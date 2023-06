Mafiansky sudca Rasťo Stieranka osloboditeľ Kočnera a Pčolinského, ktorý prišiel do Pezinku na súd?

Vladimír Pčolinský sa spoznal v knihe Padrého klan, ako Včelinský. Čudo s názvom Pčolinsky pobehovalo okolo roku 2000 v centrále KDH po chodbách na Žabotovej, ako šéfstvo mladí za KDH maminka asi vybavila, lebo nejaký Vlado a možno to bol tento sa preslávil tým, že vybil okná na základnej škole. Nebolo to asi dobré dieťatko.

Preto je jeho kamarát najslávnejší potetovanec z Pezinka dnes medzinárodne hľadaný. Vraj sa táto slávna dvojica zúčastila paparazovania samotného Petra Pellegríniho.

Keď sa dnes pozrieme na to, ako Čarnougurský a Mikloško starší obhajujú Moskvu a Fero Mikloško obhajuje Pellegriniho, vraj mu treba dať šancu, tak si povie, že bývalé vedenie KDH asi padlo na hlavu, alebo druhá varianta je, že konajú zištne. Tu plati naozaj že ide o Husákove deti.

Ako nábožne včely sadli na lep sultánovho háremu s bombastickým nazvom SME rodina, to je ďalšia kapitola.

To, ako škandalózne bol Kočner oslobodený v prípade objednávky vraždy vie celé Slovensko. Sudcovia si vytreli do spravodlivosti svoje ctené zadky a napľuli nám občanom medzi oči.

Od prvého súdu, kde senát Sabová, Matel a Stieranka rozhodli o nevine Kočnera tri ku nula už uplynuly dva roky a stále sa to odďaľovalo, ale napokon škandalózny rozsudok padol a vedenie strany SMER a Fico doslova jasali. Kočnerova knižnica a nahrávky TV Generálna prokuratúra sú silná zbraň.

Sudca Rastislav Stieranka sa spolu so svojim súčasným šéfom predsedom Špecializovaného trestného súdu a Jánom Hrubalom zúčastnili v roku 2000 poľovačky v SAE na pozvanie Jozefa Majského. Výlet organizoval sám Marian Kočner. Toto silne signalizuje, že títo pani sú asi naďalej v službách mafie.

Stieranka zároveň spolu s Ruženou Sabovou pri prvom pojednávaní hlasovali o nevinne Kočnera. Tento rozsudok im vrátil najvyšší súd.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v tej dobe podal sťažnosť proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorým bolo v pondelok 28. marca 2022 rozhodnuté o tom, že sudcovia Ružena Sabová a Rastislav Stieranka nie sú vylúčení z úkonov trestného konania vo veci poškodeného Jána Kuciaka a ďalších skutkov.

Informovala vtedy o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová s tým, že o sťažnosti rozhodne Najvyšší súd SR. O nevylúčení dvojice sudcov rozhodol senát zložený z Ruženy Sabovej a Rastislava Sieranku a tretieho člena Jozefa Piknu v pomere hlasov 3:0.

Neviem ako je možné, že rozhodovali sami o sebe rozhodovali či majú byť vylúčení z trestného konania zrejme idiotizmus Slovenskej justičnej mafie na Slovensku je neprekonateľný. Potom sa divíme, že súdy nemajú žiadny rešpekt ani úctu. Ani Žilinka ju pri svojich škandaloznych rozhodnutiach nemá.



Dôvody námietky sa podľa ÚŠP sa odvodzovali od rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (NS SR) o vylúčení sudkyne Pamely Záleskej v danej trestnej veci. Zaleská totiž rozhodovali v senáte, ktorý uznal za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy vykonávateľa samotného skutku Miroslava Marčeka.

Podobná situácia ako pri Záleskej nastala u Sabovej a Stieranku vo vzťahu k odsúdeniu Zoltána Andruskóa.



Zaleská je ale omnoho ráznejšia a Fico sa jej bojí takže pravidla nastavené pre Zálesku sú úplné iné ako pre Stieranku a Sabovú

Úplné dno bolo rozhodnutie súdu a senátu Ruženy Sabovej vylúčiť z rozhodovania o vražde Zlaticu Kušnírovú.



Takže bližšie k Rastislavovi Stierankovi má okolo 50 rokov a pochádza z Dolného Kubina kde má byt aj dom. Dohľadať si jeho majetkové priznanie ako verejného činiteľa je pomerne ťažké. Z obchodného registra je zrejme že podnikal hlavne ako developer mal tri firmy ale dnes nie je ani v jednej z nich- Dve sú žive a jedna je zmazaná ex offo.



