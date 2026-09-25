Niekedy sa pri práci s AI dostanem do situácie, keď mám chuť len zakrútiť hlavou. Napíšem úplne jasnú inštrukciu: „Napíš správu pre kolegu, ale nepoužívaj slovo 'problém'.“ Stlačím Enter a čo nevidím hneď v druhej vete? „Ahoj, chcem sa informovať ohľadom toho problému...“
V tej chvíli si pociťujem čistú frustráciu. Veď som to napísal jasne po slovensky.
Chyba nie je v nás, ale v tom, ako si fungovanie AI predstavujeme. Často od nej očakávame ľudský rozum, no veľké jazykové modely ako ChatGPT, Claude či Gemini nepremýšľajú v zámeroch. Fungujú ako nepredstaviteľne rýchle pravdepodobnostné kalkulačky.
Efekt ružového slona v praxi
Keď do AI zadáte pokyn:
„Napíš text o našom projekte, ale nepoužívaj slovo zlyhanie.“
Model tento text nečíta ako celok s hlbokým významom. Rozmení si ho na drobné časti (tokeny) a hľadá medzi nimi súvislosti. V našom zadaní svietia tri hlavné slová: „text“, „projekt“ a „zlyhanie“.
Slovíčka ako „ne-“, „nepoužívaj“ alebo „vyhni sa“ sú preň len malé gramatické častice. Model ich pri výpočte veľmi ľahko prehliadne. Tým, že sme slovo „zlyhanie“ do zadania vôbec napísali, sme ho sami vysvietili načerveno. AI vidí, že slovo „zlyhanie“ má v štatistických dátach silnú väzbu k slovu „projekt“, a tak ho tam jednoducho napíše.
Je to presne ako známy psychologický experiment: Keď vám poviem, aby ste nemysleli na ružového slona, čo sa vám okamžite vybaví?
Rozdiel je v tom, že človek si po sekunde uvedomí: Aha, nemám naňho myslieť. AI však nemá vedomie. Generuje jedno slovo za druhým a berie to, čo má v danej chvíli najväčšiu váhu.
Ako z toho von?
Ak chceme, aby AI niečo nerobila, najlepšia stratégia paradoxne je dané slovo alebo koncept vôbec nespomínať. Namiesto zákazov jej musíme presne opísať, čo MÁ robiť.
Namiesto: „Napíš správy bez použitia negatívnych slov a slov ako problém či zlyhanie.“
Skúste: „Napíš správy výhradne v pozitívnom duchu. Používaj slová ako výzva, krok vpred a cieľ.“
Až najbližšie AI spraví presne to, čo ste jej zakázali, nenadávajte si. Len si spomeňte na ružového slona a skúste zadanie otočiť z „čo nechcem“ na „čo presne chcem“.