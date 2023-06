Jednoduchá Mária Trošková - Zlatokopka a milenka Fica

Mária Trošková je obyčajná žena z paneláku a narodila sa v 1987 roku a má dnes 36 rokov a býva dnes v Petržalke v nadrozmernom byte so saunou. Nevedno, či jej Fico zaniesol kyticu ruží tohto roku na MDŽ a či by ho dnes tou kyticou aj nevyprášila po kotrbe ale z iného dôvodu, ako pani Remiášová Mečiara. A z tohto dôvodu už Roba nechce do svojho náručia.

Nevedno presne o čo ide, ale šepká sa že bývalý expremiér niekde zrejme chytil exkluzivnu chorobu vodcu proletarskej revolucie Lenina a tejto chorobe neodolal ani slávny Klement Gottwald. Nikto to pochopiteľne ani nevyvrátil ani nepotvrdil. Ale Mária od tej doby vraj Roba nepripustila.

Mária si zarobila na luxusný byt v Petržalke so saunou ťažkou prácou u byvalého premiera na úrade vlády a robila tam doslova a do pismena všetko, čo uvidela Ficovi na očiach a aj preto jej pomáhali nasťahovať sa profesionáli z policajného úradu na ochranu ústavných činiteľov. Zrejme sťahovanie za štátne. Maroš nevidí, nepočuje a je hluchý ako socha troch opíc.

Nikto sa nedozvedel, čo presne robila, ale zrejme poradkyňu pre všetko a pokračovala v dobre načatej práci Anny Naďovej.

Uspešná Mária šťastná na balkone svojho luxusneho bytu. (zdroj: Facebook)

Je to atraktívna dáma účastníčka viacerých súťaží krásy ale s ostrým slovníkom vulgarizmov Anny proletárky. Predávala šperky a liezla z postele do postele. Urobila si smiešnu školu v Trenčíne.

Novinárka Kristína Kövešová asi mesiac po vražde Jana a Martinky navštívila rodičov Márie Troškovej, vtedy ešte poradkyne premiéra Roberta Fica a chcela zistiť niečo viac o Marii a jej vzťahu s krásným Antoniom Vadalom.

Namiesto odpovedí na svoje otázky sa dočkala agresivných útokov zo strany jej rodičov. Jej rodičia sa chovajú podobne Ficovi učasníci pochodov za Mier s heslom slušnosť nadovšetko.

Hneď po tom, ako sa Kristína zaujímala sa, mama seniorka Mária Trošková staršia ju obliala niekoľkými litrami studenej vody z balkóna a kričala, že zavolá políciu. O chvíľu neskôr vybehol z bytu na ulicu rozčulený Troškovej otec.



A kričal „Čo chcete? Choďte do pi*e,“ rozčuľoval sa. „My sa iba chceme normálne rozprávať,“ následne do redaktorky silno sotil. Keď ho člen štábu požiadal, aby nebol agresívny, začal po ňom otecko hádzať kamene ako Mazurek do arabskej rodiny a vyhrážať sa mu a kričal. „Ja ťa zabijem, ty hajzel poj*baný,“ Takže je zrejme že Majka bola správne vychovaná a starostliví rodičia jej poskytujú ochranu.



Odpoveď dal Markíze napokon iný svedok, ktorý poskytol rozhovor pod podmienkou anonymity.



„Minimálne boli milenci. To tu každý vie,“ povedal s tým, že Mária mala byť nasmerovaná priamo k premiérovi, aby Taliani dokázali ľahšie riešiť svoj biznis. „Určite to nebolo na základe dákeho jej talentu... Že by bola nejaká super manažérka. Myslím, že to je len pretiahnutá ruka z východu na západ,“ povedal na záver neznámy muž v reportáži..

Trošková staršia sa par týždňov pred týmto incidentom sa otvorene priznala, že jej dcéra a podnikateľ Antonio neboli iba spolupracovníkmi v rovnakom biznise. „Oni sa do seba zamilovali, nezačali ako obchodní partneri. A mali sa brať.

Milenecký pomer krachol, keď sa Vadala v Taliansku musel oženiť . Zrejme aj tam mal pechtle mechtle.

Trošková staršia povedala „Skončilo to práve na tom, že rodiny sa v Taliansku dohodnú, ako kedysi dávno, že dohodnú manželstvo pre majetky. Tak aj on sa oženil, a tým pádom sa to s Majkou skončilo, Bol mi to aj vysvetliť a povedal, že Majku miluje a chce s ňou byť. A viem, že so svojou manželkou od svadby nežije. On žije tu a ona v Taliansku,“ prezradila Máriina matka pre spomínaný denník, hoci Vadala popieral, že by s Ficovou asistentkou udržiaval iný než pracovný vzťah.

