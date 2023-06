Svetlana Ficová parohatá manželka Róberta Fica

Súčasná Ficova milenka záverečnú štátnicu robila u Svetlany Ficovej. Pozná ju a pretože Katka je pekná tak mu ju asi dopraje. Ženy súdruhov často klebetili spolu a jedna druhej riekla a chválili sa "My máme krajšiu manželovu frajerku ako vy". Citujem s bestselleru vysokopostaveného súdruha Bohuša Chňoupka "Lámanie pečati ". Nech je tomuto súdruhovi zem ľahká a nech má na hrobe kosák a kladivo.

Exekučná profesorka Svetlana Ficová, rod. Svobodová má dnes 58 rokov. Je možné aj to, že Svetlana svojho muža úplne zavrhla, ako by to urobila každá normálna žena, ale keby tam neboli nejaké väzby, tak by sa s ním bez problémov rozviedla. A možno pre sa nemôže kvôli majetku.

Okrem toho, že prednáša na vysokej škole je vraj úžasná podnikateľka vo všetkom možnom a možno aj v exekúciách.

Veď v obchodnom registri pôsobila v roku 2018 vo vyše 700 firmách, dnes nájdete jednu jedinú, v tej podniká so synom Modon, s.r.o. . Na mieste Svetlany Ficovej by som zo 700 firiem odišiel a rozviedol sa otázka je, čo by urobil v tom prípade Róbert Fico. Podľa všetkého sa pani Ficová možno vrátila do starého bytu v Karlovej Vsi.

V našom prípade vo vzťahu Roberta a Svetlanky platí, že už zrejme len peniaze a majetok udržujú chladný manželský vzťah. Dokonca vraj Svetlana odišla predčasne z Bonaparte. Aký bol dôvod, môžeme len hádať, ale pravdepodobne milenky ako Trošková, Salajová, protesty pred domom. A nebráňme sa aj myšlienke, že možno aj alkohol.

Profesúru dostala pre istotu tesne pred poslednými voľbami v roku 2016, ako 51 ročná a je vraj špecialistka na Slovenské exekúcie a skutočne to podľa toho aj s exekúciami na Slovensku vyzerá. Exekúcie na Slovensku sú v štýle úžery. Sultán zo SME rodiny sľúbil, že urobí poriadok, ale veľa vody nenamútil.

Svetlana sa narodila v Žiline v rodine významného súdruha komunistického sudcu Jaromíra Svobodu a preto jej dali samozrejme ruské meno rozhodovali sa možno aj medzi medzi Tatiana, Nataša a Oxana.

Jej otec bol zrejme určite skvelý oddaný súdruh Sovietskemu zväzu a v roku v roku 1988 stal dokonca podpredsedom Najvyššieho súdu ČSSR. Pekne zazobaná súdružská rodinka.

Dnes nenájdete jedinú fotku tejto významnej rodiny a ani nevieme, či Svetlana má nejakých príbuzných okrem rodičov.

Kedysi sa súdruhovia chválili predvádzali, dnes sa utajujú zo súdruhov sa stali páni , v minulosti pánmi pohŕdali, dnes je to naopak sú urazení keď im poviete súdruh.

Súdruhovia taja dokonca svoj majetok, nemajú na zvončekoch ani svoje mená. Ploty majú vysoké aby nebolo vidno do vnútra. Brány kované, všade samá kamera vo dvore spravidla bojovný pes. Jajže bože strach veľký, čože sme to urobili. Kradol som ja kradol 12 rôčkov v lete atď.

Komunista Jaromír Svoboda pôvodne Fica za zaťka nechcel, lebo Robert bol z chudobnej rodiny bezvýznamných proletárov, členov ROH, žiadna smotánka dokonca katolíci (otec vysokozdvižný vozík a matka predavačka obuvi, zaťa možno zbadal vo vyťahanom svetri vo vestibule právnickej fakulty a Svetlanu asi nepochválil) , ale Robo očaril Svetlankinu maminku doniesol jej kyticu ruží. Toto on ovláda.

Dokonca Róbert na jednotku zložil skúšku z vedeckého ateizmu a stihol vstúpiť ako najaktívnejší člen predseda zväzu mládeže na Právnickej fakulte do Komunistickej strany už v roku 1986 a dušoval sa svokrovi, že do kostola už nikdy nevstúpi.

A tak sa Svetlanin otec rozhodol, že predsa Fica za zaťa vezme a dokonca sa vzťahy vylepšili natoľko, že sa ešte pred rokom 1989 Robo a Svetlana dostali na Svadobnú cestu na Maltu a zrejme im zafinancoval bohatý svokor.

Neviem, aké vzťahy má dnes súdruh Róbert so svokrom a svokrou ani to neviem, či Svetlane a svokre bol tohto roku zaniesť kyticu na MDŽ. Predpokladám, že nie a nie som si istá, či by nedostal od svokry kyticou po papuli ako Mečiar.

Miesto toho v Nitre na MDŽ prednášal. Aký som, taký som. Dokonca Róbert dal jedného pána ubiť v Nitre parazolmi. Dôchodkyne jačali ako, keby na pódiu bol Beatles.

