi, sú v drvivej väčšine vybavené expresne rýchlo. Len čo policajti ožrana za volantom chytia, strčia ho do cely predbežného zadržania a po vytriezvení ho predvedú pred sudcu. Verdikt obyčajne padne v ten istý deň.

Mladíka Jána Š. chytila policajná hliadka takmer rok pred pojednávaním Okresný súdu v Banskej Bystrici sa s ním stále trápil. Pritom nešlo o žiadne zložité súvislosti, vec bola jasná ako facka.



Službukonajúci policajti si v marcový deň roku 2012 nadránom na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici všimli sivý Seat ženúci sa vysokou rýchlosťou.

Zhruba tri minúty policajti auto prenasledovali, so zapnutým majákom ho zastavili až na Sitnianskej ulici. Ukázalo sa, že mladý vodič nesedel v aute sám, ale viezol štyri rovnako staré kamarátky.



Na otázku, či je ochotný fúkať, vodič odpovedal, že nemá problém, lebo vraj vôbec nepil. Iba sa tváril, že do detekčnej trubičky nemôže či nevládze fúkať, skrátka robil všetko pre to, aby detektor alkoholu v dychu oklamal.

Policajti už strácali trpezlivosť, dôrazne mladíka žiadali, aby rešpektoval ich pokyny. Vtedy z chlapčiska vyliezla veta: „Môj otec je sudca, on to vybaví.“



O krátky čas prišiel na miesto kontroly otec mladého muža, ktorý bol skutočne sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici. Priamo pred ním synáčik nafúkal dva miligramy na liter, čo sú v prepočte štyri promile.

Policajti do záznamov uviedli, že ide minimálne o takéto číslo, pretože konkrétny použitý prístroj vyššiu dávku alkoholu namerať nedokáže.



Minimálne štyri promile: Takto naliaty viezol Ján Š. svoje štyri kamarátky závratnou rýchlosťou aj cez nebezpečnú križovatku.



Sudca si syna odviedol domov. Prokurátor podal na mladíka obžalobu až o dva a pol mesiaca. Samosudca okresného súdu bol istý Peter Pulman a ten potom vydal uznesenie, ktorým trestné stíhania proti kolegovmu synovi podmienečne zastavuje.

Znamenalo to, že prípadom mladého Jána Š. sa orgány činné v trestnom konaní vôbec nemajú zapodievať a celá spoločnosť má na neho hľadieť ako na neviniatko.



Prokurátorovi sa postoj sudcu k flagrantnému porušeniu zákona, keď na mol opitý chlapčisko ohrozoval nielen seba a svoje kamarátky, ale aj všetkých ľudí, ktorí by sa mu náhodou dostali do cesty, vonkoncom nepozdával a podal sťažnosť.

Krajský súd v Banskej Bystrici dal prokurátorovi za pravdu a uznesenie o zastavení trestného stíhania zrušil.



Prípad Jána Š. sa teda vrátil na stôl sudcu Pulmana. A on zase rozhodol, že kolegov syn si nemusí sadnúť na lavicu obžalovaných.

Prípad vrátil do prípravného konania, nech sa ním ďalej zaoberajú policajti. Prokurátor opäť zakročil a spis zase putoval na krajský súd. Odtiaľ prípad už druhýkrát vrátili Pulmanovi s príkazom, aby konečne začal konať.



Zvládne dve naraz



Vyzeralo to tak, že či už sa to niekomu páči, alebo nie, mladý Ján Š. bude musieť predstúpiť pred súd. Lenže medzi zverejňovanými termínmi pojednávaní sa jeho meno stále neobjavovalo.



Ukázalo sa, že pojednávanie bolo vytýčené už o týždeň, len akýmsi nedopatrením sa nedostalo na internetovú stránku súdov. Až po upozornení novinárov na túto nezrovnalosť došlo k náprave.

Každý záujemca sa mohol konečne dozvedieť, kedy bude sudca verejne rozhodovať o mladíkovi, ktorý si so závratným množstvom vypitého alkoholu dokázal sadnúť za volant a uháňať ulicami Banskej Bystrice.



V deň určený na pojednávanie so sudcovým synom sa novinári priamo v budove okresného súdu dozvedeli, že prípad bol odročený.



K takej situácii dochádza na súdoch pomerne bežne. Stačí, ak ochorie obžalovaný, jeho obhajca alebo prokurátor.

Lenže tu čosi nesedelo. Podľa hovorkyne súdu došlo k odročeniu ešte v deň, keď sa novinári oficiálnou cestou pýtali na termín pojednávania, údajne krátko po rozhovore s novinármi.

K zverejneniu termínu na internete došlo celkom nepochopiteľne až po jeho zrušení. A to nie je všetko.



A v čase určenom na pojednávanie so sudcovým synom nemal sudca Pulman voľno, ale čakal na iného obžalovaného.

Akým zázrakom sa mu podarilo za jediný týždeň zorganizoval úplné iné pojednávanie v čase náhle uvoľneného termínu?



Predvolanie na súd sa predsa posiela všetkým zúčastneným poštou a okrem času doručenia treba počítať s päťdňovou lehotou, ktorá obžalovanému prislúcha zo zákona ako čas na prípravu.

Takže, čo sa to na Okresnom súde v Banskej Bystrici dialo? Snaha zmiasť verejnosť, aby na skutočnom pojednávaní so sudcovým synom nebolo zbytočne veľa očí a uší?



Vraj za tým nič netrebalo hľadať.

Omylom sa stalo, že na rovnaký termín boli vytýčené dve pojednávania. Keď to pán sudca Pulman zistil, rozhodol sa, že odpojednáva obidve veci naraz. Že si to nejako zariadi,“ vysvetlil na súde podivnú situáciu podivným spôsobom.



A to je len kvapka v mori