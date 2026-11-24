Nedávno sa ma kamaráti pri pive pýtali, prečo už v piatok večer nemám toľko času ako kedysi. Reč prirodzene skĺzla k tomu, že popri bežnej práci po večeroch už nejaký ten rok skúšam, študujem a dávam dokopy jeden vlastný projekt okolo umelej inteligencie. Sotva som to dopovedal, už to začalo. Vzduchom okamžite lietali cudzie pojmy, ktoré niekto z nich zachytil cestou z práce v nejakom podcaste, a všetci na mňa pozerali s očakávaním, že im na počkanie naservírujem hĺbkovú expertnú prednášku.
Úprimne, celkom ma to pobavilo. V našej hlave akoby stále prežívala rovnica, že ak sa niečomu venujete dlhšie než týždeň, automaticky máte v rukách diplom z jadrovej fyziky. Pritom hranica medzi človekom, ktorý s technológiou reálne žije, a tým, kto jej rozumie do špiku kostí, je obrovská.
Dnešní štyridsiatnici si to ešte živo pamätajú. Boli časy, keď za poloboha a IT experta v jednej osobe bol ten, kto dokázal v Exceli urobiť tabuľku bez toho, aby sa mu rozsypala pri tlači. A ten, kto vedel naformátovať disk a nainštalovať nanovo Windows? To bol absolútny boss, najvyšší level, ku ktorému sa chodilo po rady s posvätnou úctou. A dnes? Dvojročné dieťa ešte poriadne nevie ani chodiť, ani rozprávať, no dotykový displej ovláda s istotou burzového makléra. Z niekdajšieho umenia sa stal obyčajný užívateľský štandard.
S umelou inteligenciou je to dnes presne rovnaké. To, že s ňou človek už nejaký piatok pracuje, číta dokumentáciu a dokáže ju zmysluplne využiť na vlastné nápady, z neho robí maximálne zručného používateľa alebo nadšenca. Nič viac. Nikdy by som si nedovolil pasovať sa do role experta len preto, aby som v očiach okolia nazbieral pár lacných kreditov navyše.
Lenže žijeme v dobe, keď si ktokoľvek napíše do profilu na sociálnej sieti presne to, čo chce, a algoritmus sa postará o zvyšok. Zrazu je internet plný rýchlokvasených „AI bossov“, ktorí po dvoch víkendoch s promptovaním školia firmy a tvária sa, že objavili oheň. Pre laika znejú presvedčivo, lebo poznajú o tri skratky viac než on. No na druhej strane stoja skutoční profesionáli – ľudia, ktorí roky budujú neurónové siete, rozumejú matematike v pozadí a riešia reálne inžinierske problémy. A tí sa dnes na tento cirkus pozerajú s oprávnenou trpkosťou.
Poslednú dobu som mal tendenciu skôr kritizovať „starú školu“, ktorá má problém zmieriť sa s príchodom nových technológií a najradšej by všetko nechala po starom. Čím ďalej, tým viac si však uvedomujem, že druhá strana mince je rovnako nebezpečná. Ak totiž začneme zamieňať bežnú užívateľskú zručnosť za odbornosť, prestaneme si vážiť skutočné znalosti. Všetci dnes jazdíme autom, no nikto z nás kvôli tomu nejde v nedeľu radiť mechanikom v boxoch Formuly 1. Pri umelej inteligencii by nám trocha tej istej pokory vôbec nezaškodila.