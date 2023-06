Milan Uhrík. "Naši najnebezpečnejší jedinci nosia dvojitý kríž sú agresívni a pichajú Slovenskou zástavou. Vivat Slovákia! A chráni nás Žilinka!"

V nemeckej príručke pre turistov sa píše " Pozor obyvateľstvo Slovenska je agresívne, nenadávajte na Putina a Rusko a nechváľte Ukrajinu inak riskujete zranenie, najnebezpečnejší jedinci nosia dvojitý kríž!"

Úvodné video k tomuto príspevku aby sme Vás navnadili. Uhrík vyrástol na Mečiarovom mliečku.

Pán vodca Milan Uhrík celá politická strana Republika je nacistická, nakoľko adoruje gardistickú minulosť a gardisti boli nacisti, čo je omnoho horšie ako fašisti.

Nacisti selektovali nielen názorovo, ako fašisti, ale aj etnicky, národnostne, kde boli a sú fašisti indiferentní. Vlastne oni boli vynálezcovia novodobých koncentračných táborov. Vyhladzovali masovo priemyselne robili z ľudí mydlá. Nie sú o nič lepší ako komunisti za Stalina.

A ani vy Republika a ĽSNS nie ste lepší ako priaznivci a zabijaci Putina, len ešte nemáte tú moc naplno sa prejaviť. Páči sa vám násilie a vyvražďovanie civilného obyvateľstva na Ukrajine. Mlčíte o vraždení detí, žien, starých ľudí, zajatcov. Nekomentujete streľbu do škôl, nemocníc, nákupných centier, priehrad , jadrových elektrární.

Váš zástupca Mazurek sa tým ani netají pred pár rokmi sníval o táboroch, kde uzavrú pre neho tých neprispôsobivých Rómov a takzvaných slniečkárov. On ktorý úplne skrachoval pri podnikaní. Inak neprispôsobiví ste vy a Vaši priaznivci. Okrem toho, že ste neprispôsobiví ste násilní a arogantní.

V tejto spoločnosti vyrastali aj dvaja Milankovia Uhrík a Mazurek. Dnes zradili svojich bratov.

Milan Uhrík- nacistický zakladateľ trápnej strany Republika opakovane negoval a neguje etnické vyvražďovanie na Ukrajine. A v Európskej Únii je to najhorlivejší zástanca Putina a to nie je žiadna náhoda. Tento kolaborant má podľa všetkého gardistickú minulosť po predkoch a nebráňme sa aj myšlienke že je pravdepodobne za toto Ruskom platený.

Pán Uhrík vaši zástupcovia nie sú o nič lepší ako vy, jeden z nich Milan Mazurek hladkal pece v Osvienčime, pritom sa uchýlene usmieval a šíril rasovú nenávisť v médiách a v parlamente začo bol aj odsúdený bohužiaľ dostal len smiešny trest. V Poľsku vykrikoval na neonacistických zrazoch a v Bratislave hádzali kamene do arabskej rodiny a to aj do deti a žien.

Druhý váš podpredseda Suja potetovaný nacistickými symbolmi vycvičil černákových vrahov a terorizuje polku Detvy a rozkradol vozový park banskobystrického kraja za Kotlebu. Samozrejme z niečoho musí financovať svoj ranč a vilu nad Detvou.

Suja ubytúva Ukrajincov a tiež mu peniaze z Európskej Únie nesmrdia. Kde sú prachy tam Suja stráca zásady. Suja v podobnom duchu vychováva svojich potomkov jeden z nich je potetovaný nacistickými rúnami a hajluje na Facebooku

Miroslav Suja telocvikár vycvičil Černakových vrahov a terorizuje celú Detvu napravo jeho hajlujuci potetovaný syn.

Bohužiaľ justičný šelma Koliková sa len proforma zastrájala. ale tri roky nestihla pripraviť dva kľúčové zákony potrebné pre demokraciu.

Zákon o preukazovaní majetku a zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. Dnes bojuje za spravodlivosť na plagátoch Sulíkovej SaS. To nevymyslíš. Cap záhradníkom. Ale nalejme si čistého vína štátna tajomníčka za Fica a kolegyňa Moniky Jankovskej určite nie je bojovníčka za spravodlivosť.

