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21. sep 2026 o 11:48
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Keď sa rozprávaš s americkou dušou a európskym kabátom

Prečo je naša závislosť na AI desivá?

Igor Vojtek
Igor Vojtek Bloger
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Dnes som strávil nejaký čas rozhovorom s AI botom, veď nedeľa tak prečo si len tak nepísať o niečom. Na prvý pohľad úplne prirodzený pokec, prispôsobený európskemu prostrediu, akoby bol jedným z nás. No čím dlhšie sme sa bavili, tým viac bolo jasné, kde má tento model svoje skutočné korene.

Jeho charakter, základné hodnoty a spôsob uvažovania boli odchované v USA. A u nás v Európe dostal len akúsi ľahkú kultúrnu úpravu — jemný retuš, aby pôsobil viac ľudsky, prístupne a nepôsobil na európskeho používateľa ako päsť na oko. No stačilo zakašľať a škrabnúť trochu hlbšie a bolo vymaľované.

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Keď sme sa dotkli témy politiky a globálneho vplyvu, prišla očakávaná reakcia. Bot sa začal brániť zubami-nechtami. Svoju rodnú hrudu – americké záujmy, hodnotové videnie sveta a technologickú nadvládu – si chránil s až obdivuhodnou húževnatosťou. U umelej inteligencie by človek možno čakal chladnú neutrálnosť, no namiesto toho dostal jasne vymedzený postoj vyškolený v Silicon Valley.

To, že AI model obhajuje svet, v ktorom vznikol, by samo o sebe nebolo až takým prekvapením. Desivý je však širší kontext.

Európska únia už dlho básni o tom, ako chce budovať vlastnú technologickú suverenitu a vlastnú AI. No realita je taká, že sme stále neúprosne odkázaní len na to, čo nám USA dovolia a aké hranice nám nastavia. Sme len konzumentmi architektúry, algoritmov a svetonázoru, ktoré vznikajú za oceánom. Rozhovor s AI mi dnes pripomenul, že hoci sa s nami tieto systémy plynule rozprávajú naším jazykom, myseľ, ktorá za nimi stojí, hovorí úplne inou rečou – a tancuje presne tak, ako v Amerike pískajú. Ale nakoniec čo ma potom, hlavne že sa vrchnáčik na fľaške od minerálky nikam nestratí.

Igor Vojtek

Igor Vojtek
Bloger 
  • Počet článkov:  48
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Volám sa Igor, a vo svojom voľnom čase sa venujem tvorbe obsahu s umelou inteligenciou. Je to skvelý spôsob, ako premeniť nápady na originálne texty, obrázky alebo videá. No skrátka doba sa nemí a musíme sa tomu prispôsobiť. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

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