Hovorí sa, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto staré príslovie sme si za posledné roky presadili na všetky možné moderné technológie. Keď moderné systémy fičia tak, ako majú, nosia nás na rukách, šetria čas a riadia svet za nás tak sú kamaráti. Ale stačí zlomok sekundy, nepozornosť alebo skrytá chyba a zrazu stojíme pred pahrebou, ktorú nedokážeme uhasiť.
Nedávny dramatický výpadok leteckej premávky v Spojených štátoch, ktorý na celé hodiny uzemnil tisíce lietadiel, poskytol pre tento príbeh dokonalú kulisu. V prvých hodinách zmätku sa internetom začala šíriť správa, že za všetkým stojí umelá inteligencia a nový systém riadenia letov. Znelo to ako vystrihnuté z katastrofického filmu – stroje prevzali kontrolu,
(na scéne sa objavil Arnold Schwarzenegger respektíve T-800 ) a tu sme zakopli o vlastnú logiku a poslali nebo k zemi.
Lenže reálna analýza veci rýchlo ukázala, že z veľkej časti išło o mediálny balast. Kým titulky kričali o pomste umelej inteligencie, skutočný vinník bol oveľa prozaickejší a starší. Staré, preťažené sieťové prvky, meďou prepojené zastarané komunikačné uzly a upgrady, ktoré sa pokúšali napasovať modernú digitálnu dobu na staré architektonické základy. AI v tom bola nevinne, no priživila strach z niečoho, čomu do hĺbky nerozumieme.
Tu sa dostávame k jadru problému, ktoré presahuje celé americké letectvo. V modernom svete máme tendenciu hľadať vinníkov v gigantických serverovniach, v miliónoch riadkov kódu alebo v abstraktných algoritmoch, ktoré riadia naše životy. Lenže história a technická prax nás neustále učia, že na to, aby sa zrútil kolos za miliardy dolárov, nepotrebujeme celú knižnicu. Často na to stačí sila jedinej strany formátu A4.
Predstavte si dokument, predpis, zmluvu alebo technickú špecifikáciu. Jediný hárok papiera, prípadne textový súbor s rozsahom štandardnej strany A4, na ktorom je zavesené celé fungovanie systému. Môže to byť:
Schválený bezpečnostný protokol, ktorý ignoruje fyzické limity starých routerov.
Jediný algoritmický parameter alebo konfiguračný príkaz, ktorý pri záťaži vyvolá reťazovú reakciu.
Zmluva o integrácii nového systému do starého hardvéru, kde na jednej strane A4 chýba kľúčová poznámka o priepustnosti siete.
Megawattové dátové centrá a systémy za miliardy dolárov padajú na kolená nie preto, že sú príliš zložité, ale preto, že ich celú stabilitu často drží pohromade niekoľko kritických riadkov textu na jedinej strane dokumentácie, ktorú kedysi dávno schválil unavený človek. Keď sa v tejto miniatúrnej ploche nachádza systémová chyba, nezáleží na tom, či máte k dispozícii najmodernejšiu umelú inteligenciu sveta alebo len obyčajný prepínač z minulého storočia. Výsledok je rovnaký – čierna tma na obrazovkách a tisíce ton kovu uviaznute na zemi.
Príbeh o pokazenom nebi nad Amerikou nie je varovaním pred tým, že technologický pokrok je náš nepriateľ. Je to pripomenutie krehkosti našej civilizácie. Oheň v podobe moderných technológií nám vykuruje dom, poháňa ekonomiku a otvára dvere do budúcnosti, no stačí malá nepozornosť v základoch a celá táto nádhera sa môže bleskovo premeniť na ničivý požiar.
A nabudúce, keď budeme v novinách čítať o tom, že svet zlyhal kvôli veľkým a nepochopiteľným systémom, spomeňme si, že podstata problému sa často zmestí na obyčajný biely list papiera. Záleží len na tom, čo naň napíšeme.