Justičná šelma tri roky sa zastrajala a flákala a dnes vraj bojuje za spraodlivosť so Sulíkom: Ha ha ha (zdroj: Facebook)

Pán Uhrík v prípade ak by Fico vyhral voľby tak vy ste jeho kuchárom Prigožinom a Wagnerom v jednom. Európske peniaze Vám zrejme nesmrdia.

Nacisti sice vykrikovali, že sú za odsúdenie Fica a proti mafii, ale pri hlasovaní ho samozrejme podržali a je úplne jedno, či sa pritom zdržali alebo neboli prítomný.

Je dojemné ako si s Ficom hrkútate a objímate sa a obaja chodíte na ruské ambasády pre inštrukcie od svojho šéfa Putina.

Váš kamarát a výtržník Dany Kollár Bombic vo Veľkej Británii s krúžkom na nohe, vtáčik šíriaci na internete nenávisť, hoaxy a klamstvá. Neviem, kto za neho zložil kauciu 17 tisíc libier, aby nesedel v base a mal len podmienku. Zrejme vy alebo Ficov Kali a možno ste sa mu poskladali.

Hviezda nacistov a smerákov Dany Bombic v England okružkovaný ako vták za výtržnosti. Kamarát Kaliňáka, Uhríka a Mazureka. (zdroj: Facebook)

To že ste sa vykašľali na svojho šéfa Kotlebu po tom, ako ste sa na jeho chrbte vyviezol až do Európskeho parlamentu je príznačné. Radačovskému sa nedivým, Vám áno myslel som, že ako správny nacista nepodrazíte svojho šéfa.

Bolo dojemné, ako ste v Nitre kládol vence obetiam nacizmu len ste zabudli na to že Nitrianskych civilistov v počte asi 350 zabila ruská letka ako pomstu za to, že Nitrianska posadká ostala verná Tisovi a to par dní pred koncom vojny. Ale história nie je asi Vaša silná stránka a prekrúcate ju ako Vám vyhovuje.

Hlupák Uhrík si v Nitre pripomenúl 9.mája 2023 Deň víťazstva nad fašizmom. Stál však pri pomníku, ktorý pripomína obete bombardovania sovietskou armádou. Chybyčka krásy je v tom, že v hroboh boli civilné obete sovietskeho bombardovani 350 civilov. (zdroj: Facebook)

Samozrejme pán Uhrík zabudol ste že cez vojnu mala Nitra 30 tisíc obyvateľov z toho bolo asi 7500 židov z ktorých 95 percent skončilo v plyne alebo zastrelením.

Ano boli to zámožní a šikovní ľudia a vlastnili polku Nitry a vašim predkom zrejme údajne mimoriadne chutilo arizovať a neváhali dať vyviezť do plynu aj deti, ženy a starcov, ale o tomto pán Uhrík mlčíte. Arizatori sa po vojne šikovne pretransformovali na komunistov.

Bolo by vhodné zverejniť zoznam Nitrianskych aj Slovenských arizátorov a to by sme boli veľmi prekvapený koľko z nich potom z nich vstúpilo do ŠtB a dnes tu máme ich detičky zbohatnuté v divokej prichmatizacii.

Samozrejme súdruhovia preto tieto zoznamy nikdy nezverejnili lebo na nich svietili na prvých miestach.

Brat Kotlebu nepodarený brat Uhrík ľutujem, ale akékoľvek "ospravedlňovanie" vyvražďovania, dokonca na základe "kolektívnej viny" alebo etnickej príslušnosti je šialené a neakceptovateľné. Je to zločin najhrubšieho zrna. Toto robí aj vami obdivovaný Putin.



A Váš otec , ktorého si zrejme strašne vážite vychoval na svojej hrudi amorálneho cynického človeka a do svojej smrti bude mať memento, aké zviera vychoval. Obdivovať Putina, ospevovať Hitlera a Tisa môže len zvrátený človek

Vášmu otcovi a matke odkazujem my normálni ľudia sme nevychovával ani fašistov, ani nacistov, ani boľševikov ani nijaký podobný paškvil.

