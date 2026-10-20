Do Štokholmu si žiadne peniaze neberte! Radšej kajak (+ video)

Náš druhý prílet do Štokholmu – tentokrát zo severu – je o dosť slnečnejší ako ten prvý z nášho juhu. A hoci sme za polárnym kruhom zažili dosť daždivých dní, tam sa to dalo zniesť. K tej krajine to hádam aj patrilo. Ale Štokholm, ten by sme si radi užili radšej slnečný.
Z letiska do centra to ide aj inak - dlhšie
O Arlanda Express, teda vlaku, ktorý veľmi rýchlo a pohodlne spája hlavné štokholmské letisko s centrom mesta, som počula dávno predtým, ako sme sa do Švédska rozhodli ísť. Vyše 30 €/osoba je ale poriadne mastná suma, takže za v podstate totožnú sumu si radšej kupujeme 3-dňový lístok na štokholmskú MHD, ktorý máme za pár ťukov v aplikácii SL k dispozícii, no Arlanda Express nepokrýva. Zato nám ale pokryje aj spiatočnú cestu na letisko o tri dni. My sa dnes aj tak nijako neponáhľame, máme čas predĺžiť si cestu do mesta oproti Arlande o čosi vyše 30 minút, a tak berieme spred letiska najskôr autobus a potom prímestský vlak, ktorý nás vyhodí tam, kam by nás vzala aj Arlanda – na Stockholm C, teda hlavnej vlakovej stanici mesta.
Odtiaľ ešte jedno metro a jedna električka (ktorých dráhy sa tu volajú Tvärbanan, čo nám príde nadovšetko vtipné 😊) a sme pri hoteli. Poviete si – to je ale prestupovačiek, ale ani nie. Štokholmský dopravný systém je taký premyslený a skvele vybudovaný, že za celý čas v hlavnom meste Švédska nevidím ani jednu zápchu. Možno máme len šťastie, ale hlavne mám pocit, že pri tak dobre fungujúcej MHD nemajú ľudia ani potrebu vlastniť viac áut v rodine. Načo?
Náš hotel je tiež skvelý. Je farebný, je veselý a má neskutočne dlhú chodbu, ktorá je tak dlhá, že kým prídeme na jej koniec, kde máme izbu, pripravila by som komplet trojchodové menu na večeru. Ach, večera. Sme super hladní, a to nikdy nie je dobré riešiť prázdny žalúdok takto za horúca, lebo to je len panika a stres rýchlo niekam ísť a objednať. Ale tentokrát to celkom vyjde: hotel máme pri plavebnom kanáli, na brehu ktorého kotví loď s thajskou kuchyňou. A je to to najbližšie, čo tu je. Nie je čas hľadať a vymýšľať lokálnu kuchyňu, čo by sa samozrejme patrilo, ale dnes večer nie.
Nielen hotel samotný je super, ale aj miesto, kde stojí. Cez úzky kanál, naozaj len čo by sme kameňom dohodili, vidíme ostrov Södermalm a hneď za ním je staré centrum – Gamla Stan. Nie je to teda do centra vôbec ďaleko (pešo áno, ale máme predsa lístok na MHD a za pár minút sme tam). Ale o to ani nejde. Je to tu príjemná štvrť, každý večer sedíme na schodoch pri brehu kanála a pozorujeme malé loďky. Hneď vedľa hotela sa nachádza areál energetického závodu Stockholm Exergi, ale vôbec to nevadí. Skôr ma fascinuje, ako je takýto priemyselný objekt zakomponovaný do okolia, kde bývajú ľudia – či už prechodne alebo permanentne. Vraj sa tu vyrába teplo a elektrina predovšetkým z biomasy a to následne putuje rozsiahlym systémom centrálnych rozvodov do veľkej časti Štokholmu.