Fico na rozdiel od Matoviča nedovolí povedať opačný názor. Keď ma niekto opačný názor pošle na neho ochranku, dá ho vyviezť a zmlátiť. Takto funguje kryštálová demokracia fica.

Ale iste je jedno zo Svetlany urobil zrejme najbohatšiu ženu Slovenska a nevadí aj keď podvádzanú a čo je na tom, veď sultán Boris podvádza celý hárem dokonca s tranzkami. Zašuškajme si. Sultán dal Zsuzsovú dole na prvý pokus nevypisoval sprostosti ako maznák a kapitán. Je to špecialista. Ani stožiar v mobile neposlal, ako kapitan.

Fico dal Svetlane možno aspoň 10 krát viac peňazí, ako sultán investoval do háremu, tranziek a bokom.

Takže odpustime Ficovi uznajme, že Svetlana je už staršia a nie taká krásna ako napríklad Trošková alebo Salajová. Ale je ústretová a chápavá. Nepovie nič negatívne na adresu manžela.

A preto do nej investoval Robert obrovské bohatstvo.

Dokonca bývali ako gróf a grófka na hradnom vršku, ako Napoleon v Baštrnakovom Bonaparte 490 m2. More izieb, mramorové podlahy, obraz Napoleona v nadrozmernej veľkosti na stene.

Miesto 9000 EUR mesačne Malý Lacko vybavil, že Ficovci platili aj s energiami necelých 3000 EUR po dobu 6 rokov a tak ušetrili zhruba 432 tisíc EUR. Žilinkova GP usúdila, že to nie je podvod ale len poruchový trestný čin. Maroš je s nami, ako povedal na pytliackej chate.

Obidvaja sú verejný činitelia a vedia že podľa zákona je to neoprávnená výhoda. A obidvaja túto zmluvu podpísali takže Svetlana je pri poberaní tohto zlacneného nájmu rovnako vinná ako jej manžel.

Potom premiérova administratíva privrela očká pri podvodoch Malého Lacka Baštrnáka, ktorý robil podvody s vynikajúcim susedom Fica Mariánom Kočnerom.

Kočner bol skvelý sused a často v Kmotríkovej TA-3 usporiadal TB kde bránil šéfa aj Kaliňáka.

Keď Fico musel opustiť byt pri exekúcii Baštrnáka vytrhali aj podlahu. Otázka je dôvod vytrhania podlahy?

Vieme že Kočner bol užasne komunikatívny a nebráňme sa ani myšlienke, že pod podlahou boli namontované odpočúvacie a telekomunikačné zariadenia od Bödöra, ktoré dal Kočner namontovať Baštrnákom samozrejme bez Ficovho vedomia, v priebehu výstavby bytu, aby mali šéfinka pod kontrolou.

Potom, ako bol Baštrnák odsúdený asi hrozilo, že tam budú odhalené odpočúvacie zariadenia, na nahrávanie Fica, tak mramorovú podlahu vytrhali.

Predpokladajme, že Fico sa v tomto honosnom byte stretal s významnými členmi SMERu a oligarchami, ktorí chodili k nemu návštevu. Kto všetko tam bol si ani nevieme predstaviť. Možno aj samotný Bratčikov.

Nahrávky má Kočner samozrejme asi dobre ukryté a preto úžasný strach SMERu a neodvážili sa ho odsúdiť za objednávku vraždy Janka a Martinky. A netrúfli si Kočnerovi ani siahnuť výrazne na majetok.

To, že to vraždu Kuciaka a Kušnírovej objednala len Alena Zsuzsova sú príbehy Ficovho jeho obľúbeného deda Jahodu z Hrušovian pri Topoľčanoch.

Kočner má množstvo nahrávok a neboli len v mobile a podľa mňa ich zverejni v momente ak by bol odsúdený na doživotie alebo na 25 rokov.

Takže o tom, že by sudy rozhodli spravodlivo v neprospech Kočnera, to je zatiaľ len ilúzia. Stalo sa tak len jedinom prípade zmeniek Markíza, ale tu Marián zaťal vysoko a narazil na amerických právnikov. Už dávno mal byť odsúdený za ďalších minimálne 20 trestných činov. V Amerike by dostal 1000 rokov a v Rusku by sa nešťastné pošmykol na mydle alebo by vypadol zo 6 poschodia nešťastne na betón. Alebo by sa obesil na vetrovke. Ale nedá sa, nahrávky nepustia.

Súdružka Svetlanka v rokoch 1982 – 1986 absolvovala štúdium na Právnickej fakulte UK Bratislava

V novembri 2016 bola vymenovaná za profesorku. Titulov máju títo právnici viac ako klavír na klávesnici, tomu sa netreba špeciálne venovať, vieme ako sa dostavajú takýto ľudia k titulom. Právnici ako Ján Richter, Marek Soun, Andrej Danko. Ivan Gašparovič a iní vymenovať všetkých to by bolo nosenie dreva do lesa. O rešpekte a úcte voči týmto ľuďom sa hovoriť nedá. Je tu len strkanie sa do zadku od podriadených.