Jeho manželka Terezia Stieranková je vedúca na správe katastra Dolný Kubín, čo by zrejme celkom pekne korešpondovalo zrejme v minulosti z developerskou činnosťou Rastislava Stieranku. Samozrejme by bolo dobré vedieť či pani Stieranková robila na katastry aj za Fico a Pellegriniho vlád. Manželka je rok mladšia čiže má.



V piatok 12.mája 2023 sme si na parkovisku špeciálnej prokuratúry o 9,05 všimli auto Vladimíra Pčolinského odfotili sme si ho a dobre sme urobili.

Veľmi dobre vieme že práve Vladimír Pčolinský podal trestné oznámenie na Mareka Vagoviča za knihu Padreho klan a ta sa nebraňme aj myšlienke že Vladko si dal možno stretko s Rasťom a Vladkovi záleží na tom aby súd dobre dopadol v prospech Marianka bývalého a možno aj súčasného kamaráta jeho šéfa Borisa Kollára.

Čisla aut sa zhodujú ale nezverejňujeme ich vzhľadom GDPR (zdroj: OZ Ľudia dobrej mysle)





Sala súdu bola plná takzvaných investigatívnych novinárov oranžové auto Pčolinského svietilo uprostred parkoviska a z novinárov si to nikto, ani len nevšimol. No skôr, nesmel si všimnúť. Kto píše pre oligarchov nemôže písať proti nim. No nesiahajú títo novinári Kuciakovi, ani len po členky.

Sudca Rastislav Stieranka sa preslávil naposledy tým, že skonštatoval závažné procesné chyby a porušenie práva na riadnu obhajobu Vladimíra Pčolinkého. Vrátil obžalobu Vladimíra Pčolínskeho po roku, ten bol stíhaný a veznený vo väzbe za prijímanie úplatku. Tak povediac Stieranka Pčolinskeho zachránil.

Pčolinský ako šéf tajnej služby SIS mal zobrať 20-tisíc eur za to, že SIS utlmí spravodajské rozpracovanie právnika Zoroslava Kollára. Pčolinský takéto podozrenia samozrejme odmietal.



Strieranka vraj vo vyšetrovaní našiel závažné procesné chyby. Zaujímavé na tom je, že nehodnotil žiadne dôkazy, iba preveroval zákonnosť postupov orgánov činných v trestnom konaní (OČTK).



Súd si všimol, že už deň po vypočutí Zoroslava Kollára a jeho prekvapivom priznanie sa k odovzdaniu úplatku 40-tisíc eur vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie Pčolinského kauzy. „Neakceptoval požiadavku na vypočutie obvineného (Pčolinského ) či aspoň na jeho konfrontáciu so svedkom JUDr. Kollárom,“ napísal sudca.



Sudcovi Stierankovi sa nepozdávalo, ako na polícii pristúpili k ospravedlnenkám na Pčolinského strane. Vyšetrovateľ stanovil termín záverečného preštudovania spisu na 9. mája 2022. Najprv sa ospravedlnili advokáti obvineného exriaditeľa SIS s tým, že majú iné pracovné povinnosti. Potom poslal Pčolinský oznam o práceneschopnosti a žiadal nový termín záverečného preštudovania.



Policajt zmeny termínov neakceptoval s tým, že ide o obštrukcie. „Voči konaniu, ktoré sa im (OČTK, pozn. redakcie) javilo ako obštrukčné, je potrebné bojovať férovým spôsobom.

Sudca Stieranka reagoval následne. Orgány štátu nemôžu skĺznuť do subjektívneho (emóciami ovládaného) procesného postupu,“ Ak mal vraj vyšetrovateľ nejaké pochybnosti, či si Pčolinský svoju chorobu nevymýšľa, mohol požiadať o preverenie práceneschopnosti, prípadne nechať skontrolovať dodržiavanie liečby.



Sudca preto skonštatoval porušenie práva obvineného na záverečné preštudovanie spisu. Odvolal sa na viacero starších rozsudkov. „Ani snaha OČTK o urýchlené skončenie vyšetrovania nemôže konvalidovať porušenie práva obvineného na spravodlivý a férový proces vo forme neumožnenia mu riadne preštudovať spis, ak taký úkon bolo možné bez problémov vykonať,“ upozornil Stieranka na rozhodnutie Najvyššieho súdu z roku 2021.