Poďme využívať lokálne trajekty
Ráno som odhodlaná dostať sa do centra Štokholmu trochu okľukou, ale zato zábavnou. Objavovanie, ako mesto funguje, ma vlastne aj tak baví oveľa viac ako návšteva pamiatok. Mám to pripravené: najskôr pozdĺž nášho kanála prejdeme necelý kilometer k miestu, odkiaľ premáva bezplatný malý trajekt. Ten v trojuholníku spája tri miesta, ktoré sú opäť len kratučký úsek od seba, ale oddelený vodou. Opäť cca kilometer pešo cez štvrť, kde si prvýkrát všímam to, čo mi neskôr príde pre celý Štokholm úplne typické – zaujímavá architektúra bytových domov, v ktorých si ľudia zakladajú na príjemnom posedení na svojich terasách a balkónoch. Akoby si na nich vytvárali svoj malý vonkajší priestor ako záhradu pri rodinnom dome. Na balkónoch vidieť príjemné gauče a pohovky, stolíky na posedenie pri káve, kvety či zavesené žiarovky pre umocnenie atmosféry. Ja mám z toho atmosféru už len tým, že sa na to pozerám zdola.
Prichádzame k ďalšiemu trajektu. Ten je tentokrát platený, resp. my ho máme zahrnutý v našom 72-hodinovom lístku. Pri nástupe len priložíme kód v appke k čítačke a pokračujeme ďalej „do voza“, aby sme ďalšiu necelú polhodinku pozorovali príchod k hlavnému ostrovu Gamla Stan ako z vyhliadkovej plavby, hoci my sa plavíme len bežným dopravným prostriedkom, ktorým sa presúvajú hlavne Štokholmčania.
Len čo vystúpime, ideme po vzore domácich – dáme si fiku. Fika, to je jednoducho švédsky stav mysle. Vždy som severské národy mala skôr za pedantov a pracantov, až kým sme do Škandinávie či na Island neprišli osobne a zistili sme, že oni sú vlastne celkom vegeťáci. Takí severskí južania 😊. A vo Švédsku sa to prejavuje napríklad aj fikou: posedením na káve s niečím sladkým. A prosím vás, len fiku nenazvite coffee breakom! Švédi nechcú, aby ich jedinečná fika stratila svoj ozajstný význam, lebo fika je viac než len prestávka na kávu. Je to základný švédsky spoločenský rituál, ktorý vyžaduje, aby ste sa na chvíľu zastavili, oddýchli si a socializovali sa s priateľmi alebo kolegami. Fika určite nepatrí k práci za počítačom a či už je to v práci, alebo v rodine, Švédi si vraj fiku radi naordinujú aj niekoľkokrát za deň ako pevný bod programu.
Aj na Gamla Stan sa nájdu netradičné miesta
V pekárni a kaviarni Skeppsbro bakery na kraji historického centra Štokholmu Gamla Stan s výhľadom buď na jazero alebo na more (v Štokholme je niekedy ťažké rozlíšiť, ktoré z toho to je) si dávame kardamonové sladké pečivo a kávu. Oboje je úžasné! Úžasnosť kávy vo Švédsku ale bola týmto vyplytvaná, takže spomedzi viacerých káv, ktoré sme v krajine doteraz skúsili, skončila na piedestáli najvyššom táto a tá z hotela v Kirune. Ďalšie miesta sa udeliť nepodarilo, všetky ostatné skončili na smetisku dejín našich švédskych kávových skúseností.
Staré mesto Gamla Stan je notoricky známe predovšetkým hlavným námestím Stortorget so svojimi farebnými domčekmi, ktoré sú rozkošné a historicky zaujímavé. Ale taký je aj verejný pisoár na vedľajšej ulici, okolo ktorého ľudia zväčšia prejdú a ani im nenapadne, čože to tam je. Pochádza z roku 1890 a bol postavený priamo pred starou budovou štokkholmskej burzy, kde dnes sídli Nobelovo múzeum. Čo sa týka dizajnu pisoárov, bol vraj dosť okázalý, pravdepodobne kvôli vysokým očakávaniam bohatých ľudí, ktorí ho najviac používali.
