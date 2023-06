Úprimný životopis Róberta Fica

Narodil som sa Topoľčanoch a som priateľ RSDr.Fajča mám rad kliky, futbalovú loptu a ženské prirodzenie. Som ako Boris keď zbadám niečo krásne neodolám. Proste si doprajem. A vás občania čestne okradnem, tak ako súdruhovia.



Som nástupca HZDS a KSČ vyrástol som na tejto mojej obľúbenej pesničke

Ako mladý som absolvoval krst aj birmovku. Bol som iskričkou aj pionierom. Začínal som ako nástenkár a skončil, ako predseda triedy. Bol som ambiciózny a charizmatický žiak. Odoberal som Murzilku aj Ogoňok. Od 10 rokov som čítal Pravdu s mojím otcom potom aj sám. Dozvedel som sa o naších hrdinoch, akými boli Husak, Chňoupek, Colotka, Jakeš, Čalfa, Šuster a Húska.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tu som vyrastal a na fotke su moji kamaráti, dedinka v údoli Hrušovany. (zdroj: Facebook)



Keď sme noviny dočítali vystrihol som fotky významných predstaviteľov, ako boli Husák a Brežnev a dal ich na svätú kopu do obývačky, aby si s nimi náhodou omylom nechtiac nevytrel niekto zadok. V tú dobu sa stalo veľké nešťastie, zhoreli harmanecké papierne. A tak sme použili dennú tlač. Aj keď sme mali potom od olova čierne zadky.

Vždy som sníval o tom, že raz budem stáť na tribune 1.mája a robotnícka trieda s roľníkmi mi budú vykrikovať na slávu.



Obdivoval som lastovičku, hlavne kameru na cestách, kamera chváli. Veľmi ma potešilo, keď v nej priateľ Marian robil palacinky. V tú dobu som obdivoval časopis Kamarát a postúpil som aj do okresného kola Puškinovho pamätníku, obsadil som krásne druhé miesto. Mama ma pochválila, povedala ,, Len tak ďalej Robo a niečo s Teba bude."

Marian Koćner varí pre Vás.

So spevom je to menej dobre, ale vrch ma naklonený s Jariabkom zvládam.

Neznášam klamstvo a preto som donášal, keď niekto povedal, niečo proti komunistickej strane. Napríklad nejaký oportunista, revizionista alebo dokonca triedny nepriateľ.



Na strednej škole som sa stal konečne členom socialistického zväzu mládeže a dokonca aj predsedom, bol som na to hrdý rodičia plakali od šťastia.



„Na každom predmete som sa prvý hlásil, pričom som mal vždy poruke príklad, čo všetko bolo vyrobené v Sovietskom zväze. Tvrdím, že všetko na svete vyskúmali sovietski vedci. Rád kladiem vence sovietskym osloboditeľom.



Pre mňa je radosť, keď som mohol ísť na oslavy 1. mája v červenej kravate a košeli. Som bol veľkým obdivovateľom Sovietskeho zväzu a Ruska. Miloval som Lenina, Stalina, Marxa, Engelsa, Castra a musím sa priznať, že teraz mi šmakuje Putin. Páči sa mi všetko, čo robí je to môj veľký vzor, hneď po Vladimírovy Mečiarovi aj od Kabajevky by som si dal povedať, fešná žena.

Aj dnes rád oslavujem 1.máj tu je v Nitre





Prihlásil som sa na právnickú fakultu, tam som spoznal očarujúcu Svetlanu, ta bola očarujúca vplyvnými rodičmi a kupili nám výlet na Maltu. Už v roku 1986 som vstúpil do KSČ. Tam som sa naučil, kde je pravda, poctivosť, dôstojnosť a vážnosť.



Otec Svetlany bol sprvu proti, ale keď som urobil skúšku z vedeckého ateizmu na výbornú a sľúbil, že už nikdy nepáchnem do kostola, nechal sa obmäkčiť. Svokre som dával kytice kvetov a bola na mojej strane. Tváril som sa, že som na staršie.

17.november z úprimného srdca nenávidím a považujem ho dodnes za protikomunistický puč riadený zlým západom. Povedal som to jasne na sneme smeru pri 33 výročí proti komunistickej revolúcie v RTVS



Ale vďaka ŠtB a komunistom môj život nabral správny smer. Stal som sa ateistom.



Nikdy som poriadne nepracoval. Najprv som chcel byť komunistom, bohužiaľ KSS, už nemala tie správne grády a tak som skončil v strane SDĽ s krásnou Brigitou, Migašom a Ftačnikom.



Ale ani SDĽ nebolo to pravé orechové a okrem toho ma Janko brusič údajné vyfotil v nejakej intímnej póze s neznámou krásavicou.