Učili sme naše deti k úcte k druhým ľuďom bez ohľadu na národnosť , náboženstvo a farbu pleti, k slušnosti a čestnosti a snažili sme sa im vštepiť demokraciu bez akýchkoľvek prívlastkov pohľad na život v komunite. Na rozdiel od rodičov napríklad rodičov Uhríka a Fica.

Vy pán Uhrík a Vám podobný odpad zo skupín, ktoré sme vymenovali vyššie ste toto zneužili a sprostým, podlým spôsobom zneužívate naše deti vo veku od 15 do 35 a podlo a primitívne vykrikujete, ako aj kvôli Vám neofašistom Kotlebo-Republiky aj neokomunistom Hlaso-Smeru odišli z našich domovov do "sveta", do kolotoča ničotnosti, ako Remarque vravel, do kolotoča stratenej generácie ...



A nedarujeme vám to a budeme otvárať ľuďom oči.

Nacistický pedagogický zbor učiteľov pôsobiacích na Slovensku. (zdroj: Facebook)

Je hanba že Uhrík, Suja, Mizik aj Kotleba sú bývalí pedagógovia a učitelia bohužiaľ nie sú jediní videli sme to na mierovom pochode, kde učiteľ zmlátil žiaka len preto že na pochod za mier prišiel v Ukrajinskej zástave



Ak si myslíte, že nevieme definovať, čo to je nacizmus, potažmo fašizmus, vedzte, že to množstvo ľudí na Slovensku vie na rozdiel od mnohých politikov a "politrukov" ...

Taktiež vieme charakterizovať a presne, čo to je komunizmus a falošné ľavičiarstvo ako nám ho tu prezentuje napríklad liberálna SaS, alebo ľudia čo hrubým spôsobom nadávali Matovićovi pred parlamentom skrývajúc sa za Liberalizmus a LGBTI a robiac im hanbu.



Takže pán Úhrík s takými sprostosťami na más nechoďte, aby sme to definovali a opakujeme. Vaše politické paškvily o dobrote Ruska a zlej Európskej Únii si strčte niekam, napĺňate všetky charakteristiky nacistickej strany.



Tu vám prehlasujeme, že demokratické sily nie sú slabé, ako si vy, nacisti, boľševici a ich mutácie vyššie citované. Demokrati len majú na zreteli iné ciele. Demokrati chcú žiť normálne.

Chcú piecť kvalitný chlieb, chcú stavať pekné domy, chcú bádať v oblasti matematiky, fyziky, chémie, biológie, chcú stavať rakety, ktoré poletia na Mars, chcú poznať útroby našej Zeme, našich oceánov ...



Politika je len zlomok z toho, čo demokraticky zmýšľajúci občania tohto sveta chcú.

Hrkutajú si hrdličky nacisticko národná a komunisticko triedna už len jazyčková pusa typu Brežnev chýba. (zdroj: Facebook)

Vašou predstavou nacistov a cieľom sú len peniaze a moc, proste ovládanie druhých.

Je tragikomické ak sa vy považujete za demokratov.

Teda, v mene síl dobra napokon tieto vždy zvíťazia.

Na Mečiara sa zabúda. Havla si dodnes ľudia vážia. Tiso je klérofašistický kat. O ľuďoch, čo dali popraviť Jána Husa skoro nikto nič nevie ale Jána Husa pozná aj malé dieťa.

Demokratické sily napokon vždy porazia sily zla aj keď si opakovane myslíte, že sú slabé, ničotné, skorumpované (rádovo menej ako vaše sily zla), a čo ja viem čo ešte ...

Sily dobra, sily demokracie zvíťazia, aj keď asi vaše sily zla narobia strašné škody, umrú možno aj stovky miliónov nevinných alebo vami oblbnutých ľudí ... Samozrejme asi aj s vami a vám podobnými šialencami ...



Vykvet nacizmu na Slovensku (zdroj: Facebook)

A ešte poprosím našu vládu aj dočasnú aby sa postarala o odstránenie symbolov zla z verejných priestranstiev teda kosákov, kladív a komunistických hviezd a to aj z hrobov ľudia čo bojovali proti fašizmu v drvivej väčšine neboli komunisti a zaslúžia si kríže nie kosáky a kladivá.