Na oplátku niečoho starého si dajme aj niečo nové a možno nie až tak známe: na okraji Gamla Stan ma zaujali predovšetkým dve miesta. Najskôr je to rybí tunel, ktorý vytvára unikátnu migračnú trasu pre ryby či úhory medzi Gamla Stan a ostrovom Södermalm a umožňuje ohrozeným a menej zdatným druhom rýb voľne preplávať medzi Baltským morom a jazerom Mälaren. Tunel je podsvietený, aby napodobnil prirodzené svetelné podmienky a je vybavený kamerovým systémom a počítadlom a vy to všetko môžete pozorovať na obrazovke. Je pravda, že keď sme sa pri nej zastavili aj nasledujúci deň, zdalo sa nám, že sa tie obrazy opakujú, i keď ruku do ohňa by som za to nedala. Ryba ako ryba, ale pomedzi ne sa vždy mihla nejaká vydra, alebo čo to bolo a to prezrádzalo, že s kamerou asi niečo nie je v poriadku a obraz akoby bol v slučke. Verím však tomu, že inak to funguje dobre a len my sme bohužiaľ vystihli záznamy rýb, ktoré už sú v skutočnosti dávno niekde v mori.
Absolútne reálne sme sa naopak cítili len kúsok odtiaľ – na drevenom móle v Munkbrohamnen, kde od vlaňajška môžu ľudia využívať bezplatnú štokholmskú kúpačku. Niežeby ste si tam zaplávali, je to skôr taká vaňa v jazere s perfektným výhľadom, ale na slnečný relax na skok od starého mesta je to paráda. Až na ... „Cítiš aj ty ten závan smradu?“ začíname sa obzerať okolo seba. Nie je to furt, ale keď zavanie, tak potom poriadne! „Čo je to? Zhnitá cibuľa?“ pozorujeme vodu za ochrannou sieťou a neďalekou loďkou, ktorú upodozrievame z nekalej činnosti. Až keď miesto opúšťame, aha ho! Na verejnej lavičke za verejným stolom pri verejnom grile sedí párik a pochutnáva si na surströmmingu - tradičnej švédskej delikatese z fermentovaného baltského sleďa, ktorá je celosvetovo známa svojím extrémne silným a prenikavým zápachom. Preto si ho zaľúbený párik prišiel otvoriť sem na verejnosť, lebo otvoriť túto smradľavú bombu v interiéri je často dokonca zakázané. Ale keď si mysleli, že tu sa ten odor rozplynie do priestoru, veľmi sa mýlili. Cítili ho hádam ešte aj na druhej strane Gamla Stanu.
Plávanie v Štokholme
Poďme si teda aj zaplávať! Naskakujeme na metro a o pár minút sme o niekoľko kilometrov ďalej, konkrétne v štokholmskkej časti Sjövikskajen. Priamo pod bytovými domami tu na drevených mólach oddychujú ľudia, užívajú si voľný čas, čítajú, plávajú. Okolitá vodná plocha je vyznačená bójkami, ktoré určujú hranicu medzi plavcami a prípadnou lodnou dopravou.
Príde mi to tu neskutočne cool. Takýto koncept zo Slovenska nepoznám. Toto je absolútne vystihnutie mestskej pláže! Moderné a estetické bytové domy a rovno pod nimi možnosť kúpania sa. Otvárame si obed zakúpený od Indky vedľa v stánku a čudujeme sa len jednému – tej súčasnej mužskej móde dávať si pod plavky slipy ... 😁.
Naspäť na hotel ideme pešo a 5 kilometrov ubehne ako voda. Možno preto, že popri tej vode stále ideme a obdivujeme najskôr (opäť!) všetky tie balkóny so stolíkmi a gaučami, akoby to boli zimné záhrady v bytovkách. Po poslednej bytovke sa vnárame do cestičky medzi vodou a lesíkom, kde miestni športujú – behajú, bicyklujú, je tu aj taká prírodná posilka. Zdá sa, že Štokholm vôbec fičí na veľa parkoch a zelených plochách.