Takto som si zatancoval a zaspieval



A preto som si založil vlastný podnik – stranu.



Stal som sa politikom s veľkým K.



Ako právnik som nikdy nenapísal, ani jednu zmluvu a nevyhral, ani jeden súdny spor. Nikomu som nikdy, ako právnik nepomohol. Nikdy som nikoho nezamestnal. Som za trest smrti, ale hrám to na férového človeka.



Veľmi sa mi páči, ako sa ruskí vojaci nebabrú idu si za svojim aj cez mrtvoly.

Celý život som parazitoval v parlamente ako poslanec. Nepripravil som ani jeden zákon, ani jednu reformu.



Ako premiér krajiny som pravidelne podvádzal svoju manželku s rôznymi milenkami, ale ako ospravedlnenie uvádzam, že boli mladšie, krajšie a prítulnejšie. Svetlanka mi ich nechcela dopriať a chovala sa priam hystericky. Nedokazila pochopiť, že je za zenitom krásy.

Chľastam prvú extraligu a nestarám sa o vlastnú rodinu. Nechápem, ako to celé roky moja žena zvládala.



Ale na druhej strane materiálnych statkov mala viac ako dosť.



Pitie mi ide výborne cestou zo Zlatého kľúčiku po Centrálu Smeru na súmračnej stiahnem 7 decku whisky. A som na nohách a idem bez hanby v takomto stave aj na tlačovku.



Na založenie strany SMER sa mi poskladali Mečiarovi privatizéri (Filo, Tkáč, Kiňo, Brhel, Blaško) a následne som im prihrával štátne zákazky a dotácie v obrovských objemoch.

To sa im páčilo, aj mne sa to páčilo. Zo štátneho krv netečie. Nech sa nám poskladajú hlupaci, čo vedia vyžiť z 300 EUR a ešte nás aj volia. Ha ha ha...



Oligarchom som navždy odovzdal všetky vaše verejné investície do diaľnic a železníc (Výboh - Doprastav, Hodorovský – TSS Grade a iní).



Monopolnú a nenahraditeľnú energetiku a plynárenstvo som navždy odovzdal dvom fajn chlapíkom - Tkáčovi a Křetínskému a skupine s nimi spriaznených firiem.



Drobných zlodejov typu Kočner, Bödör a skorumpovaných policajtov, prokurátorov, sudcov o ktorých, tak veľa píšu denníky ani nevnímam. Nie sú dôležití. A vďačne mi pomáhajú, aj za drobné.



Zdravotníctvo som zobchodoval s Haščákom, za čo môj obľúbenec Pali Paška dostal neskôr takmer tri miliardy eur. Podelili sa so Slávom. Pozdravujem dedičov. Pali začínal, ako kachličkár a bohužiaľ to prehnal s pitím, tak že dostal infarkt priamo pred nemocnicou.

Veľmi sme plakali na jeho pohrebe s Andrejom aj Belom, chceli sme štátny pohreb, ale báli sme sa neprajníkov, ktorý tvrdili že Pali je zlodej, aby nezneuctili jeho hrob, bohvie čim všetkym.

Dnes Slávo Haščák financuje aj Hlas:-)



Druhý môj obľúbenec zo 6.poschodia Kali mal voľnú ruku 12 rokov!

Stala sa taká vec. Ján Kuciak novinár, ktorý si nedal povedať a škaredo o nás písal .

Neodhadli sme bohužiaľ dobre objednanú vraždu pisálka Jána Kuciaka a Martiny Kušnirovej a tak sme sa ocitli v opozícii. Samozrejme Kuciaka dala zavraždiť Alena Zsuzsova lebo žiarlila na Martinu Kušnirovú, to je jasné ako facka.

Na obrane a na vnútre si Kali z rôznych verejných obstarávaní odlieval vždy aj pre seba.

Dnes sa hrá s dubajskými kamarátmi a so Strnadom na investora. Fajn chalan. Mám ho rád. Je mi lojálny, až za mreže.

Urobil som z neho oligarchu:-), má za čo.

Viem klikovať a mám rád psy. Na sklonku života sa zo mňa stal unavený 4K youtuber s neobmedzenými zdrojmi, s talentom a s chuťou po pomste.

V rámci pomsty sa mi podarilo počas pandémie nezaočkovať skoro 50% obyvateľov. Česť ich pamiatke.

Budem rád, ak mi to tam rôzni nepamätajkovia a dôchodcovia, ktorým som okrem iného zničil dôchodky. Ktorí mi to na jeseň opäť hodia a ja im ich znova dôchodky znížim, aby som svoj plodný život mohol úspešne dotiahnuť do konca, prípadne aspoň dotiahnuť Slovensko do Ruska.

Babky demokratky sú pripravené ma zvoliť