Sú to právnici volajme ich hopsasa, urobíme hocičo len nech kapsa potras sa. Heslo bezpečnostnej služby Palica von z vreca.



Od roku 1997 je Svetlana veľká podnikateľka stala sa akcionárom, predsedníčkou, podpredsedníčkou, štatutárom, členkou rôznych dozorných rád, členkou správnych rád členkou predstavenstiev skratka a jasne ešte pred pár rokmi pôsobila viac ako v 700 firmách a bola dostupná v obchodnom registri. Majetok týchto firiem nie je známy nevieme ani aký počet akcii ma Svetlana. Pretože sú manželia neviem či majú BSM mame ti GDPR takže nevieme aký je v týchto firmách aj majetok Róberta Fica.

Tieto firmy zázrakom zmizli pred pár rokmi z OR môžete sa k ním dostať len tak, že niekde na krajskom sude Vám ich vytlačia 4 EUR za kus čiže keš si chcete pozrieť všetky pripravte si 2800 EUR.

Zrejme aby súdruh Fico skryl manželský majetok , tak sa tesne po prehratých voľbách súdruh birmovaný Robert Fico vybral do Dominikánskej Republiky ako správny chlap do osady Punta kanec, alebo tak nejak. Odtiaľ je slávna ikonická snímka Fica s rúškom a nákupným košíkom asi prvý krát v živote nakupoval ako bežný občan. Okrem svojej poslednej ešte zatiaľ nezunovanej priateľky Katky Szalajovej si so sebou zobral aj Lacka Kamenického o ňom je známe, že okrem kreslenia je aj odborníkom na tzv. Off shorových firiem. Trošku si to vysvetlime, čo to je?

Offshore sú spoločnosti založené a sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje.

V daňových rajoch je zdanenie spoločností väčšinou vo forme paušálneho poplatku vo výške niekoľko sto Eur. Vo väčšine z týchto destinácií nie je potrebné pripravovať a predkladať štátnym orgánom daňové priznanie a audit príjmov.

Skratka a jasne destinácie, kde môžete beztrestne previesť svoje milióny a na toto je vraj v Smere odborníkom Lacko Kamenicky nie nadarmo bol ministrom financií SMERu.

Ale predsa istota je guľomet asi sa na pláži s Punta Can neslnili v trojici a asi nezdieľali ani spoločný apartmán s Lackom takže vyvstáva otázka, načo tam Lacko bol a odpoveď asi zrejmá.

Netreba nič nechať pri týchto obrovských peniazoch na náhodu takže Robo s Lackom zašli za jedným z praotcov Slovenského zločinu Vladimírom Lexom, otcom známeho Ivana Lexu, ktorý ma prsty v únose syna Michala Kováča a vražde Róberta Remiáša. Starí ŠtB Vlado Lexa známi privatizáciami Plastiky Nitra a Chemolaku Smolenice spolu s Lorencom riadili celú privatizáciu pomocou Ivana Lexu a Vlada Boxeristu Mečiara.

Takže nebráňme sa ani myšlienke, že Fico s Lackom Kamenický sa išli ubezpečiť ako dobre uliať peniažky niekde na Panenských ostrovoch.

Da sa predpokladať že Svetlana Ficová je dobre platená biela kobylka Roberta Fica pokiaľ je nám známe, rozviesť sa nerozviedli aj keď Robert s ňou nezdieľa manželské lóže.

Ani sa jej nedivíme, veď aj žena iného súdruha Gottwalda nezdieľala spoločnú posteľ s manželom lebo Gottwald si pri svojich avantúrach doniesol domov aj syfilis, Leninovu komunistickú chorobu.

Fico sa tiež pofľakuje kde kade a spavá s kde kým.

Dnes sú síce lieky aj liečba na lepšej úrovni ale neradno riskovať, lebo je tu ešte aj AIDS.

Maria Trošková o ktorej si povieme v druhom diely zariskovala a vyplatilo sa jej. Má nadrozmerný byt v Petržalke so saunou

Svetlana aj Robo výborne zabezpečili aj syna vybavili mu štúdia a nie do skvelej Lomononosovej univerzity v Moskve.

Aj nevestičku dostal Ficov syn bohatú u papierenského magnáta v Mondy povodne SCP Ružomberok. Takže ani syn biedu netrie.

Môžete si povedať, prečo sme tento článok napísali, jednoducho preto, lebo Fico často omieľa plne nemiestne a bez príčiny Matovičovu ženu Paulinu, samozrejme klamstvá a polopravdy , ako to má súdruh vo zvyku.

A Svetlana Ficová, ako profesorka práva veľmi dobre vedela, že zlacneným prenajmom porušuje zákon o štátnej službe a napriek tomu ho podpísala, čim sa obohatili minimálne o 420 tisíc. Fico to vedel tiež, ale Fico má klamstvo a podvod v krvy a je to pracovná metoda aj jeho strany Smer.