Keď je kaviár z donútenia
Pri hoteli máme obchod, a teda výborný zdroj míňania peňazí. Konkrétne míňanie hotovosti, lebo niežeby sme chceli míňať prachy, ale my vyslovene musíme. Pri prílete do Švédska sme zamenili pár stoviek eur, lebo na horských chatách na trase Kungsleden, kde sme strávili niekoľko dní, nebolo jednodznačné, že tam kartou zaplatíme. Lenže my sme tam stanovali a jedli hlavne dehydrovanú stravu, ktorú sme mali so sebou a hotovosť sme si doniesli späť v sladkej nevedomosti, že hotovosť predsa potom domíňame v Štokholme. Lenže toto sa ukázalo ako úloha priam nadľudská – cash tu už takmer nikto vôbec neberie. Aj v Skeppsbro som si musela rad vystáť ešte raz, lebo keď som prišla pred kasu, zistila som, že hotovosťou tu nezaplatím. Teraz v potravinách teda kupujeme aspoň pivo v plechovke, šalát na večeru a dokonca aj kaviár, ktorý by sme inak nekupovali, ale no – museli sme 😁. Aj tak je nám to nakoniec prd platné, lebo pre minutie všetkej švédskej hotovosti by som pozajtra do lietadla musela nastúpiť s niekoľkými taškami alias veľkým víkendovým nákupom.
Na kajakoch
Ráno sme si chceli ísť zabehať, ale akosi sme sa nepremohli a uchlácholili sme sa tým, že predsa o tri hodiny ideme športovať tak či tak, pretože sme si prenajali kajaky, čo mi prišlo ako skvelá a menej tradičná aktivita, ako spoznať Štokholm zas z inej jeho stránky. „Viete, ako manévrovať s kajakom?“ uisťuje sa chlapík. Kajak máme aj doma, i keď je pravda, že naň vybehneme doslova raz za rok a tento rok som ani len nebola, čo spôsobuje, že keď doň nasadám a chcem sa pohnúť, pevne dúfam, že sa chlapík nepozerá, lebo na moju sebavedomú odpoveď „samozrejme“ si práve pripadám dosť ako slon v porceláne. Našťastie som rýchlo zapla závity a oprášila všetky vodičské kajakové schopnosti ešte pred tým, ako som stihla hneď do niečoho naraziť. Ale už je dobre.
Plávame si úzkym kanálom, pozorujeme všetky malé ukotvené loďky miestnych majiteľov, a keď vystrčíme nos aj na otvorenejšiu vodnú plochu, kde sa už premávajú aj väčšie lode, oceňujem akési kormidlo aj pri nohách, ktoré mi pomáha koordinovať smer plavby. Aj tak sa snažíme držať bližšie k brehu – sme najmenší a prednosť majú vždy tí väčší.
K dispozícii máme mapku a odporúčanú trasu na 2 hodiny plavby, čo nám nakoniec vychádza celkom ok. Stihli by sme toho aj o trošku viac, ale ku koncu už mám ruky celkom unavené a cítim aj kríže. A opäť sme si aj pri tejto aktivite potvrdili, že Švédi pri peknom počasí tak radi vyjdú von zo svojich bytov a urobia si pohodu pri vode, hoci aj rovno pod svojimi bytovkami.
Takmer Michelin
Našou záverečnou aktivitou v Štokholme bude gastroaktivita. Ako taký protipól k absolvovaniu 100 km trasy Kungsleden pešo s batohom na chrbte za polárnych kruhom pred pár dňami sa chystáme do reštaurácie Woodstockholm na ostrove Södermalm, ktorá má titul Michelin Selected. Neznamená to, že má michelinovskú hviezdu a vôbec, ísť do takejto reštaurácie v Štokholme by nás mohlo aj zruinovať, takže bude „stačiť“ tá Selected. Znamená to, že reštaurácia bola oficiálne vybraná inšpektormi Michelinu a nedostala síce hviezdu, ale jedlo je pripravené z čerstvých surovín, je pozorne skomponované a reštaurácia jednoznačne stojí za návštevu.