Čo sa týka jej bytu v Petržalke spoločnosť develop BS od ktorej si byt kúpila sa totiž na jar 2019 dostala do konkurzu a jej veritelia nadobudli silné podozrenie, že Mária Trošková prišla k bytu až podozrivo výhodne.

Ale Mária Trošková si môže vydýchnuť súd v roku 2022 odblokoval jej luxusný byt. Nie ako chudákom v Glance house, ktorí zaplatili a nič nemajú. Slovenské súdy sú k Ficovej bývalke mimoriadne zhovievavé.

Výbor veriteľov skrachovanej firmy develop BS dal vlani na jeseň konkurznej správkyni záväzný pokyn vziať späť žalobu voči Márii Troškovej.

„V danom spore vzal žalobca vzal žalobu späť bez udania dôvodu. Vzhľadom na to, že nešlo o reakciu na procesné správanie žalovaného, súd má za to, že zastavenie konania zavinil žalobca,“ píše sa v uznesení slávneho Okresného súdu Bratislava I zo 17. októbra 2022.



Treba poznamenať, že na tomto sude pôsobili ľudia ako Golián ktorý roky súdil podnikateľa Janíćka, alebo Fiľo ktorý vehementne oslobodzoval Dědečka alebo slávny sudca šofér Harabína Sklenka, ktorý natieral kolegov za úplatky, aby sa sám nedostal do basy, Vidíme, keď sa chce, tak sa dá, kde je vôľa tam je cesta.

Kľudne môžeme nazvať Bratislavský súd I ako Kočnerova stajňa veľkochov korupčných sudcov. Tu boli sudkyňami aj Jankovskej sestrička a priateľka.

Pôsobí tu prokurátor bývalý ŠtB Čaniga a ďalší slávny sudca Rónald Komeniy s horucimi väzbamia na Strapatého a Kaliho ich Ľudí. Ale o tom potom a bude to veľmi zaujímavé. " povieme si potom."

Maria si robí švandu a ukazuje ako opička je banán (zdroj: Facebook)

Zlé jazyky údajne tvrdia, že pohovorí a kariéru Majka robila v posteli, ešte ju jej rodičia obhajujú , vraj nevedeli čo ich dieťa stváralo. Ale to proste kvietok a hrala na všetky strany. Všetko je o peniazoch takže možno aj zlatokopka.

Jeden dáva druhý berie, podľa hesla jednej riaditeľky erotického salónu v predvojnovej Prahe. Nejsou penízky nebude láska. Hádajte, kto dával a kto bral v prípade Roba a Márie.

Mária na štandartnej palete. (zdroj: Facebook)

Expremier a jeho bývalá láska (zdroj: Facebook)

Keď sa vzájomne obohatili láskou, ale údajne možno ochoreli. A ani Fico to potom už neriskoval.

Najprv kompenzoval svoju túžbu osvedčeným alkoholom a neskôr si našiel Katku Salajku.

Je to vraj potvrdené a Robo bol údajne riadne vyšetrený a testovaný na všetky druhy pohlavných chorôb nenašlo sa nič, takže dámy sa nemusia báť, Robo je momentálne skutočne po tejto stránke v poriadku a môžu sa s ním veselo bozkávať aj v Prešove aj v Košiciach na MDŽ, bez toho, aby riskovali nejaké kontaktné prenosné pohlavné choroby.

Aj keď semienko pochybnosti tu je, lebo v Prievidzi sa na MDŽ s nikým nebozkával a to on nemá vo zvyku. Povedal len, že by najradšej všetky dámy vybozkával. A skutočne aj dôchodkyne v zrelšom veku po týchto slovách zvlhli.

V Prievidzi neboli karafiáty ale dôchodkyne dostali umelý peniaz zaveselený na kľúčenku ťažko vytiahnuteľný, aby si kovovým peniazom nedaným ako záloha do košíka mohli dôchodkyne kúpiť trebárs tri rožky.

Pre vnúčence si mohli vziať mini Jojo s logom Smeru , je síce potrebné ho dolepiť aby sa nerozpadalo ale darček to je a stačí kúpiť sekundové lepidlo.

A tie čo prišli skôr dostali aj pexeso smeru, lebo sa rýchlo minulo, dôchodkyne išli po ňom ako po údenom alebo ako muchy na lekvár. Pexeso nebolo nastrihané ale nie je nič krajšie ako nastrihať pexeso s vnúčencami s okuliarmi za 2,5 EUR Tesca.

K dobrej nálade spievala v Prievidzi Helenka Vondrčáková (dlouha noc a iné vychytávky), vyhrával Berky Mrenica, ale vráťme sa k expremiérovia k Márii Troškovej.

Róbert Fico, klon Vladimíra Mečiara podobne ako on nemal nikdy núdzu radodajné hovorkyne, asistentky a radkyne. Podobne ako Mečiar ich striedal ako špinavé prádlo. Ale úprimne každá z týchto zlatokopiek si prišla na svoje a veľmi dobre vedeli prečo a za čo poskytujú svoje vnady.

