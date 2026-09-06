Ak aj vy pracujete s AI Gemini pravidelne, tak v poslednom čase ste možno spozorovali pokles kvality jej práce. Pri komplexných zadaniach začala táto AI od Google častejšie prehliadať inštrukcie, a dáva len povrchné odpovede alebo generuje nepresné fakty. Tento jav nie je ojedinelý – v komunitách vývojárov sa čoraz častejšie diskutuje o degradácii schopností AI modelov v produkčnom prostredí. Za týmto posunom stojí niekoľko technických a architektonických príčin, ktoré súvisia s prechodom od výskumných protokolov k masovej prevádzke.
Zníženie kvality odpovedí je v prvej rade dôsledkom kvantizácie a optimalizácie nákladov. Prevádzka veľkých jazykových modelov v plnej presnosti (FP16 alebo BF16) vyžaduje obrovský výpočtový výkon, pričom z dôvodu zníženia latencie a prevádzkových nákladov dochádza k úprave váh modelov prostredníctvom kvantizácie na 8-bitové či 4-bitové formáty. Výsledkom je rýchlejšia odozva, avšak za cenu straty schopnosti hlbokého logického uvažovania. Na tento proces nadväzuje dynamické smerovanie požiadaviek, pri ktorom produkčné systémy využívajú automatické routery na detekciu náročnosti užívateľského promptu. Ak systém vyhodnotí zadanie ako menej komplexné, presmeruje ho na menší a úspornejší model, čo pri chybnej detekcii náročnosti úlohy vedie k zníženej kvalite odpovede. Paralelne prebiehajú restrikcie v systémoch RAG a prístupe k databázam, kde pri spájaní modelov s externým vyhľadávaním dochádza ku sprísňovaniu bezpečnostných filtrov a obmedzovaniu kontextového okna pre spracovanie externých zdrojov, kvôli čomu model pracuje s menším objemom relevantných dát z webového indexu. Celý proces uzatvára vplyv alignmentu a metódy RLHF, kde intenzívne dolaďovanie pomocou ľudskej spätnej väzby zamerané na bezpečnosť a elimináciu nežiaduceho obsahu často zužuje rozsah kreatívnych a analytických schopností modelu, čo vyúsťuje do generovania opatrných a všeobecných odpovedí.
Môj osobný pocit zníženej presnosti modelu Gemini tak po menšej štúdií problematiky, už nie je iba pocit. Ale krutá realita. A je priamym dôsledkom optimalizačných procesov. A to prechod do fázy masového nasadenia čo vyžaduje kompromisy medzi výpočtovým výkonom, rýchlosťou odozvy a hĺbkou analytických schopností spracovania textu.