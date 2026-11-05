Keď mozog dostane skratku

Hovorí sa, že lenivosť je motorom pokroku. Keď človek nemal chuť kosiť kosou, vymyslel kosačku. Keď sa mu nechcelo prať v potoku, postavil práčku. Lenže teraz sme posunuli hranicu tohto pohodlia na úplne iný level. Sme v ére, kde už nenechávame za seba robiť iba svaly, ale vyťažujeme aj to najcennejšie, čo máme – náš vlastný mozog.
Keď som si nedávno čítal zaujímavý postreh na portáli Nextech.sk s názvom Stačí 10 minút komunikácie s AI a váš mozog prestane samostatne premýšľať, hneď ma to chytilo za srdce. Priznajme si to na rovinu. Sice sa všade hovorí o tom, aká je umelá inteligencia produktívna a ako nám šetrí čas, ale ja si skôr myslím, že občas zneužívame jej skratky tak dôkladne, až si pod sebou pomaly pílime intelektuálny konár.
Poďme sa na to pozrieť bez ružových okuliarov. Čo sa s nami vlastne deje, keď si k sebe posadíme digitálneho parťáka?
Čelný lalok v úspornom režime
Naše telo je od prírody neuveriteľne lenivé, teda... pardon, efektívne. Mozgová kôra spotrebuje obrovské množstvo energie, a akonáhle má organizmus šancu ušetriť, okamžite prepína do úsporného režimu.
Presne to sa deje, keď zapneme generatívnu AI. Akonáhle pred nami bliká hotová, elegantná, gramaticky bezchybná odpoveď namiesto toho, aby sme sa trápili s vymýšľaním vlastných hypotéz, náš čelný lalok si hneď povie: „Uf, super, tu netreba nič riešiť.“ Vypíname motor a meníme sa na pasívnych pasažierov.
A nie je to len pocit. Odborné štúdie a merania mozgu ukazujú, že pri akejkoľvek interakcii s AI klesá náš okamžitý výkon v analytických úlohách či matematike v priemere až o 20 %. To nie je zanedbateľné číslo. To je jasný signál, že keď za nás stroj premýšľa, naše vlastné závity chladnú.
Ešte desivejší ako samotný pokles výkonu v danom momente je to, čo prichádza potom. Hovorí sa tomu strata vytrvalosti, respektíve odpor k ťažkým úlohám (Aversion to Hard Tasks).
Všimli ste si to na sebe? Skúste si niekedy na chvíľu odoprieť prístup k týmto moderným barličkám. Zrazu zistíte, že akonáhle narazíte na naozaj komplexný problém, chýba vám mentálna odolnosť. Rýchlejšie strácame trpezlivosť, sme netrpezliví a najradšej by sme hneď utekali za niekým (alebo niečím), kto to vyrieši za nás. Strácame schopnosť ponoriť sa do problému hlboko a vyhrýzť sa z neho vlastnými silami.
Efektivita verzus intelektuálna atrofia
Táto téma dnes právom vyvoláva búrlivé diskusie, pretože balansujeme na veľmi tenkom ľade. Na jednej strane stojí čistá efektivita. V práci nám AI pomáha písať kódy, sumarizovať stohované texty, nahadzovať štruktúry a zbavovať sa otravnej rutiny.
Lenže dlhodobé riziko tu tiká ako budík. Ak sa z človeka stane iba obyčajný schvaľovateľ výstupov zo stroja – človek, ktorý len kliká „schváliť“, „upraviť“ a „ok“ –, postupne v tichosti atrofuje naše kritické myslenie. Strácame schopnosť hlbokého sústredenia a samostatného architektonického či logického uvažovania od nuly.
Osobne si nemyslím, že riešením je zatvoriť AI do trezoru a vrátiť sa k papierovým lístkom. To by bol technologický pravek. Kľúčom je nastaviť si vlastnú mentálnu hygienu.
Skúsme AI používať skôr ako exoskelet – takú tú technologickú konštrukciu, ktorá nám pomôže uniesť ťažký náklad a podať väčší výkon, ale kráčať a držať rovnováhu musíme stále my sami. Nepoužívajme ju ako náhradný mozog, ale ako sparingpartnera, s ktorým hádžeme loptu. Lebo ak celú intelektuálnu prácu prenecháme strojom, čoskoro zistíme, že ten najdôležitejší sval v našej hlave akosi zabudol rásť.