Samozrejme Ficovi skúsenému pohľadu opileckého milovníka neunikla ani Mária.

No a jednoduchá Mária z Púchova bola v tomto Smere vyslovene majsterkou

Čo bolo náplňou jej pracovného zaradenia - komu, odkedy a v akej oblasti vlastne radila, odmietli vtedy kompetentní povedať.

A nepovedali ani na základe čoho sa z tejto bývalej účastníčky Miss Universe SR či fotomodelky z pánskeho erotického časopisu stala hlavná štátna radkyňa.

Premiér Fico zrejme zistil že tejto dáme s čarovnou dierkou sa nedá odolať

Zrejme preto, aby mu nikto tuto krásavicu tento kapitálny úlovok nejaký mužský nezneuctil ľudovo povedané nepretiahol, lebo takých bolo vtedy na úrade vlády viac ako dosť ju ťahal za sebou dokonca aj k Angele.

Na urade vlády sa môže stať čokoľvek aj keď Pellegrini nemal poradkyne ale poradcov.

Jednoduchú Máriu si Fico preto so sebou vláčil ako psíka na retiazke. Dokonca ju predstavil aj Angele Merkel. Vážil si Máriu bez nej ani nejednal.

To že Mária bola majsterkou svojho remesla o tom niet pochýb.

Ako mladá, krásna, nádejná modelka začala svoju politickú karieru ako asistentka pracovala už pre známeho kamaráta Kočnera spolu podvodníka Ruska ľudovo prezývaného kvôli svojmu zlozvyku Slintoš.

Brucho aj Slintoš boli častými účastníkmi Majského chalupy a robili tam nechcene aj s Harabinom tancovali kazačok a podobne.

Nebráňme sa teda myšlienke že aj na Márii si pravdepodobne Slintoš zaslintal. Momentálne doslintal v base za zmenky Markíza. Ale bol to slávny riaditeľa aj minister hospodárstva.

Slintoš sa súvislosti s hviezdnou kariérou jednoduchej Marie u premiéra Fica sa len pousmial. „No tak ja som myslel, že pôjde pomalšie, ale v zásade ma to neprekvapilo, lebo veľmi rýchlo pochopila, ako v živote postupovať.“

Nevedno. či mu Mária bola na návšteve Slintoša v base ale predpokladajme, že Slintoš ju až natoľko neoslnil.

Zdá sa že na ministerstvo hospodárstva sa dostavajú celebrity ako Slintoš, hoptá Žiga a posledné Balónik aj pre toto je hospodárstvo v katastrofálnom stave.

Podľa Slintošóvých vyjadrení sa Trošková po asi trojmesačnom pôsobení zoznámila „s jedným podnikateľom talianskeho pôvodu, ktorý sa okrem iného venoval slnečným elektrárňam, a prešla k nemu“.

Nastalo niečo, ako pretty women po Slovensky. Chudobné dievča si všimol krásny Antonio Vadala a očaril ju po všetkých stránkach aj fyzicky, aj finančne aj morálne. Proste láska na prvý pohľad, súznenie podobných duší. Dokonca si naplánovali svadbu.

Začali spoločne podnikať vo všetkom možnom aj nemožnom od fotovoltaiky, cenných kovov, pôdohospodárstvo až po distribúciu omamných a psychotrónnych látok v eurofondoch.

António Vadala s Ficovým švagrom Chabadom, Chabada je menší a naľavo (zdroj: Facebook)

Potom Mária ale stretla nádherného a charizmatikého Viliama Jasaňa výborného kamaráta Antonia, ale ani u neho dlho neohriala.

Táto dvojica Vilo a Mária natoľko oslnili Fica že sa ich rozhodol Fico zamestnať na úrade vlády. Ale samozrejme viac ho oslnila Mária.

Prijal ich rýchlo naj bez zbytočných cavikov a bezpečnostných previerok. Vidno že u Fica je na prvom mieste odbornosť ako tvrdil na MDŽ v Prievidzi.

Krásny Viliam Jasaň (zdroj: Facebook)

Takže Mária stretla najoslnivejšieho, najkrásnejšieho, najmúdrejšieho a aj najbohatšieho muža, Jeho meno je Róbert Fico. Keby nebolo pohlavných prenosných chorôb by žili ako v rozprávke, kým by neumreli.

Ozvali sa mi ľudia na 1.diel vraj Svetlanku Ficová za nič nemôže vraj Fico ju natlačil do predstavenstiev, správnych a dozorných rád aj ako akcionár do viac ako 700 firiem a bojí sa ho. Vraj je ním týraná.

Takže odkaz:

Súdružka Svetlanka nebojte sa a nedajte sa, rozveďte sa a celý nakradnutý majetok súdruha Fica vráťte Slovenskému národu. Nesprávajte sa ako exekútorka.