Z recenzií mám dobrý pocit, čo sa týka jedla aj štýlu. Malo by to tam byť uvoľnené, žiadne naškrobené sedenie ani servírovanie. Víta nás zrejme majiteľ, ktorý síce do vienka veľa prirodzenosti a úsmevu v komunikácii so zákazníkom nedostal, ale čašník, ktorý nás má na starosti, to absolútne kompenzuje. Alebo je to čašníčka? Až do konca večere na to neprídeme, ale vieme jedno – je perfektný/á.
Sedíme za stolom, ktorý sa skôr podobá barovému pultu, naokolo počuť čulú vravu a hihňanie. Je to tu naozaj maličké, ale tak príjemne. Takáto (takmer) „michelinka“ môže byť. Máme radi kvalitné jedlo, takže sa naozaj teším, že sme tu a o to viac, že tu naozaj nemusíme strúhať žiadnu formu a keď aj kycnem mimo tanier, no bóže. Tak si tie ozajstné michelinky aspoň predstavujem, hoci viem, že to tak byť vonkoncom nemusí.
Woodstockholm vraj pôvodne vznikla ako dizajnové štúdio a výrobca nábytku, a nie ako reštaurácia. Zakladatelia len hľadali netradičný spôsob, ako ukázať svoje produkty svetu. Menu sa tu teraz mení každé dva mesiace. Reštaurácia nemá žiadnu stálu ponuku a kuchyňa funguje na striedaní absolútne odlišných tematických cyklov: od geografických tém (aj dnes je témou Provensálsko) až po rôzne degustačné menu inšpirované konkrétnymi hudobnými albumami, obdobím 80. rokov alebo čisto divoko rastúcimi bylinami.
Prezentácia jedla je samozrejme lákavá aj na pohľad a o chuti nemusíme vôbec hovoriť. Chutí nám všetko! Aby aj nie. K niekoľkým malým chodom, ktoré ale dokopy zasýtia a tak to má podľa nás byť, popíjame skvelé víno, ktoré tu vyberajú od starostlivo vybraných malých producentov. Absolútnou bodkou za celou večerou je dezert v podobe zeleného sorbetu, ktorý je absolútnou explóziou chutí rôznych byliniek, čo je pre mozog veľmi prekvapivé spojenie. A to som si myslela, že zmrzlinovým vrcholom dňa bola kardamonová zmrzlina pred niekoľkými hodinami, po ktorej sme pátrali niekoľko dlhých minút, keď sme pozorovali ľudí v inej časti Štokholmu so zrmzkami v ruke, no zmrzlináreň nikde. Nakoniec sme jedného takéhoto „držiteľa“ zmrzliny zastavili s našou úprimnou otázkou, ktorá mu v kombinácii s našou jemnou zmrzlinovou frustráciou v očiach vykúzlila úsmev na tvári.
Hoci sa nám ani vo Woodstockholm nepodarilo dať si kvalitné espresso (majú kvalitnú výhovorku, že kvalitný kávovar sa im na takom malom priestore nedá inštalovať 😊), za svoje prevažne seafood a rybacie menu majú 100 bodov! Ako celý Štokholm. Keď sa po večeri pešo vraciame cez ostrov Södermalm, pritiahne nás hlasná hudba z jedného podniku, kde na letnej terase tancujú starí s mladými, mladí so starými a neskutočne to tam žije. Zo Štokholmu a celého Švédska odchádzam úplne nabitá energiou 😊.
Video
Na záver cesty tradične pripájam video, kde všetko štokholmské budete počuť aj vidieť. Ešte keby sa dalo (nosom) cítiť – alebo si poviete, no ako kde. Vo Woodstockholm by to šlo, menej už asi pri skúšaní surströmmingu 😊. Jednu konzervu sme si domov priniesli, a keď nastal správny čas, so susedmi sme ju na poli za našimi domami otvorili. Aj to v 27-minútovom videu nájdete.